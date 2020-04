Hướng dẫn cách làm bải văn tả con chó nhà em cho học sinh tiểu học

Dàn ý tả con chó

Dàn ý 1

Mở bài: giới thiệu vấn dề cần đề cập





Chó là loài vật trung thành và thân thiết với con người . Nhà em có nuôi một con chó, tên nó là Vàng. Mọi người trong gia đình và cả em rất yêu quý Vàng.





Thân bài:





Nguồn gốc



Con chó này từ đâu đến, do ai tặng…



Tả bao quát: hình dáng



Tả chi tiết: Lông màu vàng



Cân nặng



Đầu to hay nhỏ



Mũi



Mõm



Đuôi



Mắt



Tai



Hoạt động của chú chó



Con chó rất khôn ngoan, sủa mỗi khi nhà có khác lạ



Tai nó rất thính, Khách lạ hay khách quen vào nhà chó đều phân biệt được. Nếu gặp khách lạ, chó Vàng sẽ sủa những tràng dài, báo hiệu cho chủ nhà biết. Còn nếu là khách quen,. Nó sẽ ve vẩy đuôi vui mừng như là hiếu khách lắm vậy.

Miêu tả con chó từ khái quát đến chi tiết





Chó thường ngủ ngoài hiên nhà để trông nhà cửa cho gia đình em. Gia đình em có dịp đi đâu xa, lúc trở về, Vàng vui mừng, tíu tít nhảy chốm lên người mà vuốt ve chủ.



Quan hệ với con người



Thân thiện



Trung thành



Người bạn thân thiết





Kết bài





Nêu cảm nghĩ và bộc lộ tình cảm của mình với chú chó.





Dàn ý 1

Mở bài

Giới thiệu sơ về con chó nhà em



Nêu cảm nghĩ của em về con chó. Nó có giúp ích gì cho nhà em,…





Thân bài





Giới thiệu về nguồn gốc của con chó: nuôi từ lúc nào, nhặt về hay được tặng.



Chó nhà em thuộc giống cho gì



Tả về ngoại hình con chó: màu sắc, kích thước, lông



Con chó nhà em có lông màu gì



Kích thước cho nhà em to hay nhỏ



Tả mặt mũi: gương mặt dễ thương, mắt chó màu gì, to tròn tinh mắt. Hai tai của chó ra sao, dài vểnh cao hay cụp xuống



Tả 4 chân của cho ra sao: cao to khỏe, chạy nhanh thoăn thoắt.



Tính cách và hoạt động quen thuộc của chú chó:



Chó nhà em hiền lành hay hung dữ. Gặp người quen thì vẫy đuôi, gặp người lạ thì ấn nấp hay sủa cảnh báo.



Con chó nhà em rất thính tai, nó thường nghe thấy tiếng chuột và bắt chuột dưới góc bếp gia đình.



Ban đêm con chó ngủ ngoài sân, canh gác tài sản cho gia đình



Buổi chiều tối em hay đi chơi quanh xóm, chú chó thường quấn quýt chạy theo em



Kết bài



Nêu cảm nhận của em về chú chó, tình cảm của em dành cho nó ra sao: Em luôn xem con chó như là người bạn thân thiết. Dù đi đâu xa, em cũng sẽ rất nó.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn làm văn tả con chó - Những bài văn mẫu lớp 4