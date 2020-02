Cách kiểm tra khẩu trang y tế chất lượng, tránh mất tiền triệu mà vẫn mua phải hàng nhái

Dịch viêm phổi cấp do virus corona đang diễn biến hết sức khó lường tại Việt Nam. Các chuyên gia khuyến cáo đeo khẩu trang là một trong số những biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus hiệu quả. Chính vì vậy, những ngày qua xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng hiệu thuốc bán phá giá khẩu trang, nước rửa tay sát trùng để trục lợi.

Dược sỹ Thúy Hường hướng dẫn cách kiểm tra khẩu trang y tế thật, chính hãng. Với khẩu trang y tế dùng một lần, người mua cắt chiếc khẩu trang ra, nếu khẩu trang thật, lớp giấy bên trong sẽ còn nguyên vẹn, với khẩu trang giả thì lớp giấy sẽ bị rã ra, bở nát.



Một cách khác là khi mua khẩu trang về, bạn hãy kiểm tra chất lượng bằng cách ngâm trong nước. Nếu là khẩu trang thật sẽ không bị thấm nước. Còn loại giả sẽ bị ướt và thấm nước ngay sau khi ngâm.



Với khẩu trang than hoạt tính có màu đen, khách hàng có thể mua lẻ 1 chiếc sau đó cắt và kiểm tra ngay tại quầy thuốc. Nếu là hàng thật, khi cắt ra có lớp than hoạt tính, sờ vào có độ ráp. Bên ngoài có thanh nẹp sống mũi bằng kim loại bọc nhựa, dây đeo không bị đứt, đeo vào có cảm giác dễ chịu, ôm khít, thoải mái.



Nếu là hàng giả, cắt lớp bên trong chỉ nhìn thấy giấy đen, không có than hoạt tính. Bên ngoài dây đeo không chắc chắn, đeo vào gây khó chịu, cảm giác ngứa, có mùi nhựa tái chế.



Đeo khẩu trang đúng cách để phòng virus corona



Theo các chuyên gia, khẩu trang y tế chất lượng gồm nhiều lớp. Mặt bên ngoài màu xanh có tính thấm nước. Mặt bên trong màu trắng có tác dụng hút ẩm. Mặt này có tác dụng hút hết hơi ẩm, virus trong hơi thở chúng ta thở ra ngoài.



Theo các nhà khoa học, virus corona có kích thước khoảng 150-200nm (nano mét), chủ yếu cư trú trong giọt nước bọt lớn và dịch tiết mũi họng của bệnh nhân có kích thước từ khoảng 75 đến 360 micro mét. Khẩu trang y tế có tác dụng hiệu quả trong việc giữ lại các hạt có kích thước trên 5 micro mét. Từ đó, ngăn ngừa người bệnh phát tán virus ra bên ngoài qua ho, hắt hơi, sổ mũi...



Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng ngừa virus corona như sau:



-Chỉ sử dụng khẩu trang 1 lần rồi bỏ vào thùng rác an toàn, có nắp đậy.



- Khi đeo khẩu trang, mặt xanh ra ngoài vì có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong, có thể rơi xuống. Mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.



- Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng.



- Khi mang khẩu trang, tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác có thể xâm nhập vào mắt, mũi, miệng. Không đeo khẩu trang hở mũi, hở cằm, không hạ khẩu trang xuống để nói chuyện sẽ giảm tác dụng phòng bệnh.



- Động tác tháo khẩu trang: Chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác có nắp đậy lại an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra.



- Tháo khẩu trang xong rửa tay với xà phòng và nước sạch.

