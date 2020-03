Chữa viêm mũi dị ứng bằng nước muối tại nhà đơn giản, an toàn nhưng cần hết sức lưu ý

Chứng viêm mũi di ứng làm ảnh hướng đến cuộc sống thường ngày của người bệnh, gây khó chịu, giảm sút hiệu quả công việc. Điều trị viêm mũi Dị ứng bằng nước muối là một trong những biện pháp đơn giản, an toàn và hiệu quả.

Công dụng của nước muối chữa viêm mũi dị ứng

Muối là nguyên liệu không thể thiếu trong đời sống của con người, giúp cung cấp lượng i ốt cần thiết cho cơ thể, đảm bảo duy trì sự sống. Bên cạnh đó, muối còn có vai trò hữu ích trong việc loại bỏ các chứng bệnh như đau dạ dày , viêm họng, viêm mũi dị ứng,…



Để vệ sinh khoang mũi, các bác sĩ thường khuyên sử dụng nước muối sinh lý NaCl 0,9%. Đặc trưng của nước muối sinh lý đó là tính diệt trùng, kháng khuẩn cực kỳ hiệu quả. Nhờ lẽ đó mà nước muối sinh lý được ứng dụng khá phổ biến trong việc điều trị viêm nhiễm ngoài da, vệ sinh làm sạch những vết thương….



Công dụng chữa viêm mũi dị ứng của nước muối sinh lý là việc làm loãng dịch nhầy trong, khiến dễ chảy hơn, từ đó, ngăn chặn tình trạng nghẹt mũi.



Có thể nói rằng, sử dụng nước muối sinh lý đúng cách sẽ không chỉ giúp làm sạch các vi khuẩn, mà còn loại bỏ tình trạng viêm nhiễm làm lành những tổn thương trên niêm mạc mũi, từ đó giúp khỏi bệnh viêm mũi dị ứng nhanh chóng nhất.





Chữa viêm mũi dị ứng bằng nước muối

Nước muối dùng để chữa viêm mũi dị ứng được khuyên dùng là dạng nước muối sinh lý độ 0.9/100. Cách chữa này còn có tính an toàn cao, bất cứ đối tượng bệnh nhân ở độ tuổi nào cũng có thể sử dụng được.



Chúng ta có thể sử dụng nước muối sinh lý chữa viêm mũi dị ứng theo các cách sau:

Cách 1: Sử dụng nước muối sinh lý



Đầu tiên, bạn cần đảm bảo vệ sinh tay và các dụng cụ đựng nước muối (xi lanh) thật sạch sẽ trước khi thực hiện. Pha nước muối theo tỷ lệ 9g muối với 100ml nước, bạn cũng có thể mua nước muối sinh lý tại các hiệu thuốc.

Thực hiện:





Bạn ngồi trên ghế, đưa người về phía trước.



Nếu tiến hành xịt từ bên phải thì nghiêng đầu qua bên trái một góc 45 độ và ngược lại.

Nên mua nước muối sinh lý có nguồn gốc rõ ràng





Đưa vòi xi lanh vào mũi, xịt nhẹ nhàng để lượng muối vào mũi không quá nhiều. Thực hiện bơm 2 lần rồi chuyển qua mũi bên kia. Lưu ý khi thực hiện thao tác nà, bạn phải há to miệng tránh tình trạng nước chảy qua tai.



Sau khi thực hiện xong, hỷ nhẹ để đẩy dịch mũi ra ngoài.





Cách 2: Sử dụng nước muối kết hợp với nước ép tỏi

Tỏi đươc biết đến là một chất kháng sinh tự nhiên, có tác dụng diệt khuẩn, tiêu viêm hiệu quả, dược dùng để chữa trị các chứng viêm nhiễm khá hiệu quả. Kết hợp nước muối sinh lý với nước ép tỏi là một phương thức chữa viêm mũi dị ứng khá hiệu quả, an toàn.



Cách thực hiện: Bạn lấy một cốc nước sinh lý trộn chung với khoảng 3-4 thìa nước ép tổi, khuấy đều. Dùng xi lanh để bơm dung dịch này vào lỗ mũi, tương tự như cách trên.





Vài điều cần lưu ý khi chữa viêm mũi dị ứng bằng nước muối sinh lý

Để đảm bảo an toàn cà đạt hiệu quả, trong quá trình thực hiện phương pháp này, người bệnh cần lưu ý:



Sử dụng đúng cách. Tránh để nước mũi chảy vào ống tai có thể gây ra bệnh viêm tai giữa.



Khi xịt nước muối vào mũi sẽ có cảm giác đau. Nếu kiên trì thực hiện 2 lần/ngày, chỉ sau 4-5 ngày tình trạng sẽ thuyên giảm.



Giải pháp chữa viêm mũi dị ứng bằng nước muối sinh lý thường được áp dụng khi bệnh nhân mới bắt đầu chớm bệnh. Những trường hợp nặng hơn, nên kết hợp với những biện pháp khác để khắc phục.



Trong điều trị viêm mũi dị ứng, người bệnh nên dùng nước muối sinh ý đẳng trương 0,9%. Nếu dùng nước muối nồng độ thấp (nhược trương) nồng độ sẽ không đủ để tác động đến bệnh. Còn nếu dùng nồng độ muối quá cao (ưu trương) có thể dẫn đến mất nước tế bào, làm cho niêm mạc mũi xoang bị tổn thương nghiêm trọng hơn.



Nên mua nước muối sinh lý tại những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Và một điều cần lưu ý, nước muối chỉ hỗ trợ điều trị chứ không thể chữa trị hoàn toàn một cách dứt diểm về bệnh được.

Cách chữa viêm mũi dị ứng. Nguồn: VTC









Minh Tú (t/h)