Các trường đại học cho sinh viên nghỉ tới tháng 6

Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có nhiều diễn biến khả quan nhưng nhiều trường đại học vẫn tiếp tục cho học sinh học online tại nhà tới hết học kỳ, lùi lịch học tập trung đến tháng 6.

ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo cho sinh viên hệ đại học tiếp tục học online đến ngày 19/6. Đây cũng là thời điểm kết thúc việc học chuyên môn của hệ đại học.

Với chương trình thạc sĩ, trường tổ chức dạy trực tuyến đến 16/8. Nếu dịch bệnh kết thúc trước thời gian này, trường sẽ thông báo cho học viên trở lại.

Ngoài ra, trường cũng thông báo đánh giá kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến. Các học phần do trường tổ chức bậc đại học sẽ đánh giá kết quả học tập bằng bài tập lớn. Hình thức đánh giá đối với lớp thạc sĩ là tiểu luận.



Ngày 24/4, ĐH Thương Mại ra quyết định về thời gian học tập trở lại. Theo đó sinh viên hệ chính quy sẽ học và thi trực tuyến đến hết kỳ 2, kể cả học phần thực hành và giáo dục thể chất.

Đối với học kỳ III, trường dự kiến tổ chức học online hoặc trực tiếp nếu tình hình dịch cho phép.

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (năm nhất, hai), hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2, liên thông sẽ quay lại học tập trung tại trường từ ngày 4/5.

ĐH Kinh tế TP.HCM cũng thông báo cho sinh viên đại học tiếp tục học online đến ngày 22/6. Nhà trường thông báo, giảng viên, sinh viên có nhu cầu học tập, củng cố kiến thức theo hình thức tập trung, sẽ được trường bố trí phòng học đảm bảo giãn cách dạy theo quy định chung.

Bậc sau đại học, các lớp nghiên cứu sinh sẽ được ưu tiên học tập trung sớm từ ngày 8/5. Các lớp cao học học tập trung theo lịch giảng viên từ 11/5.



Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) có thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ của học viên, sinh viên và điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II. Theo đó, toàn bộ sinh viên sẽ tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 10/5 đồng thời là kết thúc học Kỳ II năm học 2019-2020.

Nhà trường cũng sẽ tổ chức đào tạo các môn học với đầy đủ khối lượng giảng dạy trên lớp theo đúng chương trình đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên và sinh viên.

Thông tin từ thầy Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Phú Xuân cho biết, nhà trường quyết định cho sinh viên nghỉ học tập trung đến hết tháng 8.



Bên cạnh đó, trường sẽ hỗ trợ mỗi sinh viên 2 triệu đồng để mua máy tính, số tiền này sẽ được giảm trừ trực tiếp vào học phí học kì hè.

Trường quyết định sẽ thay đổi phương pháp học tập tiến tới chương trình chuyên môn thực hiện trên nền tảng Công nghệ thông tin được triển khai toàn trường từ học kì Hè, tháng 5-8/2020.

Trong thời gian trước đó 1 tháng, giáo viên sẽ phát triển và xây dựng bài giảng điện tử của mình.

Toàn bộ sinh viên sẽ được học đủ 15 tín chỉ dựa trên hệ thống bài giảng được cung cấp đầy đủ, giảng viên lên lớp trên các lớp học ảo trực tuyến, bài tập được sinh viên làm và nộp qua hệ thống quản lý học tập của nhà trường.

Từ cuối tháng 3, trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã ra thông báo cho sinh viên học online đến hết kỳ 2 (tức từ ngày 30/3 đến hết ngày 14/6).



Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo tất cả các môn học với đầy đủ khối lượng giảng dạy trên lớp theo đúng chương trình đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên, sinh viên.

