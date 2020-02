Mẹo giảm cân cực đơn giản không dùng thuốc, hiệu quả nhanh mà chẳng lo hại sức khỏe

Chia phần ăn nhỏ hơn

Ngay cả khi không thay đổi thực phẩm trong chế độ ăn kiêng, việc chia các phần ăn nhỏ hơn sẽ tự động cắt giảm một lượng calo và có thể giúp bạn Giảm cân . Nếu bạn không muốn mất thời gian đo các phần ăn cụ thể, hãy sử dụng đĩa hoặc bát cỡ nhỏ để giới hạn số lượng thực phẩm bạn có thể tiêu thụ trong một lần ăn.

Chia nhỏ phần ăn để cắt giảm calo

Uống một ly nước trước khi ăn. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn và kiềm chế cơn đói trước bữa ăn, dẫn đến ăn lượng ít thức ăn hơn. Bên cạnh đó, bạn cần tập thói quen ăn chậm, nhai kỹ cũng sẽ giúp bạn tiêu thụ lượng ít thức ăn hơn việc ăn nhanh.

Luôn luôn ăn kèm một loại trái cây hoặc rau

Trái cây và rau là những loại thực phẩm ít calo, bổ dưỡng có thể giúp bạn giảm cân. Nếu một nửa khẩu phần của bạn là trái cây hoặc một loại rau, điều này sẽ giúp cắt giảm lượng calo tổng thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bạn nên lựa chọn rau không có tinh bột

Lưu ý, bạn nên lựa chọn đa dạng các loại trái cây và rau quả, đa dạng màu sắc của loại thực phẩm đó mỗi ngày. Bởi mỗi màu chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu khác nhau. Nên lựa chọn trái cây sạch, có thể ăn sống hoặc nếu nấu chín chỉ dùng một lượng nhỏ dầu, chất béo như bơ. Điều này giúp hạn chế lượng calo một cách tối đa.

Chọn nguồn protein ít chất béo

Protein là một chất quan trọng trong kế hoạch giảm cân và hình thành cơ bắp. Thực phẩm giàu protein ít chất béo giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ăn nhưng lại giữ được lượng calo ở mức thấp.

Các loại thực phẩm như trứng, hải sản, các loại đậu, hoặc đậu phụ thường có lượng calo thấp hơn. Hạn chế chiên xào các loại thực phẩm này để giảm thiểu calo.

Chuyển sang ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyệt hạt có nhiều chất xơ, protein và các chất dinh dưỡng cần thiết khác so với các loại thực phẩm được làm từ bột trắng tinh chế (như bánh mì trắng). Chất xơ có trong ngũ cốc nguyên hạt khiến bạn no nhanh và no lâu hơn. Các loại thực phẩm nguyên hạt nên thử bao gồm: yến mạch, quinoa, gạo nâu, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt 100% hoặc lúa mạch.

Ngưng nuông chiều bản thân

Một trong những điều khó khăn khi ăn kiêng hoặc giảm cân là cắt giảm được món ăn mà mình rất yêu thích. Nhưng điều đó thực sự cần thiết để giảm cân và duy trì cân nặng ổn định. Bạn có thể thực hiện bằng cách loại hạn chế ăn những món ăn dư calo cùng nhau.

Ví dụ, nếu ra ngoài ăn tối, hãy chọn một ly rượu hoặc một món tráng miệng, chứ không phải cả hai. Hoặc chọn một chiếc burger và salad thay vì burger và khoai tây chiên.

Sử dụng nước uống không đường

Các nghiên cứu cho thấy, những người sử dụng uống đồ uống có hàm lượng calo cao hoặc nhiều đướng sẽ khó giảm cân hơn so với những người sử dụng đồ uống ít đường hoặc không có đường. Một số đồ uống ngọt như: soda, nước ép trái cây, nước tăng lực, trà ngọt và cà phê. Thay vào đó, bạn có thể dùng nước lọc, nước có hương vị nhưng không có đường…

Di chuyển nhiều hơn

Di chuyển nhiều hơn giúp đốt cháy calo hiệu quả

Nếu bạn không có thời gian hoặc không muốn dành thời gian tập thể dục thường xuyên, hãy thử di chuyển nhiều hơn. Đây cũng được coi là bài tập giúp đốt cháy calo và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Không cần gì quá lớn lao, chỉ cần bạn lựa chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy, đỗ xe cách xa điểm đến, thậm chí là đi bộ tại chỗ trong lúc nghỉ ngơi. Chỉ cần mỗi ngày bỏ ra 30 phút dành cho việc đi bộ (thực hiện 5 ngày/tuần), bạn có thể đạt được 150 phút hoạt động thể chất mỗi tuần.

Đôi khi mọi người nghĩ, việc tập thể dục phải đến phòng tập, chạy trên máy hoặc dùng dụng cụ thể thao . Ngay trong những hoạt động hàng ngày tại nhà, bạn cũng có thể kết hợp với tập thể dục: đạp xe, đi bộ, nhảy dây, chơi lò cò với người thân…

Như Quỳnh (t/h)