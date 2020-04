23 tỉnh chốt thời gian cho học sinh lớp 9 và lớp 12 quay lại trường học

Cụ thể đã có 23 tỉnh thành thông báo thời gian cho học sinh lớp 9 và lớp 12 quay lại trường học.

Thái Bình: Học sinh THPT và lớp 9 quay lại trường học kể từ ngày 20/4.

Cà Mau: UBND tỉnh ra quyết định cho học sinh lớp 9, lớp 12 quay lại trường học từ ngày 20/4.

Vĩnh Long: Học sinh mầm non, tiểu học, nghỉ học vẫn tiếp tục nghỉ trong khi học sinh lớp 9 và lớp 12 quay lại trường học từ 27/4.

Hải Dương: Sở GD&ĐT đã đề xuất lên UBND tỉnh phương án cho học sinh quay lại trường học từ ngày 27/4.

Phú Thọ: Sở GD&ĐT xem xét phương án cho học sinh quay lại trường học từ đầu tháng 5/2020 nêú diễn biến dịch bệnh ổn định như hiện nay.

Phú Yên: Sở GD&ĐT xem xét phương án sớm nhất cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ ngày 27/4, các bậc học khác sẽ xem xét sau.

Cao Bằng: Sở GD&ĐT dự kiến cho học sinh quay lại trường học từ cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2020.

Thanh Hoá: Sở GD&ĐT dự kiến học sinh THCS; THPT đi học từ đầu tháng 5; các cấp học thấp hơn đi học muộn hơn 1-2 tuần.

Đắk Lắk: Sở GD&ĐT dự kiến cho học sinh quay lại trường học từ đầu tháng 5/2020.

Lào Cai: Dự kiến cho học sinh đi học vào đầu tháng 5.

Nghệ An: Dự kiến cho học sinh THPT đi học lại từ đầu tháng 5; học sinh tiểu học đi học muộn hơn 1-2 tuần.

Quảng Nam: Sở GD&ĐT đề xuất phương án cho học sinh THPT đi học trở lại từ đầu tháng 5; học sinh THCS, Tiểu học đi học muộn hơn 1-2 tuần.

Quảng Ninh: trước mắt học sinh nghỉ học đến hết 30/4.

Hưng Yên: học sinh vẫn nghỉ học hết 30/4 sau đó mới tính đến phương án khác.

Phú Yên: Sở GD&ĐT dự tính sẽ cho học sinh cuối cấp, cụ thể lớp 9, lớp 12 đi học trở lại, học sinh cấp dưới sẽ xem xét sau.

Tiền Giang: Học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày 3/5.

Hà Nam: Quyết định cho học sinh các cấp nghỉ hết 3/5.

Hà Nội trước mắt cho học sinh các cấp nghỉ học hết 22/4.

Quảng Nam: Đề xuất cho học sinh THPT đi học trở lại từ đầu tháng 5, học sinh tiểu học, THCS đi học muộn hơn 1-2 tuần.

Quảng Ngãi: Sở GD&ĐT dự kiến sẽ trình phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

Đồng Tháp: Toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học hết 2/5.

Quảng Nam: Toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày 3/5.

TP HCM: Sở GD&ĐT đã đề xuất phương án cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày 3/5.

Trước đó một số địa phương đã thông báo cho toàn bộ học sinh từ bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX nghỉ học để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới. Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tùy thuộc ở từng địa phương nên chưa thể xác định được thời điểm học sinh có thể quay lại trường học.

Liên quan đến vấn đề học sinh đi học trở lại, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, đây là việc cần được tính toán, xem xét rất kỹ dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Theo Thứ trưởng, các địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ cao cần xem xét, cân nhắc; địa phương nguy cơ thấp có thể xem xét đề xuất UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại.



Trước đó, Bộ GD&ĐT gợi ý phương án cho học sinh đi học 3 buổi/tuần, tách đôi sĩ số, đan xen thực hiện dạy học trực tiếp và trực tuyến.

