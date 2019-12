Trị mỏi chân và bàn chân bằng những mẹo đơn giản tại nhà

Nhức mỏi chân có thể là triệu chứng của việc giảm lưu lượng máu, thường gặp ở phụ nữ và người già. Tuy nhiên, bạn có thể nhanh chóng loại bỏ cảm giác mệt mỏi ở chân và bàn chân bằng những mẹo đơn giản ngay tại nhà.

Nhấn 2 điểm trên bàn chân của bạn cùng một lúc



Bằng cách nhấn một số điểm nhất định, bạn có thể giải phóng endorphin, giúp giảm căng thẳng, đau đớn và mệt mỏi.



Có 2 điểm trên đôi chân bạn cần tác động, một điểm nằm giữa xương thứ nhất và thứ hai trên bàn chân, điểm còn lại nằm giữa xương thứ tư và thứ năm (có thể nhìn trong hình).





Nhấn ngón tay vào 2 điểm này trong 2 phút. Hít thở sâu và bình tĩnh.

Sử dụng bút chì để kích thích



Dùng bút chì tác động lên điểm ở giữa gót chân trong 30 giây đến 2 phút. Đừng nhấn quá mạnh.

Sau một thời gian bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ở chân.



Làm điều này trên cả hai chân.



Thực hiện tư thế yoga Virasana



Virasana là một asana cơ bản mà bạn cần phải làm trên đầu gối. Đây là một tư thế bạn có thể thực hiện ngay cả sau khi ăn:



Quỳ xuống. Đầu gối chụm vào nhau, bàn chân tách ra. Bạn có thể đặt một cái đệm lớn phía lưng để làm điểm tựa.



Ngồi xuống (có thể dùng hỗ trợ). Để hai tay đặt lên đùi và giữ tư thế này trong 2-4 phút.



Duỗi chân về phía trước trong vài giây.



Có thể dùng vật mềm lót dưới mông để giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Không áp dụng bài tập này nếu bạn bị chấn thương cơ thể.



Tư thế con bướm



Tư thế này giúp giải phóng mệt mỏi ở chân, thả lỏng đùi và kích thích các cơ quan tiêu hóa.



Nằm ngửa, hai chân dựa vào tường.



Chụm lòng bàn chân lại với nhau và đưa chúng từ từ xuống phía hông.



Giữ nguyên tư thế này trong 3 đến 5 phút.



Giảm lượng muối tiêu thụ trong chế độ ăn uống



Nếu ăn quá nhiều muối có thể gây ra tình trạng sưng phù và cảm giác mệt mỏi, đau đớn ở chân. Các nhà khoa học khuyến nghị, mỗi ngày bạn nên tiêu thụ không quá 2.300 miligam muối, tức là chỉ 1 muỗng muối/ngày là đủ.





Do đó, cố gắng giảm lượng muối tiêu thụ, sau 1 tháng bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Bổ sung đủ lượng sắt



Thiếu sắt có thể kích hoạt hội chứng chân không yên gây ra các triệu chứng như ngứa ran, nóng rát, ngứa và cảm giác đau quặn ở chân. Điều này cũng dẫn đến sự mệt mỏi ở chân và bàn chân.



Cố gắng bổ sung sắt vào chế độ ăn uống hàng ngày bằng cách tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa nhiều chất sắt như rau bina, bông cải xanh, đậu, gạo nâu và trái cây khô.



Sử dụng miếng dán giảm đau



Những loại miếng dán này rất hữu ích trong việc nhanh chóng làm dịu đôi chân của bạn mà không cần bất kỳ loại thuốc nào. Chúng có thể hoạt động đến 6 giờ và chúng giúp chống đau chân và gót chân, bong gân, căng thẳng và bầm tím.



Bạn có thể áp dụng chúng trong ngày hoặc ngay trước khi đi ngủ.



Massage chân



Massage với áp lực vừa phải giúp bạn thư giãn, giảm đau và căng trong cơ bắp.



Rất đơn giản, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng đánh vào cơ bắp chân, di chuyển từ mắt cá chân dần lên trên.



Lặp lại các chuyển động này khi bạn di chuyển lên chân. Tập trung vào các khu vực cảm thấy mệt mỏi.



Lặp lại các động tác xung quanh chân.



Your browser does not support HTML5 video.

Mẹo hay làm giảm mệt mỏi đôi chân khi đi du lịch. Nguồn: Vui sống mỗi ngày.

Thùy Nguyễn (Theo Brightside)