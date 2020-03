Những kênh cập nhật số ca nhiễm corona tại Việt Nam nhanh và chuẩn xác nhất

Tính đến 12h trưa ngày 24/3, tại Việt Nam đang ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 17 ca nhiễm đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Trước tình hình này, nhiều người dân có nhu cầu tìm các kênh cập nhật số ca nhiễm corona tại Việt Nam nhanh và chuẩn xác nhất.

Một trong những kênh cập nhật số ca nhiễm corona tại Việt Nam nhanh nhất chính là trang tin của Bộ Y tế về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Người dân có thể thuận tiện truy cập đường link: ncov.moh.gov.vn trên cả máy tính và điện thoại. Khi truy cập đường link này, ngay ở khung đầu tiên, người dân có thể xem được thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới.

Nngười dân có thể đọc thông tin chi tiết về các ca bệnh hiện đang được ghi nhận tại Việt Nam. Chẳng hạn, như ảnh dưới đây, số liệu được cập nhật vào lúc 10h45 ngày 24/3/2020 cho thấy: Hiện Việt Nam có 123 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 17 ca đã được chữa khỏi và 0 ca tử vong. Trang web này cũng thông tin chi tiết về các bệnh nhân nhiễm COVID-19, số ca nghi ngờ đã được loại trừ, số người còn đang được theo dõi cách ly do nghi ngờ nhiễm, số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe và số mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm (cộng dồn). Bên dưới cũng thông tin cho người dân về diễn biến dịch mới nhất, những video hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 và một số thông tin, khuyến cáo,...

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể truy cập website của Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế: vncdc.gov.vn để theo dõi tin tức chính xác và mới nhất về COVID-19 tại Việt Nam.

Để theo dõi thông tin về tình hình lây nhiễm của virus Corona trên thế giới, người dân có thể truy cập website gisanddata.maps.arcgis.com của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Trang web cung cấp số liệu về các ca nhiễm, ca khỏi bệnh, thống kê hàng ngày,... rất chính xác dưới dạng bản đồ thế giới.

Trên đây là những kênh thông tin xác thực, đáng tin cậy, nơi cập nhật chi tiết các số liệu liên quan đến tình hình lây lan của COVID-19 trên toàn cầu. Ngoài ra, người dân cũng có thể theo dõi các tin tức được chia sẻ từ Bộ Y tế và các cơ quan báo đài chính thống, như trên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng

