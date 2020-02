Bật mí bài thuốc chữa bệnh đau dạ dày bằng lá tía tô

Chứng bệnh đau dạ dày thường khiến cho con người ta cảm thấy suy nhược, Sức Khỏe giảm sút, gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều người bệnh đã tìm đến nhiều loại thuốc, nhiều phương pháp để chữa trị chứng đau dạ dày nhưng vẫn không thuyên giảm. Người ta thường hay nói: "Có bệnh thì vái tứ phương", trong dân gian Việt Nam ta có khá nhiều bài thuốc chữa chứng bệnh này bằng thuốc nam rất hiệu quả, an toàn. Nếu chưa áp dụng, quý độc giả có thể tìm hiểu sử dụng để góp phần làm giảm đau, chữa bệnh đau dạ dày.

Trong bài viết dưới đây, báo SKCĐ xin gợi đến quý độc giả bài thuốc chữa bệnh đau dạ dày bằng lá tía tô, theo kinh nghiệm dân gian.

Tía tô có tên khoa học là Perilla frutescens L, trong dân gian thường hay gọi loại cây này bằng nhiều cái tên khác nhau như tử tô, xích tô, é tía. Nó là loại cây mọc tự nhiên, rất dễ sính sôi và phát triển. Đây là loại cây mọc tự nhiên, rất dễ sinh sôi và phát triển. Ngoài là nguồn nguyên liệu trong ẩm thức, giúp cho các món ăn thêm ngon, lá tía tô còn có nhiều tác dụng không ngờ đối với sức khỏe.

Lá tía tô có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày hiệu quả

Dân gian Việt Nam hay truyền tai nhau sử dụng lá tía tô để chữa chứng ngộ độc thực phẩm. Từ ngộ độc rau củ quả cho đến ngộ độc hải sản hoàn toàn có thể uống nước lá tía tô để bài trừ đi phần nào độc tố trong cơ thể. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cho lá tía tô vào nấu cháo hoặc canh để giải độc cũng rất hiệu quả.

Nhờ vào gốc Aldehyde có trong tía tô, đây là gốc có khả năng chống lại sự oxy hóa do các gốc tự do gây ra khi cơ thể đang bị thương.

Tình trạng nổi mề đay mẩn ngứa khắp cơ thể không hề hiếm gặp, việc chữa trị khỏi tận gốc chứng bệnh này cũng gặp nhiều khó khăn. Để có thể giúp cho việc điều trị nổi mề đay, mẩn ngứa thì bạn có thể sử dụng nước tía tô để uống, đồng thời lấy bã lá đắp vào chỗ bị nổi mẩn ngứa. Điều này sẽ giúp tình trạng ngứa ngáy của bạn giảm đáng kể.

Cách làm cũng tương tự giống như chữa nổi mẩn ngứa mề đay. Bạn cũng vừa kết hợp với việc uống nước lá tía tô, vừa kết hợp đắp lá lên khu vực bị sưng đau sẽ rất hiệu quả.

Uống nước lá tía tô có tác dụng gì trong điều trị bệnh gout ? Tía tô có tới 4 chất có thể làm giảm đi đáng kể enzym xanthin oxidase vốn là nguyên nhân hình thành acid uric trong máu và gây ra bệnh gout.

Ngoài ra, nước lá tía tô còn giúp ngăn chặn tình trạng nhiễm khuẩn khi bị mắc bệnh, làm bệnh nhân dễ chịu hơn trong sinh hoạt.

2 hoạt chất có tên là glucosamine và tanin có trong tía tô có tác dụng chống viêm nhiễm, tăng cường khả năng làm lành vết thương và liền sẹo khi bạn gặp tổn thương về dạ dày. Lá tía tô hoàn toàn là bài thuốc lành, hỗ trợ chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả.

Trong Đông y, cây tía tô có vị cay, tính ấm không độc nên nó được ứng dụng vào nhiều bài thuốc Đông y, điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau, đặc biệt là bệnh tiểu đường, đau dạ dày. Lá tía tô là một loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả nhờ khả năng làm se vết loét, liền sẹo và giảm tiết axit.



Bài thuôc chữa đau dạ dày bằng tía tô có tính an toàn cao

Bệnh đau dạ dày xuất phát từ nhiều nguyên nhân, do ăn uống, thói quen sinh hoạt không lành mạnh và có khoảng 80% đau dạ dày là do vi khuẩn HP gây ra. Khi gặp các triệu chứng như: đầy bụng, khó tiêu; hay buồn nôn, ợ chua; đau vùng thượng vị; sút cân đột ngột; đi vệ sinh có phân đen,... chứng tỏ bạn đang bị đau dạ dày. Vì thế, bạn nên đến gặp các bác sĩ để được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh ở mức độ nhẹ, bạn cũng có thể sử dụng bài thuốc chữa đau dạ dày bằng lá tía tô theo kinh nghiệm dân gian.

Cách làm cũng thật đơn giản, chỉ cần: Hãm lá tía tô khô hoặc tươi với nước nóng để uống hằng ngày. Bài thuốc này giúp kiểm soát tốt các triệu chứng ợ chua, ợ nóng, giảm cảm giác buồn nôn, và còn giúp người bệnh có giấc ngủ sâu hơn.

Lưu ý: Tuy lá tía tô mang đến nhiều công dụng trong sức khỏe, chữa bệnh và làm đẹp, nhưng không phải ai cũng sử dụng được.

Đối với những người có cơ địa mồ hôi bị cảm nóng thì không nên dùng lá tía tô. Sử dụng lâu ngày và không đúng cách có thể khiến người mệt mỏi, táo bón… Nếu bạn thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường khi sử dụng lá tía tô, thì hãy dừng lại ngay để tránh những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Với phụ nữ mang thai, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá tía tô, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.



