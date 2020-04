Những sai lầm trong quá trình điều trị nám khiến tình trạng càng thêm trầm trọng

Nám da xuất hiện chủ yếu do 2 yếu tố chính: Nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong có thể do sự rối loạn nội tiết tố; di truyền; tuổi tác; stress kéo dài; giấc ngủ không đảm bảo… kích thích sản sinh sắc tố melanin gây ra nám da. Yếu tố bên ngoài dễ khiến xuất hiện tình trạng nám da như tiếp xúc liên tục với ánh nắng mặt trời; sử dụng mỹ phẩm sai cách…

Về cơ bản, nám da sẽ không ảnh hưởng tới tình trạng Sức Khỏe . Tuy nhiên, nám da rất dễ nhận thấy bởi màu sắc nổi trội, do đó nó cũng ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ. Do đó, chị em đều lo ngại và luôn muốn tìm cách điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị nám da, bạn dễ mắc phải một số sai lầm khiến tình trạng không thuyên giảm mà còn tệ hơn như:

1. Sai lầm khi trị nám bằng nguyên liệu tự nhiên

Nguyên liệu tự nhiên được chị em sử dụng để trị nám tương đối phổ biến bởi nguyên liệu dễ tìm, tiết kiệm chi phí và có thể thực hiện ngay tại nhà. Tuy nhiên, phương pháp này thường sẽ không đem lại hiệu quả cao nếu không sử dụng đúng cách. Hơn nữa, bạn cần nên kiên trì thực hiện đều đặn trong một thời gian dài hiệu quả mới thực sự rõ rệt.

Chanh tươi có thể gây mòn da nếu sử dụng quá thường xuyên

Các nguyên liệu tự nhiên thường rất lành tính, tuy nhiên nếu sử dụng sai cách sẽ gây nguy hại cho làn da. Ví các nguyên liệu tự nhiên như chanh, cà chua, nghệ… nếu sử dụng quá thường xuyên, sử dụng quá liều lượng dễ gây bào mòn da, khiến da nhạy cảm , dễ bắt nắng và khiến tình trạng nám càng khó điều trị.

Do đó, bạn cần lưu ý. Điều trị bằng nguyên liệu tự nhiên chỉ nên áp dụng với các tình trạng nám cấp độ 1, nám nhẹ như nám mảng. Chọn nguyên liệu phù hợp, sử dụng đều đặn và cần che chăn, bảo vệ da hoàn toàn khi tiếp xúc với ánh nắng tránh phản tác dụng.

2. Sai lầm khi dùng kem trị nám

Kem trị nám cũng được chị em ưa chuộng bởi tính tiện lợi, tiết kiệm và đem đến hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện nay thị trường mỹ phẩm có rất nhiều kem trị nám với thành phần và công thức khác nhau, phù hợp với các loại da khác nhau. Do đó, khi sử dụng kem trị nám không phù hợp với tình trạng da dễ khiến da xuất hiện các vấn đề khác.

Bên cạnh đó, việc chị em tin tưởng sử dụng các loại kem trị nám không có nguồn gốc rõ ràng, kém chất lượng đem đến làn da trắng sáng trước mắt nhưng lại gây phá hủy làn da từ sâu bên trong. Lâu dần khiến tình trạng da ngày càng tệ hơn.

3. Không bảo vệ da trong quá trình điều trị

Trong quá trình điều trị nám da dễ bắt nắng và sạm đen nếu không được bảo vệ

Không bảo vệ da trong quá trình điều trị nám khiến tình trạng nám khó điều trị dứt điểm, bên cạnh đó còn khiến nó trở nên phức tạp hơn. Bởi chất có tác dụng đẩy lùi hắc tố melanin cũng khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn trước tác động bên ngoài như tia UV, khói bụi… nếu không bảo vệ da đúng cách, không dùng kem chống nắng sẽ khiến da càng bắt nắng và sạm đen.

4. Không chú ý đến chế độ dinh dưỡng

Thực tế, chế độ ăn uống ảnh hưởng tương đối lớn đối với tình trạng sức khỏe và cả làn da. Do đó, nếu chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu rau củ, thiếu vitamin thì làn da cũng trở nên thiếu sức sống, kém sắc hơn. Từ đó, quá trình điều trị nám cũng trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, nếu chị em ăn quá nhiều cá thực phẩm như thịt đỏ, trứng gia cầm, hải sản… cũng khiến quá trình điều trị nám trở nên phức tạp hơn.

5. Quá nôn nóng trong quá trình điều trị nám

Kem chứa corticoid giúp làn da trắng sáng nhanh chóng nhưng lại phá hủy da

Nám da hình thành là do sự tăng sinh quá mức của các hắc tố melanin dưới da. Và để loại bỏ những sắc tố melanin dư thừa này cần kiên trì trong một thời gian nhất định. Nếu chị em quá nôn nóng điều trị nám mà sử dụng các biện pháp không an toàn khiến mài mòn bề mặt da, để lộ lớp da non… thì tình trạng nám da vẫn sẽ nhanh chóng quay trở lại. Thậm chí, nếu sử dụng lượng lớn sản phẩm có chứa corticoid trong quá trình điều trị nám để tác dụng nhanh chóng nhưng sẽ khiến da suy yếu, dễ nám vĩnh viễn và có thể làm teo, ung thư da.

