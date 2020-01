Mách chị em cách bày đĩa trái cây đẹp để chồng mát mặt đón khách ngày Tết

Nếu đã chán mắt với những đĩa trái cây đơn giản mà ngày thường ta hay ăn, nhân dịp Tết này, bạn hãy bỏ ra một chút thời gian sáng tạo, cắt tỉa chúng để thêm phần hấp dẫn hơn nhé! Những gợi ý dưới đây hi vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng để trang trí trái cây.





Cách 1

Nguyên liệu gồm có: 1 trái xoài; 1 trái cam; 2 trái kiwi; 6 trái chôm chôm; 6 trái nho; Dụng cụ: dao cắt trái cây, đĩa tròn.



Cách làm: Bạn dùng dao cắt lát lớn 1/2 trái xoài, khứa các đường thẳng song song cắt nhau tạo thành hình vuông của phần cơm xoài rồi ấn lõm phần vỏ xoài bên ngoài đặt vào giữa chiếc đĩa. Tiếp đến, đặt 6 quả nho và 6 trái chôm chôm đã bóc vỏ xen kẽ, sắp xung quanh miếng xoài. Kiwi cắt thành những lát mỏng, cắt bỏ vỏ, đặt thành vòng tròn bên ngoài vòng chôm chôm với nho. Cuối cùng, cam lột vỏ, cắt đôi rồi cắt thành lát mỏng xếp thành vòng trên mép đĩa bên ngoài vòng tròn kiwi là xong.





Cách 2



Nguyên liệu: 1 trái cam; 1 trái lê; 3 trái kiwi; 1 hoa lan tím; Dụng cụ: dao cắt tỉa, đĩa tròn trắng.



Cách làm: Cam gọt vỏ, cắt thành khoanh tròn mỏng rồi xếp các lát cam chồng lên nhau thành vòng tròn trên chiếc đĩa, lát cam sau chồng lên 1/2 lát cam trước. Lê bạn bổ thành 8 miếng bằng nhau, bỏ vỏ. Cho 6 miếng lên trên vòng tròn các lát cam. Với quả kiwi, bạn đem bổ đôi theo chiều dài, cắt thành lát mỏng, cắt bỏ vỏ. Xếp các lát kiwi kín viền quanh mép dĩa bên ngoài vòng tròn các lát cam.



Cách 3

Nguyên liệu tùy thuộc vào loại trái cây bạn muốn ăn nhé! Trong cách này, nguyên liệu sẽ gồm có: 1 trái dưa lưới, 1 trái dưa hấu tròn không hạt, 1 chùm nho xanh, ½ trái dứa, 1 trái chanh leo và bao gồm muỗng múc kem, dao bào của quả.

Cách làm: Salad trái cây

Với dưa hấu, bạn dùng dao cắt 2 đầu của quả, tạo mặt phẳng, nhưng vẫn giữ phần cơm trắng của quả dưa. Tiếp đến, bạn cắt quả dưa thành 2 phần, một phần bằng 1/3 trái dưa và 2/3 trái dưa. Sau đó, dùng muỗng múc kem, nạo ruột dưa thành viên tròn cạo sạch phần ruột dưa đỏ bên trong hai nửa quả dưa để làm chiếc bát. Trong quá trình nạo này bạn nhớ nhẹ tya, kẻo làm thủng đáy dưa nhé! Tương tự, bạn cũng làm như trên với quả dưa lưới.



Quả dứa, bạn cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, nho rửa sạch để ráo nước, chanh, dùng dao bào lấy vỏ. Cuối cùng, trộn tất cả dưa hấu đỏ, dưa lưới cam, nho xanh và dứa vàng cho bát dưa là xong. Như vậy là bạn đã hoàn thành đĩa salad trái cây đẹp mắt, ngon miệng rồi đấy.





Cách 4

Nguyên liệu: 1/4 quả dưa lưới; 1/2 trái cam; 1/2 trái táo; 1/2 quả lê; 1 quả mận đen (không có mận thay bằng nho đen); 3 hoa lan tím; Vài nhánh lá bạc hà; Dụng cụ: dao cắt tỉa, đĩa tròn trắng.







Cách làm: Đầu tiên, bạn bổ 1/4 miếng dưa lưới thành 4 miếng bằng nhau và tẽ 2/3 nửa vỏ dưa đầu nhọn của miếng dưa đã bổ. Tiếp tục, cắt 2 đường chéo tạo thành hình chữ V ngược với đầu nhọn của vỏ dưa vừa tẽ, nhưng không cắt rời rồi dùng mũi dao đẩy nhẹ, đầu chữ V vừa cắt lên trên giữ miếng dưa đứng tạo hình mũi tàu. Tương tự, bạn cắt tỉa cho 2 miếng dưa còn lại.

Mận bạn đặt vào giữa chiếc đĩa, đặt 3 miếng dưa vừa tỉa xung quanh theo 3 hướng tạo hình tam giác. Bổ táo thành 4 miếng múi cau đều nhau, khía hình ziczac dài ngắn khác nhau ở 2/3 miếng táo, gọt bỏ vỏ một phần bạn sẽ được hình thân cây cao. Tương tự, ban cắt tỉa 2 miếng táo còn lại. Cắt 3 miếng dưa hình tam giác nhỏ, đặt 3 miếng táo lên trên, rồi đặt xen kẽ giữa 3 miếng dưa.



Cuối cùng, bạn bổ 1/2 quả lê thành 4 miếng đều nhau, gọt bỏ vỏ, lấy 3 miếng đặt bên ngoài 3 miếng táo. Cắt bổ ½ quả cam thành 4 miếng múi cau bằng nhau. Tương tự cách cắt chữ V miếng dưa, bạn cắt tỉa chữ V cho 3 miếng cam. Đặt đứng 3 miếng cam trong 3 miếng dưa lưới. Cuối cùng, đặt 3 hoa lan tím và 3 nhánh lá bạc hà xen kẽ giữa các miếng dưa và lê là xong.





Tổng hợp một vài mẹo vặt cắt hoa quả đẹp mắt