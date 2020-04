Mụn đinh râu và những biến chứng nguy hiểm khi điều trị sai cách

Mức độ nguy hiểm của mụn đinh râu

Mụn đinh râu là loại mụn có nhân cứng, gây đau nhức, sửng đỏ trên da. Loại mụn này thường xuất hiện ở vùng da quanh miệng, cằm, trong mũi hoặc ngay chân của các sợi râu, lông trên mặt. Mụn đinh râu hình thành do nặn mụn sai cách gây ra viêm nhiễm, cạo râu hoặc các vết xước… khiến da bị nhiễm trùng hoặc cũng có thể tự phát do cơ địa của từng người.

Vùng tam giác dễ xuất hiện mụn đinh râu

Mụn đinh râu dễ gây nhầm lẫn với mụn trứng cá . Tuy nhiên, nó độc, cứng đầu hơn, đau hơn và các điều trị cũng khó khăn hơn. Mụn đinh râu xuất hiện những nốt sưng đau ở quanh mép; cằm; trong mũi hoặc quanh mũi. Chúng thường có màu đỏ, khi sờ cảm nhận được nhân cứng. Từ những nốt đỏ ban đầu, ngòi mụn như đầu định xuất hiện thèm theo mủ. Khi chạm vào sẽ có cảm giác đau buốt, vùng da xung quanh sưng nóng.

Những trường hợp mụn nặng, bạn có thể bị sốt cao, cơ thể mệt mỏi… Việc điều trị sai cách có thể gây ra những tác động đến mạch máu, biến chứng nguy hiểm cho Sức Khỏe , thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, mụn đinh râu thường để lại sẹo sau điều trị nếu không được xử lý đúng cách.

Điều trị mụn đinh râu an toàn

Theo chuyên gia, vòng đời của mụn đinh râu thường kéo dài từ 8-10 ngày tùy thuộc vào kích cỡ, sự xử lý của từng người. Vào giai đoạn hình thành mụn, chưa tạo mủ bạn có thể tự chăm sóc da mụn tại nhà bằng các vệ sinh da sạch sẽ 2 lần/ngày. Bên cạnh đó, bạn thường xuyên dùng tăm bông sạch chấm cồn y tế thoa lên nốt mụn sưng nhiều lần trong ngày để sát khuẩn, ngăn ngừa mụn phát triển.

Mụn đinh râu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

Khi mụn đinh râu vào giai đoạn có mủ, gây đau nhức, nhưng mụn nhỏ và không có biểu hiện nghiêm trọng, bạn có thể đợi vài ngày để mụn phát triểm theo vòng đời của nó. Đợi khi nhân mụn chín, tự vỡ, tháo mủ và bong ngòi. Lúc này, bạn hãy dùng bông y tế vô vùng thấm dịch và lấy nhân ra ngoài. Đặc biệt, cần sát khuẩn vùng mụn để tránh để lại sẹo. Với trường hợp mụn nặng, gây đau nhức, sốt cao, bạn nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và chỉ định biện pháp xử lý kịp thời, tránh biến chứng.

Để chăm sóc và điều trị mụn đinh râu một cách an toàn và hiệu quả, bạn không nên tự ý chườm đá lạnh lên nốt mụn. Với mụn đinh râu, việc làm này sẽ càng khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, khi bị mụn đinh râu, bạn không nên đắp các loại mặt nạ , các loại lá thuốc, kem trị mụn lên các nốt mụn mà không có chỉ định của bác sĩ. Bởi, mụn đinh râu đặc biệt nguy hiểm, nếu tự ý điều trị sẽ khiến mụn bị kích ứng và dễ bị nhiễm trùng.

Không nên tự ý nặn mụn đinh râu

Đặc biệt, việc thường xuyên sờ nặn mụn đinh râu sẽ rất nguy hiểm. Bởi những tác động này sẽ khiến vùng da mụn dễ bị nhiễm khuẩn, có thể bị vỡ khi nhân mụn chưa chín – điều này khiến vết mụn dễ bị nhiễm trùng và khó điều trị hơn. Ngoài việc chăm sóc bên ngoài, bạn nên tăng sức đề kháng cho da bằng chế độ ăn uống lành mạnh. Hạn chế các đồ ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ và các đồ ăn nhiều đường. Đây đều là những thực phầm kích thích làn da tiết nhiều dầu thừa hơn, khiến tình trạng mụn càng trở nên nghiêm trọng.

Hướng dẫn xử lý dứt điểm viêm nang lông. Nguồn: Happy Skin Vietnam

