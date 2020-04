Chữa thoát vị đĩa đệm bằng quả đu đủ theo kinh nghiệm dân gian

Đông y thường sử dụng tất cả các bộ phận của quả đu đủ chín để làm phương thuốc chữa bệnh. Phần cùi đu đủ có vị ngọt, tính hàn nên có tác dụng làm mát gan, tiêu độc, thanh nhiệt, bổ tỳ, chữa các bênh chai chân, tàn hương ở mặt. Hạt đu đủ có tác dụng rất tốt trong chữa bệnh gai đốt sống, các bệnh xương khớp khác.



Hạt đu đủ khi còn non có màu trắng, khi chín chuyển sang màu đen, mang bọc trắng, vị đắng. Bên trong hạt đu đủ chứa hoạt chất papain, hoạt chất này có khả năng ăn mòn các gai ở xương cột sống và làm mềm cơ thịt. Chất papain có nhiều trong hạt đu đủ chín, vì thế việc để chữa bệnh gai đốt sống, Hạt đu đủ khi còn non có màu trắng, khi chín chuyển sang màu đen, mang bọc trắng, vị đắng. Bên trong hạt đu đủ chứa hoạt chất papain, hoạt chất này có khả năng ăn mòn các gai ở xương cột sống và làm mềm cơ thịt. Chất papain có nhiều trong hạt đu đủ chín, vì thế việc để chữa bệnh gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm vô cùng hiệu quả.





Công dụng của đu đủ

Theo y học cổ truyền , đu đủ có mùi hơi hắc, tính hàn, vị ngọt.



Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kháng khuẩn.

Bổ sung vitamin A, canxi, kali cho cơ thể.



Ăn đu đủ sẽ giúp bổ sung vitamin B, B1, B6 và riboflavin tốt cho hệ tiêu hóa.



Có khả năng hỗ trợ chữa rối loạn tiêu hóa, phòng tránh táo bón.



Cung cấp ít năng lượng và nhiều dưỡng chất khác cho cơ thể, rất thích hợp cho việc giảm cân.





Bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm bằng quả đu đủ

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng hạt đu đủ

Nguyên liệu:

Hạt đu đủ chín, lượng vừa đủ.



Vải mùng và ly nhỏ cao khoảng 5cm, miệng rộng 2-3 cm.

Cách thực hiện:





Bạn lấy ra khoảng 1 ly nhỏ hạt đu đủ chín. Tiếp đó, cho hạt đu đủ chín vào miếng vải mùng, bóp nát màng nước của hạt. Sau đó, bạn loại bỏ lớp màng trên hạt đu đủ, thấm bớt nước để hạt đu đủ còn hơi ấm. Chú ý, phải giữ cho hạt đu đủ ẩm, không được quá khô sẽ giảm công dụng trị bệnh.Tiếp tục đem hạt đu đủ giã nát, bệnh nhân nằm úp xuống, nhờ người thân đặt miếng vải mùng lên vùng đốt sống bị thoái hóa rồi bỏ hạt đu đủ lên. Giữ nguyên trong vòng 15 phút rồi lại đắp thêm lần nữa. Chú ý, bạn chỉ nên đắp trong vòng 30 phút, tránh để lâu da sẽ bị rát, bỏng





Chữa thoát vị đĩa đệm bằng quả đu đủ

Cách làm: Chọn quả đu đủ bánh tẻ, cắt đầu rồi nhồi gừng đã đập dập, cho vào bên trong đủ đủ cùng với rượu. Dùng xiên cố định nắp quả đu đủ và nướng nó trên than củi khoảng 20 phút. Khi đu đủ chín mềm, bạn cạo lớp vỏ đen bên ngoài, đâm nhuyễn rồi sau đó lót một lớp lá chuối hay khăn mỏng, cho đu đủ vào bên trên rồi đắp lên chỗ bị đau.

Bệnh nhân chữa thoát vị đĩa đệm theo phương pháp này cần kiên trì. Đối với bệnh nhẹ, sử dụng liên tục trong vòng 10-15 ngày, bệnh nặng nên sử dụng trong 30 ngày.



Để kiểm tra được công dụng, hiệu quả của phương pháp, bệnh nhân nên đi chụp X-quang nhằm xác định được các Để kiểm tra được công dụng, hiệu quả của phương pháp, bệnh nhân nên đi chụp X-quang nhằm xác định được các gai cột sống bị ăn mòn hoàn toàn chưa.





Vài lưu ý khi chữa thoát vị đĩa đệm bằng hạt đu đủ

Trong quá trình chữa trị thoát vị đĩa đệm bằng hạt đu đủ, người bệnh nên chú ý các điều sau:



Nếu không may ăn phải hạt đu đủ, bạn có thể sẽ cảm thấy rối loạn mạch đập của tim, nhịp thở và làm suy nhược hệ thần kinh.



Nếu đắp hạt đu đủ lên lưng mà có cảm giác bứt rứt, kiến cắn, muỗi đốt như kim chích không cần quá lo lắng, bởi nó đang phát huy cộng dụng.



Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ nên đắp trong vòng 30 phút, đắp lâu sẽ gây bỏng da.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹo hay chữa bệnh xương khớp