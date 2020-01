'Mách nhỏ' nàng dâu cách soạn mâm cúng Giao thừa đúng đẹp, chuẩn ghi điểm với mẹ chồng

Cúng Giao thừa được hiểu là lễ "tống cựu nghinh tân" tiễn đưa các vị thần năm cũ và nghênh đón những vị thần mới. Điều này xuất phát từ quan niệm xưa, mỗi năm sẽ có các vị thần khác nhau xuống cai quản hạ giới. Cứ hết một năm, các vị thần cũ sẽ bàn giao công việc cho những vị thần mới.





Trong thời khắc Giao thừa, nhiều gia đình thường chuẩn bị 2 mâm cô cúng, một để đặt trên bàn thờ gia tiên, một đặt ngoài cửa chính để cúng cac vị thần. Theo đó, mỗi mâm lễ cúng được sửa soạn như sau:

Mâm cúng Giao thừa ngoài trời





Thường thì mâm cúng Giao thừa ngoài trời không cần cầu kỳ, chỉ với: Thủ lợn hoặc gà luộc, bánh chưng, mứt kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu và vàng mã. Thứ không thể thiếu là hai ngọn đèn dầu hoặc nến.





Chú ý, mâm cúng ngoài trời cần được đặt ở nơi sạch sẽ, trên mâm có một bát gạo để cắm hương, kèm hai ngọn đèn dầu. Mâm cúng ngoài trời phải đặt ở nơi sạch sẽ, trên mâm có một bát gạo để cắm hương.

Ngoài ra, trong mâm cỗ, gia chủ cũng có thể chuẩn bị thêm chiếc mũ của Đại Vương Hành khiển. Tùy theo phong tục, tập quán của mỗi nơi, mỗi nhà mà mâm lễ cúng Giao thừa có thể là cỗ chay hay cỗ mặn. Đồng hồ điểm 12h chính là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, gia chủ sẽ làm lễ thành tâm cầu xin một năm mới nhiều may mắn, Sức Khỏe cho gia đình mình.





Mâm cúng Giao thừa trong nhà

Mâm cỗ cúng trong nhà sẽ được chuẩn bị đầy đủ hơn và tùy vào điều kiện từng gia đình sẽ chuẩn bị các món khác nhau. Đặc trưng thường thấy là cặp bánh chưng, gà lễ (gà lễ phải là gà trống tơ chưa đạp mái), đĩa xôi gấc và bát canh măng. Cỗ có thể là mâm mặn hay mâm ngọt, tùy theo điều kiện từng gia đình.

Mâm cỗ mặn gồm: Bánh chưng, giò, chả, xôi, thịt gà… hay mam cỗ chay có hương, hoa, đèn nến, bánh kẹo, mứt Tết; rượu/bia, các món chay và các loại đồ uống khác.





Theo các chuyên gia phong thủy, mâm lễ cúng Giao thừa nếu cần cúng chay hoàn toàn thì không nên nửa chay nửa mặn. Lễ phải có ngũ quả, tượng trưng cho ngũ phúc (Phúc – Lộc – Thọ - Khanh – Ninh) là những điều con người ta luôn mong ước. Bên cạnh đó, việc sắm vàng mã để đốt như truyền thống cũng nên giảm bớt, chuyện thờ cúng là tự tâm.

Một điều lưu ý nữa là khi cúng Giao thừa trong nhà, tất cả các thành viên trong gia đình đứng trang nghiêm trước bàn thờ, khấn tổ tiên để xin được các cụ phù hộ độ trì trong năm mới, cầu an khang, thịnh vượng, sức khỏe tốt. Và trong đó, gia chủ không thể quên khấn Thổ công (ông Công, ông Táo) để xin phép cho tổ tiên về ăn Tết.





Bày mâm cỗ cúng giao thừa đúng cách

Minh Tú (t/h)