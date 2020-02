Cách chế biến tôm hùm vừa đơn giản lại thơm ngon hết ý, chị em nội trợ nên thử ngay

Thời gian gần đây, Trung Quốc đóng cửa biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19 khiến tôm hùm - vốn là "sơn hào, hải vị" chỉ dành cho người giàu - bỗng được bán tràn ngập thị trường với giá rẻ không ngờ.

Trước Tết, giá tôm hùm trên thị trường luôn dao động ở mức khá đắt đỏ, từ 1,5-2 triệu đồng 1 kg. Tuy nhiên, kể từ khi dịch do chủng mới của virus corona lan rộng, tôm hùm vốn là một trong những mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn và bị rớt giá nặng nề, xuống chỉ còn 500.000 - 900.000 đồng/kg.





Trước tình cảnh này, nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm đã cùng nhau bước vào công cuộc giải cứu tôm hùm. Nhiều người dân cũng tranh thủ cơ hội này để mua được tôm hùm với giá rẻ về thường thức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến tôm hùm sao cho sạch sẽ, thơm ngon.

Đầu tiên, chúng ta phải "giết" tôm hùm. Phương pháp là, cho tôm hùm sống (càng đã được bó chặt bằng băng dính) vào nước ngọt. Đây là sinh vật nước mặn nên chúng sẽ chết rất nhanh.

Dưới đây là những cách chế biến tôm hùm thành các món ngon đơn giản tại nhà

Tôm hùm sốt bơ cà chua

Chuẩn bị nguyên liệu:





800g tôm hùm

2 quả cà chua

1 thanh bơ mặn

1 chén nước

Tỏi băm nhuyễn, húng quế





Cách làm:

Đun sôi nước, sau đó tắt lửa rồi cho tôm hùm vào trong và đậy nắp trong khoảng 3 phút.

Dùng kìm hoặc kéo để lột vỏ tôm.

Bơ thái thành miếng dài mỏng. Cho nồi lên bếp, đun một ít nước với lửa vừa.

Từ từ cho bơ vào khuấy đều tay. Giữ lửa vừa.

Vặn lửa nhỏ, cho tôm hùm vào đun trong dung dịch bơ. Đun khoảng 5 phút sao cho hỗn hợp không bị sôi.

Cho tôm ra đĩa. Đổ cà chua và tỏi vào hỗn hợp bơ 1 phút. Nêm gia vị vừa ăn.

Đổ nước sốt lên thịt cua, thêm lá húng quế và thưởng thức.

Tôm hùm sốt mayonnaise và trái cây thập cẩm

Chuẩn bị nguyên liệu:

1kg tôm hùm

60g sốt Mayonnaise

350g trái cây (lê, thanh long, dưa hấu)

gia vị

Cách làm:

Tôm hùm rửa sạch, hấp sơ đến khi thịt tôm vừa chín.

Tách phần đầu và thân riêng, rạch thân dưới để lấy thịt ra, lấy cẩn thận để thịt tôm không nát.

Cắt thịt tôm hùm thành từng miếng vuông khoảng 1 phân rồi cho vào rổ.

Sau đó, cho thịt tôm và hoa quả đã cắt miếng nhỏ vừa ăn vào bát, thêm sốt Mayonnaise trộn đều, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Cẩn thận cho hỗn hợp vào lại vỏ tôm hùm, cho vào lò khoảng 10 phút rồi thưởng thức.





Tôm hùm nướng phô mai

Chuẩn bị nguyên liệu:

1kg tôm hùm

Phô mai đã bào sợi (tùy khẩu vị)

1 muỗng cà phê muối

4 muỗng cà phê hạt tiêu xay

2 muỗng tỏi băm



Cách làm:

Dùng bàn chải chà sạch phần vỏ tôm rồi rửa lại.

Dùng dao sắc sắt đôi tôm hùm theo chiều dọc, chia tôm thành 2 nửa.

Cho tôm ra bát to, thêm muối, hạt tiêu, tỏi băm vào ướp 10 phút.

Cho phô mai nhét kín các rãnh của tôm hùm.

Để một lớp vỉ nướng lên trên khay nướng rồi cho tôm lên, chú ý thịt tôm phải ngửa lên trên.

Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 220 độ C trogn 10 phút.

Cho tôm vào nướng khoảng 20 phút, thấy thịt tôm chín săn lại, phô mai bên trong đã tan chảy hòa quyện vào tôm hùm là được.





Cách chọn tôm hùm ngon





Chọn tôm sống đang bơi, nếu không thì lựa những con có thân săn chắc, vỏ cứng, màu sáng.

Phần đầu dính chặt thân, các càng còn nguyên, không có mùi tanh hay ươn.

