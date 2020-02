Mách chị em cách chọn sầu riêng chín già, thơm ngon không thuốc

Tuy nhiên, đây cũng là loại quả rất hên xui khi mua. Nhiều người sau khi bỏ nhiều tiền ra mua về lại tiếc ngẩn tiếc ngơ vì mua phải quả sầu riêng non, xanh, ít ruột và thậm chí là không ăn nổi.

Mua được một quả sầu riêng ngon không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong thời điểm thị trường bị bủa vây bởi hàng loạt các thực phẩm bẩn và kém chất lượng. Để mua sầu riêng hay bất kỳ loại hoa quả, thực phẩm nào; điều đầu tiên và quan trọng nhất cần nhớ là phải mua ở những cửa hàng, thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Ảnh minh họa.

Quan sát gai sầu riêng: Thường thì những quả sầu riêng già sẽ có gai cứng và nở to, đầu gai hơi tròn. Những trái xanh sẽ có gai nhỏ và nhọn hoắt. Khi bóp gai sầu riêng, những quả già thì gai sẽ không bị óp lại gần, trong khi những quả xanh non hoặc chín ép gai sẽ mềm, khi ăn không ngon ngọt mà còn dễ bị sượng.

Quan sát cuống sầu riêng: Nên chọn mua những quả có cuống xanh cứng tự nhiên, không nên mua những quả không có cuống hoặc cuống bị héo.

Hình dáng quả: Những quả sầu riêng có dáng eo bánh mì, dáng phình to đều, không vặn vẹo, chia múi rõ ràng là những quả ngon. Những quả già và bắt đầu chín sẽ có vỏ ngoài hơi nứt, mùi thơm đặc trưng, mua về ăn sẽ rất tuyệt. Những quả tròn như bóng bầu dục nhưng không chia thành múi, có hình dáng lạ, trông quá cứng nhắc thì không nên mua.

Ảnh minh họa.

Cầm quả sầu riêng lên gõ: Tất nhiên là không thể dùng tay gõ vì sẽ rất đau. Mượn dụng cụ chuyên dụng của người bán để gõ thử. Nếu gõ thấy tiếng lộp bộp hoặc bịch bịch thì đó là một quả sầu riêng hạt lép, dày múi siêu ngon. Ngược lại, nếu gõ vào quả mà nghe thấy tiếng bong bong thì quả sầu riêng sẽ nhiều hạt, không ngon.

Quan sát màu sắc: Màu sắc cũng rất quan trọng đối với việc chọn mua sầu riêng. Trái sầu nào thì có vỏ màu xanh rêu hoặc màu xanh rêu hanh vàng chắc chắc sẽ có cơm vàng sữa, hạt lép.

Tử vong vì ăn sầu riêng kết hợp uống nước ngọt. Video: VTC