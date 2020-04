Thư kêu cứu vì nhiều thủy thủ mắc COVID-19 rò rỉ, Thuyền trưởng tàu sân bay Mỹ bị cách chức

Ngày 3/4, trang Reuters đưa tin, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly xác nhận, Thuyền trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt là Brett Crozier đã bị cách chức sau khi để lá thư dài 4 trang "kêu cứu" về dịch COVID-19 rò rỉ ra truyền thông.



Bức thư với những lời lẽ đầy cảm xúc, nói về mối đe dọa bùng phát dịch với gần 5.000 thủy thủ trên tàu được trình lên các lãnh đạo hải quân Mỹ, tuy nhiên thuyền trưởng Brett Crozier đã không có biện pháp bảo hộ chu toàn, khiến nó bị lộ ra với giới truyền thông.

Thuyền trưởng Brett Crozier.



Động thái trên xảy ra sau khi Thuyền trưởng Crozier viết thư báo cho Bộ Quốc phòng Mỹ về vấn đề dịch COVID-19 đang lây lan chóng mặt, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, đề nghị cần được hỗ trợ ngay lập tức.

Cụ thể, trong bức thư dài 4 trang của Thuyền trưởng Brett Crozier thông báo liên tục có thêm trường hợp nhiễm COVID-19 trong số gần 5.000 thủy thủ trên tàu. Ông cũng đề nghị đưa các thành viên ở tàu lên bờ để cách ly.

Theo Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, hiện trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có 114 trường hợp nhiễm COVID-19 và không có trường hợp nào nghiêm trọng. Do đó, ông Thomas Modly khẳng định, Thuyền trưởng Brett Crozier đã cường điệu hóa mức độ nghiêm trọng khi nói rằng: "các thủy thủ sẽ chết nếu không sớm hành động".

Bên cạnh đó, bức thư bị lộ ra giữa lúc khủng hoảng còn gây ra hoảng loạn không đáng có cho các thủy thủ cũng như người thân của họ. Liên quan đến vụ việc, lực lượng Hải quân Mỹ cho biết, Chuẩn đô đốc Carlos Sardiello - cựu sĩ quan chỉ huy tàu USS Theodore Roosevelt, sẽ thay thế Crozier đảm nhiệm chức vụ Thuyền trưởng.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Tàu USS Theodore Roosevelt hiện đã được cập cảng tại đảo Guam. Hầu hết các thủy thủ sẽ được đưa khỏi tàu trước ngày 3/4, cách ly tại các khách sạn gần đó nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên tàu. Ngoài ra, tàu cũng được phun khử khuẩn khi cập cảng.

Tính đến sáng 3/4, Mỹ là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với tổng gần 245.000 ca nhiễm và hơn 6.000 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân nhiễm virus đang nằm chật kín các bệnh viện thuộc các thành phố như New York (bang New York), New Orleans (bang Louisiana) và Detroit (bang Michigan) khiến ca cấp cứu, thăm khám thường xuyên và phẫu thuật khác giảm mạnh - dẫn đến tình trạng Bệnh viện mất đi nhiều nguồn thu quan trọng.

Thùy Nguyễn (t/h)