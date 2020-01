Mách bạn cách giảm cân trong kỳ nghỉ mà không phải tới phòng tập

Hạn chế ăn thịt





Đây thực sự là một cách rất hữu hiệu, thay vì ăn thịt bạn có thể thường thức nhiều rau xanh , củ quả, nước ép, sinh tố hay những món ăn lành mạnh khác.

Đi bộ





Đi bộ rất tốt cho Sức Khỏe , ai cũng biết điều đó. Nhưng để hiệu quả hơn, hãy thử áp dụng những lời khuyên sau đây:



- Bước đi bắt đầu từ gót chân, chạm mặt đất bằng ngón chân.

- Vung tay ngược với chân.

-

Uống nước trái cây hoặc sữa dừa





Đây là một trong những cách thú vị nhất để Giảm cân vào kì nghỉ. Thay đồ uống giải khát hoặc đồ uống có cồn bằng nước trái cây, bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay sau đó. Nếu muốn hiệu quả hơn, có thể tham khảo những ý sau:



- Uống nước trái cây trước 20 phút khi ăn. Bạn sẽ giảm cảm giác thèm ăn và cơ thể sẽ nạp thêm nhiều vitamin hơn.

- Thử những loại nước ép từ dưa chuột hay rau quả (tránh rau mùi hay húng quế - khiến bạn thèm ăn hơn). Nhưng đừng quá lạm dụng nó, sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa của bạn.

- Thử các loại gia vị như quế hay ớt, không chỉ giúp bạn về trao đổi chất mà còn khiến "thực đơn" của bạn thêm đa dạng hơn.

- Không nên uống nước ép đóng hộp, thay thế bằng sự lựa chọn khác như sữa dừa chẳng hạn.

Chơi trên cát



Nếu bạn đi du lịch ở resort nào đó trong dịp nghỉ lễ này, một cách hữu hiệu để giảm béo chính là chơi trên cát. Bạn có thể chơi bóng chuyền hay gì đó chẳng hạn. Chơi bóng thực sự rất vui cho dù chỉ có hai người. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một quả bóng mà thôi. Mặc dù chơi trên cát sẽ khó khăn hơn một chút nhưng bù lại bạn sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Một công đôi việc!



Bơi lội



Bạn sẽ bắt đầu tiêu hao calories chỉ sau 20 phút bơi. Đây là một số tips để bạn duy trì bơi càng lâu càng tốt:



- Bơi ít nhất 30 phút. Không nên nghỉ trong quá trình bơi.

- Nhiệt độ nước lí tưởng là từ 25 đến 27 độc C.

- Thay đổi các kiểu dáng bơi (freestyle, bơi ếch, bơi ngửa...)



Tập thể dục dưới nước





Tập thể dục dưới nước là cách rất hữu hiệu và tốt ở bất kì môi trường nào. Tập những bài tập này mỗi khi bạn đi bơi:

- Tay để thẳng sao cho chân cố gắng chạm tay. Thực hiện 3 lần, mỗi lần 10-15 cho mỗi chân.

- Chạy dưới nước. Chân chạm mông, chuyển động tay như thể bạn đang chạy bộ. Thực hiện tầm 10 phút.

- Đứng thẳng, tay đan chéo, kéo đầu gối lên ngực. Bài tập này tốt cho cơ mông. Thực hiện 3 lần, mỗi lần 10-12 nhịp. Nếu quá khó, thực hiện từng bên chân một.

- Di chuyển nhanh cánh tay dọc cơ thể tạo thành sóng từ 5-10 phút.

- Kết thúc bài tập bằng cách nhảy lên. Khi nhảy, giơ hai tay lên. Thực hiện 3 lần, mỗi lần từ 15-20 cái để thấy hiệu quả.



Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.

Thùy Nguyễn (theo Brightside)