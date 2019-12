Lương y tư vấn cách điều trị tận gốc men gan cao

Theo Đông y , men gan cao phần nhiều do can khí uất kết, uống nhiều thuốc Tây, dùng nhiều rượu bia, gan nóng, nhiệt. Muốn chữa bệnh tận gốc thì phải thanh nhiệt, giải độc, giải uất, hạ men gan, hỗ trợ tăng cường các chức năng của gan. Với kinh nghiệm nhiều năm chữa các bệnh liên quan về gan, bà lang Mạnh (xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có những chia sẻ cần thiết, hữu ích cho độc giả báo Sức khoẻ Cộng Đồng trong việc giảm men gan một cách an toàn, triệt để.

Hạ men gan trong thời gian ngắn

Anh Nguyễn Bá Thức (sinh năm 1967, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ: “Dạo trước tôi thấy mình không khỏe, đi khám phát hiện có vi rút viêm gan B cấp, men gan cao gấp 30 lần so mức cho phép bình thường, da vàng người mệt mỏi, tiền sử viêm hành tá tràng. Nghe mọi người nói ăn nghệ đen và mật ong rất tốt cho bệnh viêm thành tá tràng nên tôi ăn rất nhiều, thế nên men gan lại càng tăng. Nước tiểu màu vàng, sút cân nhiều, đau khắp người, chân tay không muốn làm việc, mất ngủ, vào giấc ngủ khó khăn, ăn kém, đau bụng nhiều, đói cũng đau, no cũng đau. Tôi cũng đã sử dụng thêm một số các phương pháp điều trị khác nhưng vẫn không thành công cho đến khi uống thuốc của bà lang Mạnh”.

Theo như chia sẻ của anh Thức thì sau khi uống hết 1 tháng thuốc đầu tiên, anh thấy người khỏe hơn, bệnh có vẻ có tiến triển rất tích cực. Phấn khởi quá nên anh Thức kiên trì tiếp tục dùng thuốc. Anh chia sẻ: “Sau đợt thuốc thứ 2 tôi đi kiểm tra thì men gan đã giảm đáng kể, nhưng vi rút viêm gan B cũng chưa bớt mấy nên lại đặt thêm một đợt thuốc nữa. Uống hết thang thuốc này tôi thấy người có sự thay đổi tích cực, cơ thể không còn mệt mỏi như trước nữa, các dấu hiệu về bệnh cũng từ từ biến mất. Theo lịch, tôi đi kiểm tra và làm xét nghiệm lại xem tiến trình phát triển của bệnh. Tôi và gia đình hết sức vui mừng khi nhận được kết quả xét nghiệm: Men gan bình thường, vi rút viêm gan B đã ngừng hoạt động”.

Bà lang Mạnh sở hữu bài thuốc độc đáo giúp bảo vệ lá gan Bà lang Mạnh sở hữu bài thuốc độc đáo giúp bảo vệ lá gan

Cũng giống như trường hợp của anh Thức, anh Lê Minh Trí (sinh năm 1974, Hà Nội), cũng bắt đầu nhận thức được bệnh của mình khi người thường xuyên thấy mệt mỏi, mẩn ngứa. Mỗi khi tập thể dục thì hơi đau tức cạnh sườn, đi ngoài thỉnh thoảng có phân lỏng, lưỡi đỏ, rêu trắng, có hiện tượng gout . Anh Trí đi xét nghiệm thì phát hiện men gan cao . Chỉ số GOT 46,4, GPT150,4, máu 88. Qua một người bạn giới thiệu, anh Trí cũng đến lấy thuốc chỗ bà lang Mạnh để điều trị. Anh chia sẻ: “Tôi ý thức được bệnh gan của mình khá sớm, do tính chất công việc nên tôi thường xuyên nhậu nhẹt, uống rượu bia nhiều. Khi phát hiện bệnh, mặc dù đã hạn chế các hoạt động trên nhưng vẫn không có tác dụng, đành phải tìm thuốc để điều trị. Từ trước đến nay tôi vốn vẫn ưa sử dụng các loại Thuốc Nam để giảm thiểu tối đa các tác dụng phụ”. Sau khi uống thuốc từ ngày 20/11/2014, anh Trí liên tục điều trị thêm trong vòng 3 tháng. Tháng 3/2015, anh đi kiểm tra thì men gan trở lại bình thường, chỉ số thấp hơn mức độ cho phép Bt got 31.7- gpt 32.7.

Chia sẻ về căn bệnh này, bà lang Mạnh cho biết: Với tình trạng sử dụng rượu bia và tỷ lệ người nhiễm vi rút viêm gan B, C thuộc hàng cao nhất thế giới, Việt Nam hiện có số người bị viêm gan, tăng men gan ở mức cao. Bệnh viêm gan gồm 2 loại: viêm gan C ấp tính và mạn tính (kéo dài trên 6 tháng). Ngoài tác nhân vi rút và rượu bia, tỷ lệ bệnh nhân viêm gan mạn tính do độc tố trong thực phẩm bẩn, thuốc điều trị, ô nhiễm môi trường, ký sinh trùng… đang ngày càng gia tăng. Viêm gan do bất kỳ nguyên nhân nào đều dẫn đến tình trạng hoại tử tế bào gan, được đặc trưng bởi chỉ số men gan cao. Các tế bào gan chết đi có thể gây ra “hiệu ứng domino”, đẩy nhanh quá trình viêm và hoại tử tế bào gan, khiến gan tổn thương không có điểm dừng và men gan càng tăng cao. Nếu men gan tăng bất thường do tế bào gan chết hàng loạt sẽ kích hoạt tăng sinh tế bào gan mới, đẩy cao nguy cơ đột biến tự phát dẫn đến ung thư gan.

Chống độc, giải độc, bảo vệ gan

Men gan là tên gọi chung của các loại enzym trong tế bào gan gồm. Chúng có vai trò tổng hợp và chuyển hóa protid, gluxit và lipid trong gan. Bình thường, khi các tế bào gan già và chết đi, sẽ giải phóng các enzym này vào máu và làm tăng men gan trong ngưỡng nhất định. Tuy nhiên, khi số lượng tế bào gan chết nhiều hơn, men gan sẽ tăng cao bất thường. Lúc này cũng có nghĩa gan đã mắc các bệnh như viêm, xơ, thậm chí ung thư. Bà lang Mạnh cho hay có rất nhiều người biết mình bị tăng men gan, viêm gan sau khi xét nghiệm máu, song chưa lường được các biến chứng nghiêm trọng nên chủ quan chưa có biện pháp điều trị tận gốc. Tuy nhiên, một khi người bệnh đã bị viêm gan hay men gan tăng tức là đã cho thấy cơ quan này bị hư hại, tế bào gan hoại tử.

Khi gan hư hỏng sẽ không thực hiện được các vai trò quan trọng, đặc biệt là giảm hoặc không còn khả năng giải độc thì toàn cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe con người nhưng bà lang Mạnh cho rằng nếu có biện pháp khắc phục tận gốc ở giai đoạn này thì gan vẫn có thể phục hồi khả năng hoạt động bình thường. Men gan tăng có thể khỏi được do sử dụng đúng bài thuốc , thay đổi lối sống tích cực, tránh rượu bia, thuốc lá, tập luyện và ăn uống khoa học…

Một vị thuốc độc đáo được bà lang Mạnh giữ gìn và bảo tồn trong vườn nhà Một vị thuốc độc đáo được bà lang Mạnh giữ gìn và bảo tồn trong vườn nhà

Suốt nhiều năm qua, bà lang Mạnh đã điều trị cho rất nhiều người thoát khỏi các căn bệnh về gan bằng bài thuốc lá Nam gia truyền. Người phụ nữ này sở hữu trong tay các kinh nghiệm quý để trong điều trị bệnh, chống độc, giải độc và bảo vệ gan. Tiết lộ về phương pháp điều trị của mình, bà lang Mạnh cho hay: “Tôi xây dựng cho người bệnh một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và quan trọng nhất chính là phải kiên trì sử dụng thuốc”. Bà bật mí các vị thuốc quý trong bài thuốc của mình bao gồm: Cây kè, giảo cổ lam, cây cỏ chỉ thiên, ba kích, hau sam chom, ạt tài thên, đố ván đổ, cây nấm sấm sét... Để có được những vị thuốc quý hiếm ấy, bà đã phải tự mình lên rừng, phải rất vất vả mới có được. Thậm chí có những loại cây hiện nay gần như đã bị khai thác cạn kiệt, người phụ nữ này lại cất công mang về chăm sóc, nghiên cứu để bảo tồn.

Theo chia sẻ của nữ lương y thì đây đều là các vị thuốc mát gan, bổ gan, giải độc gan . Trong đó có một số vị thuốc đã được khoa học chứng minh có tác dụng tốt trong điều trị gan như giảo cổ lam. Sự kết hợp phù hợp giữa các vị giúp cho các thảo dược phát huy tối đa công hiệu, giúp người bệnh nhanh chóng điều trị bệnh, đào thải chất độc ra khỏi cơ thể nhanh chóng. Không những vậy, bài thuốc còn khiến da mịn màng hồng hào, giảm mụn, giảm nám, giảm vàng da vàng mắt, cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.





Việc điều trị bệnh viêm gan, tăng men gan kịp thời rất quan trọng. Đây cũng là giải pháp duy nhất để ngăn chặn biến chứng thành xơ, ung thư gan. Mọi người nên thăm khám lá gan định kỳ, theo dõi chỉ số men gan, đặc biệt chú ý khi cơ thể có các dấu hiệu bệnh gan tăng nặng như mệt mỏi, ăn không tiêu, chán ăn, vàng da…Bạn đọc báo SKCĐ có nhu cầu tư vấn các bệnh về gan, men gan tăng có thể liên hệ với bà lang Mạnh theo số điện thoại: 085.941.1827.

Nguyễn Dung