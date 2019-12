Cách bạn bảo mật điện thoại tiết lộ rất nhiều điều thú vị về bản thân

Bạn bảo mật điện thoại theo cách nào?



Bạn thuộc tuýp người sống vì người khác hơn là cho bản thân. Đối với bạn, lợi ích của mọi người luôn được đặt lên trước, bạn sẵn sàng hi sinh nhiều thứ của mình để giúp đỡ người khác, và coi những việc làm này là niềm vui, là điều ý nghĩa trong cuộc đời. Bạn rất nghĩa hiệp với bạn bè. Tuy nhiên, trở thành bạn bè của bạn không hề dễ, phải khiến bạn tin tưởng trước đã. Đó là lý do bạn thường khá ít bạn, nhưng đều là những người bạn "chất" thực sự.



Bên ngoài bạn là người cởi mở, thân thiện, dễ mến; nhưng nội tâm của bạn lại trái ngược hoàn toàn, bạn sống rất dè dặt kín đáo. Dù lòng nặng trĩu tâm sự, cô đơn và lo sợ thất bại, bạn vẫn cố che giấu bằng vẻ ngoài độc lập, tự tin và dũng cảm.



Mọi người xung quanh cũng cư xử khá cẩn trọng vì lo bạn tổn thương. Bạn cũng có xu hướng sống cá nhân. Nhiều khi bạn bao dung nhưng không có nghĩa là quên hết mọi chuyện trước đó. Bạn không dễ dàng chia sẻ nỗi lòng, tâm sự của mình với ai. Dù là người thân hay người yêu cũng vậy, điều bạn đã không muốn nói thì dù có "cạy miệng" cũng chẳng được.



Mọi người xung quanh không thể hiểu nổi bạn, không thể đoán bạn đang nghĩ gì hay sẽ làm gì. Nguyên nhân bởi bạn vốn là người khó hiểu, hành tung bí ẩn, tích cách thay đổi thất thường. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm bạn lại muốn mọi người hiểu mình một chút, hi vọng được yêu thương và chú ý.



Bạn khá khó gần, không mấy thân thiện với người lạ và có phần lạnh lùng. Tuy nhiên, khi đã thân quen bạn lại trở nên nói rất nhiều và có phần tưng tửng. Bên cạnh đó, bạn cũng rất lãng mạn, thích quan tâm và làm điều bất ngờ cho người khác. Tuy nhiên, khi buồn bạn lại thường giấu giếm chuyện của mình, chỉ chia sẻ với những người thật sự thân thiết.



Bạn là người sống tự do, thoải mái, luôn lạc quan vui vẻ và có xu hướng tránh xa những điều rắc rối. Bạn dễ tính, sống xuề xòa, không thích so đo hay tính toán thiệt hơn. Những chuyện đã qua bạn đều không để trong lòng. Bạn không thù dai, lại dễ tính và hào phóng nên được nhiều người yêu quý và có nhiều bạn bè.



Bạn rất chăm chỉ trong công việc, làm việc khoa học và có chiến lược. Bạn suy nghĩ thấu đáo, hành sự rất tỉ mỉ và cẩn trọng. Bạn cũng rất sòng phẳng, có ơn thì sẽ trả ơn bằng được. Bạn không thích cô đơn một mình và muốn được tụ tập cùng người thân bạn bè, tận hưởng không khí ồn ào, đông vui. Tuy nhiên, nhiều khi bạn khá do dự, hay chần chừ, thiếu quyết đoán.



Bạn là người khá điềm tĩnh, chậm theo kiểu chắc chắn. Trước mỗi một sự việc, bạn thường mất khá nhiều thời gian suy nghĩ để đưa ra kết luận. Nhiều khi, bạn lại nghĩ một đằng làm một nẻo; luôn cố tỏ ra độc lập và mạnh mẽ nhưng thực tế lại không phải như vậy.



Bạn nhiều khi quá cả tin, ngây thơ nên dễ bị sai khiến hoặc lợi dụng. Bản tính sợ người khác bị tổn thương nên bạn thường cố nhẫn nhịn. Tuy nhiên, việc thường xuyên bị lợi dụng dần khiến bạn trở nên hoài nghi, hay suy nghĩ và đề phòng.

