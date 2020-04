Hướng dẫn làm bài văn miêu tả về đồ vật mà em yêu thích

Dàn ý chung cho bài văn miêu tả đồ vật

Mỏ bài trực tiếp hay gián tiếp (khoảng 3-4 dòng).



Giới thiệu về đồ vật (Đồ vật em định miêu tả là gì? Tại sao em có nó? Nó đến với em trong hoàn cảnh đặc biệt nào?)





Thân bài





Tả bao quát (3-4 dòng). Hình dáng, kích thước, màu sắc.



Tả chi tiết (10- 15 dòng). Tả các bộ phận của đồ vật khoảng từ 3-5 bộ phận, mỗi bộ phận tả từ 2-3 câu.



Tả Tả công dụng của đồ vật, khoảng từ 5-10 dòng, từ 2-3 công dụng.



Hoạt động hoặc kỉ niệm của em đối với đồ vật đó (3-4 dòng).

Kết bài mở rộng (2-3 dòng).





Nêu cảm nghĩ của em về đồ vật, tình cảm của em dành cho nó ra sao.





Gợi ý một số bài văn mẫu tả đồ vật mà em yêu thích

Tả về bộ ấm chén



Bộ ấm chén của Vào một phiên chợ Tết Canh Tý 2020, bố tôi mua về từ một cửa hàng gốm sứ cao cấp ở Thiên Hương một hộp đồ được gói giấy bóng cẩn thận. Tôi mở ra và thốt lên “Ôi! Bộ ấm chén đẹp quá!”Bộ ấm chén của gia đình tôi trông rất bắt mắt. Bố tôi cẩn thận đặt nó trong tủ kính giữa nhà. Tôi chưa nhìn thấy ở nhà bạn bè hay người thân có bộ ấm chén như thế cả. Bố tôi tuy là đàn ông nhưng lại có mắt nhìn thật tinh tế và rất thẩm mĩ. Ngay từ hình dáng, bộ ấm chén cũng đã toát lên một vẻ đẹp hơn hẳn những bộ ấm chén khác. Vì được làm bằng sứ cao cấp nên cả ấm lẫn chén đều dày dặn, bền và chịu va đập rất tốt. Có sáu chén con và một ấm, đĩa dùng để ám và chén. Cái nào cũng mới toanh và có cách trang trí giống nhau. Ai đến nhà tôi cũng đều tấm tắc khen bộ ấm chén đẹp.



Gia đình ấm chén có sáu cái chén con thật đáng yêu. Quanh thân chén được trang trí bằng những họa tiết hình cái quạt đang xòe nối vào nhau. Gần miệng chén được vẽ một đường cong mềm mại màu trắng với một chấm đen ở giữa thật duyên dáng. Các đĩa đựng chén như mặt trăng vào ngày rằm, to hơn thân chén một chút. Viền xung quanh đĩa dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân nhìn giống như những làn sóng ngoài biển. Được quan tâm nhiều nhất vẫn là cái ấm pha trà. Nó có hình dáng thật độc đáo, phình to ở giữa và thu nhỏ ở phần đáy. Miệng ấm được tráng một lớp men màu vàng kim. Tay cầm ấm cong cong như hình dấu hỏi. Cái miệng cong và dài như chiếc vòi voi. Nắp ấm màu trắng đục, có cái núm tròn tròn như viên bi để dễ dàng nhấc nắp ầm lên.



Tôi rất yêu bộ ấm chén này. Dù có nhiều bộ ấm chén còn quý giá hơn nhưng tôi quý bộ ấm chén này hơn tất thảy. Mỗi ngày tôi thường tắm rửa cho mẹ con gia đình ấm chén. Mỗi khi nhà có khách, bộ ấm chén luôn vinh dự được bố tôi mang ra tiếp khách.





Tả về đồng hồ báo thức

Đố các bạn biết trong phòng tôi có một đồ dung phát ra được âm thanh là gì không? À! Nó chẳng phải là đồ chơi, mà là một vật dùng rất cần thiết cho học sinh bọn mình đó. Nó chính là một chiếc đồng hồ báo thức.



Cách đây hơn hai năm, ba tôi đã mua chiếc đồng hồ này trong một lần đi hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao". Nó nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, đáng yêu. Với thể hình tròn và dẹt như một khoanh bánh tét cắt ra đĩa trong ngày Tết, tôi có thể đặt gọn vào chụm lòng bàn tay của mình.



Thân đồng hồ được bọc một lớp vỏ màu xanh da trời. Mặt trước là một lớp kính trong suốt, tròn trịa, được ôm lấy bởi một đường viền mạ kền sang loáng. Bên trong kính có ghi những con số từ 1 đến 12, mỗi số cách nhau một khoảng rất đều đặn. Ở giữa là một trục được đính bởi ba cây kim dài ngắn khác nhau. Kim giờ và kim phút tưởng chừng như bất động, chỉ có kim giây là nhảy nhót nhưng từng nấc nhỏ nhít theo nhịp gõ đều đều chẳng hề mệt mỏi. Mặt sau có hai cái núm: một núm điều chỉnh giờ, một núm dùng để hẹn giờ. Mỗi khi đến giờ hẹn, tiếng kèn vang lên thật hùng tráng, trong nhịp điệu giục giã, hối thúc nghe thật vui tai và dễ làm cho tỉnh ngủ. Bệ đỡ toàn thân chiếc đồng hồ có hình dạng một chiếc nón lá bé xíu, giúp đứng vững trên bàn học của tôi. Nhờ chiếc đồng hồ mà tôi phân bổ được giờ giấc học tập và sinh hoạt nề nếp, hợp lý, đặc biệt là chẳng bao giờ đi học trễ.



Tôi đã xem chiếc đồng hồ báo thức như một vật kỷ niệm của ba. Tôi cũng thường ngắm nhìn và nâng niu nó trong lòng bàn tay của mình như một người bạn thân thiết. Tất nhiên, tôi giữ gìn nó rất cẩn thận.





Tả về chiếc tivi trong nhà em

Trong một gia đình có biết bao nhiêu đồ dùng, mỗi đồ dùng lại thực hiện những chức năng khác nhau. Và em thích nhất là chiếc tivi mà bố em mới mua cho cả nhà từ tuần trước.



Chiếc tivi nhà em được đặt rất dễ nhìn, nó nằm ở đầu tủ buýp-phê đặt dưới chân cầu thang của phòng khách. Và có thể thấy được chiếc tivi chính là một nhân vật trung tâm và ồn ào nhất phòng. Thoạt nhìn cũng thấy được chiếc tivi là một khối chữ nhật. Bề mặt thật là phẳng và nó dường như cũng đã mang một lớp gương màu xám nhạt. Chiếc ti vi có chiếc vỏ được ví như là một cái áo làm bằng nhựa cao cấp màu xám tro và hình như vỏ ngoài của anh có từng chấn song song cách đều nhau và tạo ra những kẽ hở. Và em đã hỏi bố em vì sao lại có khe hở như thế nào thì bố em bảo là để có thể tỏa nhiệt bớt đi cho tivi trong lúc hoạt động.





Bao bọc lại cái mắt phẳng của chiếc tivi cũng chính là viền bọc nhựa xi kim loại, phía dưới gắn liền với một bảng điều khiển và một nút tròn tắt mở. Thế rồi em như thấy được ở ngay chính giữa viền bọc phía dưới, nhãn hiệu công ty điện tử SONY gắn nổi bật trên nền kim loại của Ti-vi này.



Chiếc tivi hoạt động rất tốt, âm thanh đường nét hài hòa mang đến một cảm giác thực như nhìn ở ngoài vậy. Em rất thích chương trình thế giới động vật, tivi sắc nét em như bị cuốn hút bởi chính vẻ đẹp như thật sống động qua các con vật em được xem trên tivi. Có nhưng khi mệt mỏi là em lại bật kênh khác để xem, có kênh chuyên nghe nhạc nên không lo giờ để xem. Nhờ chiếc tivi mà em thấy được nó như giúp ích cho mỗi người chúng ta thoải mái và nắm bắt được thông tin.



Chiếc ti vi như một thành viên mới trong gia đình em và em cũng rất yêu quý nó. Mỗi ngày xem xong em lại lấy một tấm vải đỏ phủ nên cho đỡ bụi.

Tả về cái bàn học

Hè vừa qua, ông em từ quê lên chơi đã tìm kiếm những mảnh gỗ dư từ hồi làm nhà, đóng cho em một chiếc bàn học thay cho chiếc bàn nhỏ mẹ mua từ ngày em học mẫu giáo.



Đó là một chiếc bàn rất xinh xắn. Mặc dù được đóng bằng gỗ tạp ghép lại nhưng ông em đã bào nhẵn bóng và đánh vecni nên trong chẳng khác gì những chiếc bàn được bày bán. Mặt bàn hình chữ nhật, dài một mét, rộng nửa mét, được em trang trí thêm nhưng hình ảnh rất ngộ nghĩnh như chú thỏ bông, chú vịt Đô nan và nhiều quả bóng bay, làm cho mặt bàn sáng hẳn lên. Chiếc bàn có bốn chân, vừa tầm với em. Ghế là một bang gỗ dài cũng có bốn chân và chỗ dựa lưng, trong rất xinh xắn và gọn. Mặt bàn hơi thoai thoải, có thể mở lên được vì nó gắn với phần cố định bởi hai tấm bản lề bằng sắt. Hộc bàn được ngăn đôi. Bên trái, em đựng sách giáo khoa, tập vở; bên phải em đựng đồ dùng học tập như bút, thước, bảng con và các đồ dùng cá nhân khác. Thật là tiện lợi! Dưới chân bàn, ông đóng thêm hai thanh gỗ dài để em gác chân khi ngồi học và để giữ cho bàn thăng bằng, chắc chắn thêm.

Bàn học của em được kê ngay bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ có một cái ghế. Nhiều khi, ông mặt trời chiếu những tia nắng ám áp xuyên qua kẽ lá, luồn qua song cửa sổ và đậu trên mặt bàn. Có chiếc bàn học như vậy nên góc học tập của em thú vị biết bao!



Hằng ngày khi ngồi vào bàn học, hình như có tiếng thì thầm: “Chúc cô bé học giỏi”. Để đáp lại “lòng mong muốn” của người bạn thân thiết này, em đã có nhiều điểm mười đỏ chói trên bảng vở.

Bàn là vật kỉ niệm của ông em, nên em quý nó lắm. Em thường lau chùi sạch sẽ và giữ cho nó không bị một vết bẩn, một vết xước nào. Chắc bàn sẽ không đến nổi “tủi thân” khi tự kể về đời mình.

Minh Tú (t/h)