Bí quyết chăm sóc da cho tuổi đôi mươi, tránh nguy cơ lão hóa nhanh

Độ tuổi 20 là được xem là thời điểm “đỉnh cao” của làn da. Lúc này, cấu trúc da đã dần ổn định, tự sản sinh đủ lượng collagen cần thiết giúp da mịn màng và căng tràn sức sống. Tuy nhiên, làn da nếu không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, da sẽ gặp nhiều vấn đề, đặc biệt là ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa sau này.

Để có được chế độ chăm sóc da tốt nhất, các bạn gái cần chú ý một số điều:



1. Hiểu được làn da của mình

Khoảng thời gian dậy thì, có thể làn da chưa thực sự ổn định nên khó xác định chính xác loại da của mình. Nhưng đến độ tuổi 20, cấu trúc da cũng như nội tiết trong cơ thể đã dần ổn định, bạn sẽ hiểu rõ hơn về làn da của mình. Da người thường được phân thành 5 loại: da dầu, da khô, da hỗn hợp, da thường và da nhạy cảm.

Hiểu được làn da sẽ chọn được sản phẩm chăm sóc da phù hợp

Trong đó, da dầu và da hỗn hợp thường xuyên có tuyến dầu hoạt động mạnh nên dễ gặp các vấn đề như mụn đâu đen, tuyến bã nhờn, lỗ chân lông to hoặc bề mặt da thường xuyên bóng loáng. Da thường và da khô thường dễ xuất hiện các vấn đề da nếu không được dưỡng ẩm đầy đủ, đặc biệt là vào thời tiết hanh khô. Còn da nhạy cảm là loại da rất dễ bị kích ứng bởi yếu tố bên ngoài như thời tiết, nhiệt độ, mỹ phẩm… nên cần được chăm sóc kỹ càng, cẩn thận.

Khi xác định được loại da, bạn sẽ lựa chọn các sản phẩm, phương pháp căm sóc làn da của mình phù hợp nhất.

2. Chăm sóc da cơ bản

Làn da độ tuổi 20 không cần quá nhiều sản phẩm chăm sóc da hay quy trình chăm sóc da 7 bước, 10 bước. Bởi, làn da lúc này đang rất khỏe, bạn chỉ cần cung cấp đủ độ ẩm, dưỡng chất và bảo vệ da kỹ càng. Việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm sẽ không đem lại hiệu quả cao mà còn rất khó kiểm soát khi da gặp vấn đề.

Quy trình chăm sóc da cơ bản cho các bạn gái độ tuổi 20 thường bao gồm sữa rửa mặt dịu nhẹ, toner không chứa cồn, serum phù hợp với tình trạng da, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng.

3. Hạn chế trang điểm chậm

Nhu cầu giao tiếp nhiều nên việc trang điểm thường xuyên là điều dễ hiểu. Tuy nhiên nếu không trang điểm đúng cách và sử dụng dụng mỹ phẩm trang điểm không phù hợp, không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng đến Sức Khỏe làn da.

Trang điểm đậm sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa da

Các bạn gái độ tuổi 20 bắt đầu với việc trang điểm cần lưu ý không trang điểm quá đậm và quá thường xuyên. Bên cạn đó, bạn cần lựa chọn mỹ phẩm makeup chất lượng, phù hợp với từng loại da. Không nên dặm lớp trang điểm quá nhiều lần, luôn tẩy trang kỹ càng vào cuối ngày. Vệ sinh cọ, mút trang điểm thường xuyên.

4. Tẩy da chết thường xuyên

Tuổi 20, các bạn gái cũng bắt đầu tập tành làm quen với mỹ phẩm , đồ trang diểm cũng như thường xuyên tiếp xúc với khói bụi bên ngoài. Do đó, lớp sừng trên da sẽ ngày càng dày hơn và dễ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn nếu không biết Cách làm sạch da kỹ càng.

Để là da được phát triển tốt nhất, hấp thụ tối đa dưỡng chất và luôn tươi tắn, bạn cần tẩy tế bào chết 2 lần/tuần. Có thể xông hơi 1 lần/tuần để làm sạch sâu lỗ chân lông và thải độc da hiệu quả.

5. Không lạm dụng sản phẩm chống lão hóa

Việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm không cần thiết ở độ tuổi 20 có thể sẽ để lại nhiều rắc rối cho làn da. Bởi làn da trong độ tuổi này có chu kỳ tái tạo da rất linh hoạt mà không cần bất cần sự trợ giúp của mỹ phẩm chuyên dụng.

Sản phẩm chống lão hóa chưa thực sự cần thiết cho tuổi teen

Sử dụng sản phẩm chống lão hóa quá sớm, thường xuyên sẽ khiến làn da dễ bị kích ứng và nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Do đó, thay vì sử dụng sản phẩm chống lão hóa quá sớm, bạn nên thiết lập chế độ sinh hoạt và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức khỏe cho làn da từ bên trong. Đây là cách chăm sóc da và chống lão hóa một cách hiệu quả nhất ở độ tuổi 20.

6. Sử dụng kem chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm cần thiết cho mọi loại da, độ tuổi 20 trở đi. Nó giúp bảo vệ da trước tác động tiêu cực của tia UV, bên cạnh đó còn khó ẩm và ngăn ngừa quá trình lão hóa trên da rất hiệu quả. Bạn cần lựa chọn kem chống nắng phù hợp với loại da.

Your browser does not support HTML5 video.

5 quy tắc làm đẹp cho tuổi teen. Nguồn: Giang Ơi

Xem thêm: Những sai lầm tai hại khiến lỗ chân lông ngày càng to

Như Quỳnh (t/h)