Từ 15/4, trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp sẽ bị phạt tối đa là 100 triệu đồng

Nghị định số 28 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động Bảo Hiểm Xã Hội , đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có quy định rất nhiều chế tài đối với người sử dụng lao động không đúng luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2020.

Theo đó, hành vi không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên sẽ bị phạt tiền. Mức phạt sẽ tăng lên nếu chủ doanh nghiệp vi phạm với nhiều lao động. Vi phạm từ 1 đến 10 lao động sẽ bị phạt từ 2 – 5 triệu đồng; vi phạm từ người lao động thứ 301 sẽ bị phạt từ 20 đến 25 triệu đồng.

Đáng chú ý trong Nghị định 28 có nội dung, với hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động sẽ bị phạt tiền. Mức vi phạm với nhiều lao động càng cao thì số tiền phạt càng lớn. Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân.

Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần. Nếu tổ chức, doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì sẽ bị phạt tối đa là 100 triệu đồng.

Chậm trả lương cho người lao động, doanh nghiệp có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Cũng kể từ tháng 4 này, xe công nghệ phải dán biển “xe hợp đồng”. Cụ thể, kể từ 1/4, toàn bộ ôtô hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi (xe công nghệ) phải dán dòng chữ "xe hợp đồng" trên kính trước và sau xe. Đối với ôtô công nghệ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1/4, nếu tiếp tục kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng phải xin cấp lại phù hiệu và dán thêm phù hiệu này trên ô tô.

Nội dung này được quy định trong nghị định số 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Các quy định này giúp khách hàng tăng dấu hiệu nhận biết đối với các loại hình xe.

Ngoài ra, trong tháng 4 này có một số quy định khác có hiệu lực như: Có thể phạt đến 20 triệu đồng vì câu “like” (nghị định số 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có hiệu lực từ 15/40; Trẻ đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng (Thông tư 28 có hiệu lực từ 1/4 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về hoạt động thẻ ngân hàng); Không được nhận xét vào tờ khai lý lịch (thông tư số 01 do Bộ Tư pháp vừa ban hành, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/4); Cấm phạm nhân cắt trọc đầu, để râu, ria mép… (Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân ban hành kèm theo thông tư số 17 năm 2020 của bộ trưởng Bộ Công an, có hiệu lực kể từ 3/44, quy định hàng loạt hành vi bị cấm đối với các phạm nhân).

