Cách điều trị viêm gan A,B,C hiệu quả với các vị thuốc Nam từ rừng già xứ Tuyên

Ở Việt Nam, viêm gan cấp, bán cấp chủ yếu là do virut, tuy có sự khác nhau về tác nhân gây bệnh, dịch tễ học, bệnh học và tiến triển, nhưng trên lâm sàng thường có các triệu chứng và hội chứng tương đối giống nhau.

Thoát viêm gan B hoàn toàn

Như đã thông tin, bà lang Mạnh là người sở hữu bài thuốc quý điều trị các bệnh liên quan đến gan. Suốt mấy chục năm chữa bệnh cứu người, cuốn sổ ghi ghép thông tin bệnh nhân đến đây lấy thuốc của bà đã dày đặc. Chúng tôi lấy bất chợt số điện thoại của anh Phùng Duy Kiên (43 tuổi, An Dương, Hải Phòng) để gọi điện hỏi thăm thêm về bệnh tình của anh. Anh Kiên hồ hởi chia sẻ: “Cách đây 2 năm tôi có lấy thuốc ở chỗ bà lang Mạnh, tôi kiên trì uống thuốc trong vòng 3 tháng, khi đi khám lại thì bác sĩ kết luận các chỉ số về gan của tôi đã tương đối ổn định. Tiếp tục lấy thêm thuốc để uống, kết hợp với chế độ ăn uống cùng tâm lý lạc quan, hiện nay tôi đã thoát khỏi bệnh viêm gan B hoàn toàn”.

Kể về hành trình chữa bệnh của mình, anh Kiên cho biết vào năm 2007, anh thấy trong người thường xuyên có biểu hiện chán ăn, mệt mỏi, táo bón, sút cân không rõ nguyên nhân. Nghĩ là do công việc căng thẳng nên anh chỉ nghỉ ngơi mà chủ quan không đi khám. Song tình trạng mệt mỏi, táo bón ngày càng nặng hơn. Lúc đó, anh Kiên mới tới bệnh viện và phát hiện bị nhiễm viêm gan virus B từ khi nào không rõ. Không tin mình bị bệnh, anh Kiên đi khám lại chỗ khác và được chẩn đoán men gan cao vượt ngưỡng cho phép, lượng virus cao tới 10 mũ 6, phải điều trị bằng Thuốc Tây. Anh Kiên nhớ lại: “Thật không thể ngờ rằng tôi lại bị căn bệnh này. Nghe nói bệnh rất khó chữa nên không khỏi lo lắng. Hơn nữa, tôi là công nhân xây dựng, thường xuyên leo trèo trên cao nên cần phải có sự tập trung và thể lực tốt, nay bị virus viêm gan B hành hạ, nhiều lúc thấy trong người quá mệt mỏi, ảnh hưởng trầm trọng tới công việc. Một bên là nỗi lo nguy cơ mất việc hiện hữu, một bên là nỗi lo bệnh tiến triển nặng thành xơ gan, ung thư gan thì làm sao xoay xở nổi”.

Không chỉ có thế, lúc này chi phí chữa trị bệnh cũng là một gánh nặng lớn đối với anh Kiên, lúc đó chi phí điều trị mỗi tháng mất hơn 3 triệu đồng tiền thuốc điều trị, cộng thêm thuốc bổ rồi tiền đi lại, thăm khám, nghỉ ngơi cũng tốn thêm một khoản nữa. Cũng đúng thời điểm ấy, vợ anh Kiên lại đang nghỉ sinh em bé thứ 2, con gái đầu thì còn quá nhỏ, đồng lương ít ỏi của anh phải trang trải cho cả gia đình. Dù vậy nhưng với mong muốn bệnh nhanh khỏi, anh Kiên vẫn cố gắng “thắt lưng buộc bụng”, dành ra một khoản tiền để điều trị. Sau một thời gian uống thuốc điều trị theo phác đồ của bác sĩ, lượng virus đã giảm xuống, men gan cũng hạ hơn nhưng trong người vẫn rất mệt mỏi. Lúc này, anh thực sự trăn trở, bởi vì theo các bác sĩ thì bệnh của anh phải điều trị thường xuyên, có khi phải sử dụng thuốc cả đời.

Cứ như vậy, tiền thuốc thang chữa bệnh của anh Kiên trong vòng hơn 5 năm đã lên tới hàng chục triệu đồng. Vào đầu năm 2014, anh vô tình biết đến bài thuốc của bà lang Mạnh. Anh kể: “Anh bạn tôi bị xơ gan nhiều năm, cũng nhờ bài thuốc của bà lang Mạnh mà khỏi bệnh. Nghe nói bà lang Mạnh cũng có bài thuốc chữa viêm gan B nên tôi gọi điện cho bà, kể chi tiết bệnh tình rồi lấy thuốc. Ban đầu, tôi cũng chưa tin tưởng lắm, trong bụng nghĩ rằng mình điều trị 5 năm mà không khỏi huống hồ chỉ trong vài tháng. Thế nhưng sau khi uống được tháng đầu tiên, đi khám lại các chỉ số về gan của tôi đã ở mức ổn định”. Mừng quá, anh Kiên tiếp tục điều trị thêm vài tháng thuốc nữa, cứ thi thoảng, anh lại lấy thuốc bổ gan ở chỗ bà Mạnh để uống. Anh Kiên vui mừng cho biết, 6 tháng trước anh đi khám thì phát hiện bệnh viêm gan C ủa mình đã âm tính (khỏi hoàn toàn).

Phương pháp điều trị dứt điểm

Gan là một trong những cơ quan lớn nhất trong cơ thể và được đánh giá như một “nhà máy kỳ diệu” trong cơ thể con người. Với một hệ cấu trúc, hệ mạch phức tạp và hơn 500 chức năng khác nhau, gan tham gia hầu hết quá trình tống hợp, lọc và thải độc để cơ thể ngày một khỏe mạnh. Tuy nhiên, gan có thể bị tàn phá bởi độc tố và vi khuẩn, vi rút (vi rút viêm gan A, B,C , E....), kí sinh trùng, rượu, bia, nước giải khát có cồn và nhiều bệnh tật khác nhau. Bệnh viêm gan hiện nay là một trong những căn bệnh nguy hiếm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Khi viêm gan không được điều trị dứt điểm bệnh có thể phát triển thành xơ gan hoặc bị ung thư gan.

Do vậy, bà lang Mạnh khuyên rằng khi phát hiện những triệu chứng của bệnh viêm gan thì mọi người cần đi khám ngay để có phương pháp điều trị phù hợp. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến viêm gan, trong đó sử dụng thuốc Nam được đánh giá là an toàn, hiệu quả lâu dài. Đối với bài thuốc viêm gan của mình, bà lang Mạnh cho biết bao gồm rất nhiều các vị thuốc quý có thể kể đến như: Hàu lọc tài, nhứ tọc tam, cây táo rừng, cây lát nhừ, mía giò, mây cam kinh, cây chó đẻ... Tùy vào từng loại viêm gan mà có những vị thuốc đặc trị khác nhau. Đối với viêm gan A sẽ có thêm vị vàng kiêng, viêm gan B thêm vị mây tó tài, viêm gan C thì thêm mào gà đỏ...

Đối với các vị thuốc độc đáo bằng tên dân tộc của mình, bà lang Mạnh cũng không biết giải thích theo tiếng Kinh như thế nào. Chỉ biết rằng các vị thuốc đều có tính bình, vị đắng, hơi cay. Các vị thuốc được lấy từ rừng già này kết hợp với nhau có tác dụng làm tăng tiết và thúc đẩy quá trình bài xuất dịch mật, bảo vệ tế bào gan, ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ, làm hạ huyết áp, thúc đẩy tuần hoàn, giải nhiệt, giảm đau chống viêm rất hiệu quả. Trong đó, các nhà khoa học đã chứng minh rằng cây chó đẻ có tác dụng kháng sinh tốt nhất với bệnh viêm gan siêu vi B, thông qua cơ chế ức chế quá trình phát triển của vi rút viêm gan B. Vì thế, nó được sử dụng trong việc hỗ trợ chữa viêm gan rất hiệu quả. Theo Đông y , cây chó đẻ có vị ngọt, nhầy nhậy đắng, tính mát có tác dụng lợi tiểu, sát trùng, tốn ứ, thông huyết mạch, điền kinh, thanh càn, hạ nhiệt...và được sử dụng trong việc chữa các bệnh như đau gan, đau thận, bệnh đường tiết niệu , đường ruột và một số bệnh ngoài da rất hiệu quả.

Bên cạnh uống thuốc, bà lang Mạnh cũng khuyên rằng người bệnh nên xây dựng một chế độ ăn uống hợp lí cho người bị viêm gan. Đối với viêm gan thì tránh ăn các thức ăn nhiều gia vị, dầu, mỡ. Thực phẩm sử dụng cần hết sức đa dạng trong các nhóm như rau, củ, quả, ngũ cốc, sữa và chế phẩm từ sữa, thịt cá hay trứng. Thức ăn cần cung cấp đủ năng lượng, cho bệnh nhân, phù hợp với trọng lượng chiều cao và hoạt động của cơ thể. Cần cung cấp đủ lượng protein cần thiết để tấn công bệnh tật, tái tạo gan và không thất thoát các chất cơ. Các thức ăn cần có nhiều vitamin A (như gan gà, gan lợn...) và vitamin C (cam, quýt, rau sống...). Và đặc biệt tuyệt đối bỏ rượu để bảo vệ tế bào gan và giúp gan chóng bình phục, giảm thiếu tối đa các chất quá béo, quá ngọt

Xem thêm: Kỳ tích thoát bệnh xơ gan cổ trướng sau 3 tháng dùng thuốc Nam của bà lang xứ Tuyên

Nguyễn Dung (t/h)