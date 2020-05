Hướng dẫn làm bài văn miêu tả cây chuối hay, chính xác

Văn miêu tả là dạng văn quen thuộc, thường gặp ở chương trình tiểu học. Đúng như tên gọi “miêu tả”, dạng văn này yêu cầu người viết mô tả từ khái quát đến chi tiết từng đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng được nói tới. Cùng với đó, những suy nghĩ, cảm tưởng của người viết về những đối tượng được nói tới giúp bài văn miêu tả thêm phần mượt mà, cảm xúc hơn.



Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu vể Cách làm bài văn miêu tả về cây cối, cụ thể là cây chuối, để hiểu rõ về tính chất của dạng văn này.

Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây chuối

Mở bài:



Các em học sinh có thể mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp.



- Trực tiếp: Trong vô số các loại cây vườn nhà, em thích nhất là cây chuối.



- Gián tiếp: Mỗi loại cây sẽ có một ý nghĩa, công dụng, giá trị khác nhau. Cây cho ta bóng râm, cây cho trái ngon, hoa thơm,… Trong thế giới loại cât ăn quả, mỗi cây lại có mùi vị đặc trưng tiêng. Nếu cây vú sữa cho ta vị ngọt ngào như dòng sữa mẹ, cây cam cho ta những trái cam mát lành, thanh khiết và giải nhiệt ngày hè, thì cây chuối lại mang sự giản dị, chất phác, rất đỗi thân thương, cho chúng ta hương vị của hồn quê.





Thân bài:

- Tả bao quát



Nhìn từ xa, cây chuối như cái cột đâm thẳng lên bầu trời.





- Tả chi tiết:



Cây chuối cao khoảng 0,5m đến hơn 2m. Khi những cây chuối còn non cao khoảng nửa mét, những cây chuối lớn hơn cao khoảng 1m.



Thân cây to như cái cột đinh, nhẵn nhụi và trơn bóng, được bao bọc bởi các bẹ chuối bên ngoài.



Rễ chuối nhỏ, màu nâu, thâm đen mọc xung quanh gốc chuối và cắm sâu xuống mặt đất như những đứa con đang ôm sát lấy mẹ.



Tàu chuối ngả ra mọi phía như cái quạt lớn. Mặt trên lá có những đường gân, xanh đậm. phía mặt lá được phủ một màu bàng bạc.



Ở trên ngọn lá chuối được gọi là nõn chuối.



Những tàu lá chuối non chưa mở giống như một phong thư được bao bọc cẩn thận.



Khi cổ cây chuối mập tròn, rụt lại thì cũng là lúc hoa chuối lấp ló. Bông hoa chuối lớn dần, to bằng bắp tay, có màu hơi đỏ pha lần màu tím trông thích mắt. Ở quê em, mọi người thường dùng hoa chuối này để ăn kèm với rau sống hay làm các món nộm, đều rất ngon. Khi hoa chuối già cũng là lúc các nải chuối lấp ló xuất hiện.



Các nải ra trước dần lớn lên thì các nải sau cũng bắt đầu nối đuôi các "anh chị" nhú lên.



Các quả chuối khi còn non có màu xanh, hình dạng thuôn dài. Đầu mỗi có râu màu náu đen. Thường, quả sống, sẽ được sử dụng để nấu canh, dùng chuối xanh để làm món ốc xào chuối thì dộ ngon không cưỡng lại nổi. Khi chín, lớp vỏ ngoài của chuối khoác lên mình màu vàng ươm.

Tả từng đặc điểm của các bộ phận cây chuối





Cây chuối đều rất có ích. Thân và củ chuối được dùng để làm thức ăn cho gia súc, lá chuối dùng để gói các loại bánh chưng, bánh dầy, bánh gai,… Không thẻ bàn cãi, chuối là loại quả tráng miệng cực hấp dẫn, thanh tao sau mỗi bữa cơm gia đình . Hơn thế nữa, chúng còn nằm trong danh sách các loại hoa quả cần có trong dịp lễ Tết.



Chuối cho rất nhiều vitamin bổ dưỡng cho Sức Khỏe . Chuối có thể dùng để sấy khô, ;fm chè chuối, bánh chuối, kẹo chuối….





Kết bài

Cảm nghĩ của em



Chuối là biểu tượng cho hồn quê con người Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc qua bao thế kỉ. Vì vậy, em rất yêu cây chuối trong vườn nhà em, mỗi ngày cố gắng chăm bẵm để cây được tươi tốt, cho trái thơm, quả ngọt.





Sau khi lập dàn ý chi tết như trên, bước tiếp theo các em sẽ hoàn thiện bài viết. Cuối cùng, trước khi kết thúc, dừng bút nộp bài, nhớ chú ý rà soát một lần nữa để xem còn có gì thiếu sót trong bài làm không nhé!



Hi vọng gợi ý về cách làm bài văn miêu tả cây chuối sẽ có ích đối với các em, giúp một phần nào đó để học sinh nắm bắt, vận dụng kiến thức để hoàn thành tốt dạng văn miêu tả.



