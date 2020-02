3 cách chữa đau dạ dày từ gạo nếp theo kinh nghiệm dân gian

Gạo nếp chữa đau dạ dày được không?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Bùi Quang Sáng (Chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 354, Hà Nội), gạo nếp hay còn gọi là nọa mễ, đạo mề, giang mễ, nguyên mễ là nhân của cây lúa nếp. Trong gạo nếp có 75% tinh bột, 6,7% protein cùng nhiều chất béo, canxi, photpho, sắt, vitamin B1, axit fumalic, axit butanedioic...

Thực tế, bài thuốc chữa đau dạ dày bằng gạp nếp chưa được khoa học chứng minh

Trong 100g gạo nếp chứa khoảng 350kcal. Tính ôn, vị ngọt, trung ích khí, ấm tỳ vị nên gạo nếp giải độc, chữa chứng tiểu nhiều về đêm rất tốt. Thành phần tinh bột, giàu protein trong gạo nếp lành cho người mắc bệnh đau dạ dày , tá tràng, giúp làm giảm nhẹ bệnh.

Dân gian thường dùng gạo nếp để chữa chứng tắc tuyến sữa cho sản phụ, hay cơm nếp được giã nhuyễn, trộn với bột thuốc dùng chữa gãy xương , bong gân. Người ta cũng thường sử dụng gạo nếp để chữa rối loạn bài tiết mồ hôi, tiểu đường , rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, chứng buồn nôn ở phụ nữ có thai...

Bàn về công dụng chữa đau dạ dày từ gạo nếp, dược sĩ Lê Thị Thanh (Công ty Dược IMS Việt Nam) cho biết, hiện nay chưa có một tài liệu khoa học nào chứng minh gạo nếp có thể chữa bệnh đau dạ dày. Trong khi đó, một số tài liệu của các nhà khoa học nước ngoài nghiên cứu cho thấy gạo nếp cẩm có tác dụng làm thuyên giảm các bệnh về tim mạch. Vì thế, việc chữa đau dạ dày bằng gạo nếp mới chỉ là phương thuốc được lưu truyền trong dân gian mà thôi.

Theo dược sĩ Lê Thị Thanh, nếu gạo nếp được coi là một phương thuốc để chữa bệnh thì cũng tùy theo cơ địa của mỗi người có thích hợp hay không mới đem lại hiệu quả, nên không thể nào coi như là "thần dược" ăn vào hết bệnh.

Các bài thuốc chữa bệnh từ gạo nếp theo kinh nghiệm dân gian

Thuốc bồi bổ cho người suy nhược

250g gạo nếp, 500 ml rượu vang và 2 quả trứng gà. Cho tất cả cho vào bát to, đem hấp cách thuỷ cho chín, chia ăn vài lần.





Chữa bệnh ăn kém hay buồn nôn

30g gạo nếp tán ra bột mịn, nấu thành dạng hồ loãng rồi cho thêm 30g mật ong. Chia ăn vài lần trong ngày.





Chữa chứng viêm đường ruột, đại tiện lỏng nát kéo dài

500g gạo nếp ngâm nước một đêm, vớt ra để ráo rồi sao thơm. 50g hoài sơn sao vàng. Đem 2 thứ tán thành bột mịn, mỗi sáng dùng 20 đến 30g, khuấy đều với nước sôi, thêm chút đường đỏ và hạt tiêu để làm món điểm tâm.





Chữa chứng nôn mửa không dứt

20g gạo nếp, sao vàng. Gừng tươi khoảng 3 lát, gia xnhor. Đem 2 thứ sắc với 200 ml nước cho đến khi cạn còn 50 ml, uống trong ngày.





Bệnh thiếu máu

100g gạo nếp, 30g đậu đen, 30g hồng táo. Tất cả đun thành cháo, mỗi ngày ăn từ 1 đến2 lần.





Giúp tăng tiết sữa

Cho gạo nếp, thêm nước vào nấu nhừ với chân giò hoặc móng giò heo, lõi thông thảo, đu đủ non và lá sung, giúp làm tăng tiết sữa.

3 cách dùng gạo nếp chữa đau dạ dày

Cách 1: Cháo gạo nếp táo tàu

Cho gạo nếp lượng vừa đủ, thêm táo tàu đun thành cháo loãng. Ăn môi ngày 1 đến 2 lần, theo lơi mách, nó giúp trị viêm dạ dày mãn tính và loét dạ dày. Cũng có thể dùng gạo nếp thổi thành xôi ăn bình thường thay cho cơm tẻ cũng có tác dụng tốt.

Cách 2: Chữa chứng buồn nôn , khó chịu ở người viêm loét dạ dày, tá tràng

20g gạo nếp sao vàng kết hợp với 2g gừng tươi giã nhỏ, đem sắc với 200ml nước lọc rồi đem đun cho tới khi chỉ còn chừng 50ml nước là được. Dùng uống mỗi ngày sẽ chữa được chứng buồn nôn, khó chịu do viêm loét dạ dày, tá tràng.

Cách 3:

Dùng 30g gạo nếp tán thành bột rồi nấu lên thành hồ rồi thêm 30g mật ong chế biến cho vừa ăn. Người đau dạ dày ăn nhiều lần trong ngày có tác dụng giảm đau bụng, hết buồn nôn, lợi mật, đỡ háo nước.





Kết lại, gạo nếp có nhiều tinh bột, protein nên rất tốt cho người đau dạ dày. Tuy nhiên, sự hiệu quả cùa những bài thuốc chữa đau dày bằng loại thực phẩm này chưa được chứng minh cụ thể. Do đó, nếu bạn việc điều trị bệnh mang lại kết quả khả quan vẫn nên tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa.

