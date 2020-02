Mách bạn cách kết hợp nước dừa với nghệ tươi, vừa ngon miệng vừa trị đau dạ dày hiệu quả

Phương pháp chữa đau dạ dày bằng nước dừa và nghệ tươi vốn đã có từ được lưu truyền từ lâu trong dân gian. Nghệ có chứa thành phần chính là curcumin, là hoạt chất có khả năng chống viêm, chống các tế bào ung thư, bảo vệ gan, thận và nhiều bộ phận khác trong cơ thể con người.

Trong Đông y, nghệ từ lâu đã được dùng để điều trị bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày , hành tá tràng, tim mạch, máu nhiễm mỡ,… Phụ nữ sau sinh được khuyên sử dụng nghệ đều đặn, giúp hồi phục thể trạng nhanh chóng, khí huyết lưu thông, da dẻ hồng hào.

Ngoài là loại nước giải nhiệt, làm đẹp da thì nức dừa còn chứa nhiều loại vitamin, muối khoáng và khoáng chất như canxi, kali, chloride. Nó được sử dụng làm dịch truyền tại một số vùng hay quốc gia khi không có sẵn nước muối y khoa.

Bên cạnh đó, theo các nhà y học trong nước, nước dừa có một số enzyme có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, tiêu diệt vi khuẩn ở đường ruột, có lợi cho hệ tiêu hóa, làm tiêu hàm lượng protein. Do đó, nước dừa có thể được sử dụng chữa viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, viêm gan , đái tháo đường, trĩ.

Dưới đây, báo SKCĐ xin giới thiệu đến quý độc giả phương thuốc chữa đau dạ dày bằng nước dừa và nghệ tươi.

Nguyên liệu cần có: 200gr nghệ vàng tươi, 3 quả dừa non, cùi mỏng.

Quý vị cũng lưu ý rằng, bài thuốc này sẽ không sử dụng đồng thời hai nguyên liệu cùng một thời điểm, mà là sự kết hợp luân phiên giữa nước dừa vào sáng – chiều – tối ngày hôm nay, sau đó sẽ dùng nghệ vào rạng sáng ngày hôm sau.





Cách chữa đau dạ dày với dừa

Chặt dừa ở phần cuống rồi chọc thủng 1 lỗ. Tiếp đó bạn đặt trái dừa lên bếp nướng khoảng 30 – 40 phút. Qúa trình nướng, bạn để lửa ở mức nhỏ nhất. Sau cùng, bạn chắt nước dừa ra bát, nạo cả phần cùi dừa để chung với nước dừa.

Nước dừa rất tốt cho người bệnh đau dạ dày

Với thành phẩm có được, bạn chia thành 3 phần đều nhau, dùng cho 3 bữa sáng – chiều – tối, dùng trước mỗi bữa ăn 30 phút.





Cách chữa đau dạ dày với nghệ

Nghệ rửa sạch, cạo vỏ rồi giã hoặc xay nhuyễn, vắt cạn bã lấy nước cốt. Cho vào bát rồi đậy kín lại. Để đến 4h sáng hôm sau dậy uống. Khi đi ngủ, lấy gối kê ngang thắt lưng.

Trong Đông y, nghệ là phương thuôc được nhiều người tin đùng chữa trị đau dạ dày

Kiên trì sử dụng đúng 3 ngày liên tiếp, bệnh đau dạ dày để thấy hiệu nghiệm. Phương thuốc chữa đau dạ dày bằng nước dừa và nghệ tươi không cần phải ăn kiêng bất cứ loại thức ăn nào, kể cả thức ăn có chất tanh hay người bị đi ngoài. Nó cũng được áp dụng cho người bị bệnh đại tràng.

Khuyến cáo với những người đang gặp các vấn đề về loãng máu hay trong giai đoạn mang thai thì tuyệt đối không được làm theo một cách tùy tiện mà cần có sự tư vấn cụ thể từ các bác sĩ.

Cách chữa đau dạ dày bằng nước dừa và nghệ tươi