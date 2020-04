Cách làm bài văn miêu tả nhanh, chính xác

Bất cứ một bài văn nào, kể cả văn miêu tả cũng vậy đều bao gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Để làm tốt bài văn miêu tả một cách nhanh và chính xác nhất, chúng ta cần thực hiện theo 4 bước.





Bước 1: Tìm hiểu đề



Muốn xác định được đúng yêu cầu của đề, nhất định không thể bỏ qua bước này. Hiện nay, có 3 dạng đề văn miêu tả chính gồm:



Văn tả loài vật, đồ vật, cây cối, yêu cầu là tập trung vào miêu tả đồ vật, cây cối thiên nhiên, loài vật xung quanh và gần gũi với cuộc sống của con người như mèo, gà, cây ổi, lê, … vường nhà.



Văn tả người, như tả chân dung, tả người trong một tâm trạng hay tả người trong một hoạt động nào đó,…



Văn tả cảnh, nằm trong phạm vi tả cảnh Văn tả cảnh, nằm trong phạm vi tả cảnh thiên nhiên như dòng sông, cánh đồng lúa chín, một đêm trăng đẹp, cảnh sinh hoạt chợ quê, đêm biểu diễn văn nghệ,…



Chúng ta cần xác đề bài thuộc dạng văn miêu tả nào để biết được phạm vi, nội dung cần làm. Ví dụ, bài văn yêu cầu miêu tả về “bà ngoại của em”, chúng ta đi đặc điểm tuổi tác, khuôn mặt, dáng người, tính cách,…

Bước 2: Tìm và lập ý

Yêu cầu của việc tìm và lập ý là phải tuân thủ theo trật tự nhưng linh hoạt. Chúng ta có thể tham khảo trình tự:



Trình tự thời gian: Theo sáng-trưa-chiều-tối, theo mùa xuân, hạ , thu, đông theo mở đầu, diễn biến và kết thúc.



Trình tự không gian: từ xa đến gần, từ gần đến xa, từ bao quát lại đến cụ thể, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong,… tùy theo góc nhìn của người viết.



Trình tự suy nghĩ, tưởng tượng do người viết.

Bước 3: Lập dàn ý





Đi vào làm bài, chúng ta cần lập dàn ý sơ lược, thâu tóm những nét chính, hay cũng có thể lập dàn ý chi tiết. Công việc lập dàn ý giúp ta tránh khỏi tình trạng viết thiếu ý, lạc đề.



Ví dụ như lập dàn ý cho bài văn tả cảnh:



Mở bài: giới thiệu cảnh được tả: địa điểm ở đâu, cảnh gì, khi nào,. Lỳ do tiếp xúc với cảnh, ấn tượng ra sao.



Thân bài: mô tả từ cảnh vật chi tiết theo một trình tự hợp lsy nhất: tả bảo quát từ ngoài vào trong, xa đên gần, đi tới gần hơn, cảnh chính hoặc cảnh quen thuộc mà ta thường xuyên tiếp xúc.



Kết bài: nêu cảm nghĩ chung, cảm nghĩ riêng và nguyện vọng của bản thân.





Bước 4: Tập viết mở bài và kết bài theo những cách khác nhau để tìm ra cách hay nhất

Phần thân bài là quan trọng nhất, nhưng phần mở bài và kết bài quyết định đến hứng thú của người đọc và là điều quyết định người đọc có muốn bức tiếp hay không, vào thế giới bài văn miêu tả của mình. Do vậy, chúng ta nên tập viết mở bài và kết bài theo những cách khác nhau để lựa chọn cách viế hay nhất.



Mở bài sẽ có hai dạng: gián tiếp và trực tiếp. Mở bài gián tiếp, chúng ta dẫn dắt để giới thiệu người, cảnh hay đồ vật và bộc lộ cảm xúc của người viết một cách khái quát nhất. Mở bài trực tiếp, người viết nên đánh vào trọng tâm yêu cầu của đề bài.



Kết bài có hai dạng kết bài đóng và kết bài mở. Kết bài đóng nhằm khẳng định lại tư tưởng, tình cảm của mình. Còn kết bài mở, người viết mở rộng vấn đề, tạo nên độ lắng cho bài viết và giúp người đọc có ấn tượng hơn với bài văn.



Trên đây là cách để viết bài văn miêu tả nhanh và chính xác nhất, do SKCĐ giới thiệu để quý độc giả, phụ huynh cũng như các em học sinh tham khảo.



