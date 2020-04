Cách điều trị nám nội tiết hiệu quả và an toàn

Nám nội tiết là tình trạng nám xuất hiện do các nguyên nhân từ bên trong cơ thể. Và để loại bỏ cần có chế độ chăm sóc cũng như phương pháp điều trị riêng biệt.

Điều cần biết về nám nội tiết

Nám nội tiết là tình trạng da xuất hiện những vết nám do sự rối loạn nội tiết tố nữ estrogen. Sự rối loạn này gây kích thích sản sinh hắc tố melanin và hình thành nám trên da.

Theo đó, nội tiết tố estrogen thường bị rối loạn khi tâm trạng người phụ nữ stress, căng thẳng kéo dài. Theo nghiên cứu, cơ thể bị stress sẽ gây rối loạn nội tiết tố và dẫn đến tình trạng như nám, sạm da.

Hình ánh nám chân sâu (nám nội tiết)

Bên cạnh đó, sau sinh cũng là thời điểm cơ thể người phụ nữ có sự thay đổi đột ngột. Bởi trong thời gian thai kỳ, cơ thể người phụ nữ tăng nhanh chóng estrogen để bảo vệ thai nhi. Sau khi sinh, hormone này suy giảm đột ngột dẫn đến tình trạng rối loạn nội tiết tố và hình thành nám da. Đặc biệt, thành phần progesterone có trong thuốc tránh thai góp phần không nhỏ trong việc kích thích hình thành nám da.

Nám nội tiết thường xuất hiện trên da ở dạng đốm nâu nhỏ và có thể lan nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời. Những đốm nâu này thường xuất hiện tập trung ở hai bên má, mũi, trán, thái dương và vùng quanh miệng. Mức độ nghiêm trọng của nám chính là tấm gương phản chiếu tình trạng rối loạn nội tiết tố bên trong cơ thể.

Điều trị nám nội tiết

Bởi nám nội tiết hình thành phần nhiều là do các yếu tố bên trong cơ thể. Do đó, muốn điều trị nám nội tiết hiệu quả, bạn cần giải quyết từ những nguyên nhân bên trong.

Như bạn đã biết, việc thường xuyên có tâm trạng stress, căng thẳng sẽ khiến lượng hormone estrogen tăng hoặc giảm đột ngột, dẫn đến rối loạn nội tiết tố và làm xuất hiện nám trên da. Vì vậy, bạn nên giữ tinh thần thoải mái, suy nghĩ tích cực, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hoạt động môn thể thao yêu thích.

Ngủ đủ giấc giúp cơ thể sữa chữa và phục hồi tế bào tổn thương

Quan trọng là cần ngủ đủ giấc. Giấc ngủ sâu và đủ thời gian sẽ giúp cơ thể tự phục hồi và cân bằng lượng hormone. Đây là liệu pháp điều trị nám cực kỳ đơn giản và hiệu quả chị em không nên bỏ qua.

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều trị nám nói chung và nám nội tiết nói riêng. Các dưỡng chất cần thiết để hỗ trợ quá trình điều trị nám hiệu quả bao gồm axit béo omega-3, vtamin C, vitamin E, selen và các hợp chất chống oxy hóa . Bạn cần đặc biệt tránh xa các nguồn thực phẩm cản trở quá trình điều trị nám như thịt đỏ, trứng, gia cầm và hải sản.

Sử dụng thuốc tránh thai cũng là nguyên nhân hình thành nám nội tiết

Nếu tình trạng nám da mới hình thành, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để điều trị nám. Một số công thức điều trị nám hiệu quả và an toàn bạn có thể áp dụng như mặt nạ cà chua; mặt nạ tinh bột nghệ và sữa tươi không đường; mặt nạ khoai tây, sữa chua và mật ong… Đây là liệu pháp điều trị nám an toàn và tiết kiệm chi phí. Nhưng để đem lại hiệu quả cao nhất, bạn cần kiên trì thực hiện trong một thời gian dài và chỉ nên thực hiện với tình trạng nám nhẹ.

Lưu ý:

Nám mảng hay nám chân sâu, nám da thông thường hay nám nội tiết tuy không có hại cho Sức Khỏe nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Gây mất tự tin cho người bị nám trong cuộc sống hàng ngày. Nám không quá khó điều trị nếu lựa chọn đúng phương pháp điều trị và biết chăm sóc bảo vệ da đúng cách.

Cách làm đẹp với nghệ sau sinh mẹ cần biết. Nguồn: Yêu Trẻ Channel

Như Quỳnh (t/h)