Bài thuốc dân gian chữa chứng tiểu nhiều lần

Theo Đông y cho rằng đối với những người đi tiểu tiện nhiều lần, đau mỗi khi đi tiểu, mỗi lần đi tiểu lượng nước ít, nhưng một ngày lượng tiểu tiện bình thường thì thuộc lâm chứng, tức là chứng bệnh đi tiểu không thông thoát, phải rặn nhiều và đau buốt. Còn tiểu nhiều lần kèm theo lượng nước tiểu tăng nhiều thuộc tiêu khát. Trường hợp trước do bàng quang bị thấp nhiệt, can uất khí trệ, tì thận lưỡng hư làm bàng quang khí hóa bất lợi gây nên.

Nguyên nhân gây chứng tiểu đêm

Theo y học cổ truyền , chức năng tiểu tiện trong cơ thể chủ yếu do hai cơ quan là thận và bàng quang đảm nhiệm. Y văn có câu: “Thận chủ thủy quản lý sự đóng mở, bàng quang chủ chứa nước tiểu cho nên ban đêm tiểu tiện nhiều lần nên trách cứ vào thận và bàng quang”. Đối với người trẻ tuổi khỏe mạnh, âm dương cân bằng và đầy đủ thì ban đêm ít tiểu tiện. Khi tuổi cao, ban đêm đi tiểu tiện nhiều, đó là thủy hỏa đều bất túc. Chứng đi tiểu tiện nhiều vào ban đêm ở người cao tuổi phần lớn là do thận dương hư yếu. Vả lại ban ngày là dương, ban đêm là âm, ban đêm âm thịnh dương suy, cho nên ban đêm tiểu tiện nhiều lần thực là do dương khí suy yếu gây nên.