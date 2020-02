Bí quyết làm sạch không gian nhà ở trong tiết trời nồm, ngăn ngừa dịch Covid-19

Vào những ngày trời nồm, độ ẩm trong không khí tăng lên 75% và có ngày lên tới ngưỡng xấp xỉ 100%, kèm theo mựa phùn kéo dài khiến đọng hơi nước trên bề mặt của đồ đạc. Đây là kiểu không khí đặc trưng của miền Bắc, vào cuối đông và đầu mùa xuân.

Điều dễ nhận biết khi tiết trời nồm chính là sự ẩm, ướt ở mọi ngóc ngách trong căn nhà của mỗi hộ gia đình . Tình trạng này kéo dài, không có cách xử lý chẳng những làm hư hại các vật dụng trong nhà mà còn là tác nhân gây bệnh. Chính vì vậy, làm sao để hạn chế tình trạng ẩm ướt, bảo vệ Sức Khỏe gia đình, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 "hoành hành" là điều ai cũng bận tâm.

Dưới đây, báo SKCĐ xin gợi ý đến quý độc giả những cách làm sạch không gian nhà ở, trong tiết trời nồm hữu hiệu nhất.

Đóng kín cửa

Trời nồm khiến cho sàn nhà của bạn ướt nhẹp, nên vì thế nhiều người lại muốn mở cửa ra để thông thoáng, hong khô sàn. Tuy nhiên, đó là một sai lầm tai hại, bởi những cơn mưa mang độ ẩm cao thổi vào nhà chỉ khiến nơi ở của bạn thêm ẩm ướt. Tốt nhất, bạn nên hạn chế mở cửa, đồng thời tìm cách bịt các lỗ hổng trong nhà, hạn chế tối đa sự trao đổi khí ẩm để ngăn hiện tượng đổ mồ hôi của nền nhà.







Bật điều hòa ở chế độ khô

Sử dụng điều hòa ở chế độ khô là biện pháp hữu hiệu, nhanh chóng hút ẩm và lưu thông không khí trong ngôi nhà. Việc này sẽ giảm thiểu tình trạng ẩm ướt, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong nhà, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sử dụng máy hút ẩm

Trong trường hợp điều hòa nhà bạn không có chức năng hai chiều, bạn có thể tham khảo các dòng máy hút ẩm để giúp không khí thoáng đãng hơn. Hoặc, bạn cũng có thể để một chậu than củi nhỏ trong phòng, dưới gầm ghế... để hỗ trợ hút ẩm trong nhà. Các khu vực dùng chung tại nhà như cửa ra vào, bồn rửa, cửa nhà tắm, bên cạnh thảm lau mách bạn sử dụng thêm vài tờ báo, hỗ trợ hút ẩm trong thời gian ngắn. Đây là cách hay bởi không phải nhà nào cũng có đủ thảm chùi thay thế trong những ngày nồm ẩm kéo dài.





Chỉ nên lau nhà bằng giẻ khô

Lau dọn nhà cửa trong tiết trời nồm bằng nước sẽ chỉ khiến ngôi nhà bạn thêm ẩm. Vì vậy, thay vào đó hãy tính đến biện pháp lau dọn bằng giẻ khô, sạch để hút nước trên sàn nhà thôi bạn nhé! Trong trường hợp thực sự cần thiết, hãy dùng khăn cotton vắt thật kỹ rồi mới lau sau đó dùng giẻ khô và sạch để lau lại.





Chống mốc và khử khuẩn cho đồ dùng bằng nước nóng

Các vật dụng gia đình như đũa, muôi bằng tre, gỗ rất dẽ bị mốc vào thời tiết ẩm. Để hạn chế tình trạng này, sau mỗi lần rửa bát đĩa, bạn hãy dùng nước nóng tráng lại lần cuối, phơi ráo hoặc xếp có khoảng cách để đồ dùng được khô ráo. Máy sấy bát đĩa là lựa chọn tuyệt vời, tránh làm bát đĩa ẩm mốc và đảm bảo vệ sinh.





Các đồ điện tử để ở chế độ chờ

Trong nhà ẩm ướt cũng dễ ảnh hưởng đến máy móc, khiến chúng mau chóng hư hỏng. Do đó, bạn cần cho các thiết bị điện tử như máy tính, tivi,... ở chế độ chờ. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng rò rỉ điện, mọi người nên tránh kê trực tiếp đồ điện sát nền nhà hoặc bờ tường. Và tốt nhất, bạn nên đặt các thiết bị điện cao hơn mặt đất khoảng 1m và cách tường 10 - 15cm.





Sử dụng tinh dầu thơm

Các loại tinh dầu thơm nhẹ nhàng như lavender, chanh, sả... vừa tỏa hương dễ chịu vừa giúp cải thiện không khí ẩm mốc trong nhà vào ngày nồm.







Lưu ý tuyệt đối không sử dụng quạt

Bởi hơi gió từ quạt không những làm cho mọi thứ khô ráo hơn mà còn có thể làn cho hơi nước ngưng tụ, khiến độ ẩm trong nhà bạn càng tăng cao. Vì thế, tuyệt đối không nên sử dụng quạt nếu không muốn nhà đã ướt lại càng thêm ướt trong ngày nồm ẩm.

Chống lại thời tiết nồm ẩm bằng cách nào - VTC 14