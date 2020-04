Gợi ý cách làm đề văn nghị luận văn học lớp 9 đúng chuẩn

Kiến thức cần nắm về nghị luận văn học

Nghị luận văn học là dạng văn bản dùng để bày tỏ sự cảm thụ tác phẩm văn học theo suy nghĩ cá nhân, là việc dùng lời lẽ để đánh giá, phân tích, bàn bạc vấn đề thuộc lĩnh vực văn học để khám phá nội tâm của tác giả, đồng thời tìm ra những giá trị thuyết phục người khác nghe theo quan điểm, ý kiến cá nhân của mình.

Yêu cầu chung khi viết một bài văn nghị luận văn học

Tìm hiểu về tác giả, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.



Tìm hiểu tâm tư, tình cảm của tác giả.

Các vấn đề bàn luận là các vấn đề bàn bạc về văn học, có thể là tác giả, tác phẩm, ý kiến nhận định về tác phẩm và nhân vật của tác phẩm.



Đối với thơ, cần chú ý đến hình thức như nhịp điệu, cách gieo vần, cấu trúc , nghệ thuật sử dụng ngôn từ,… lưu ý nhiều đến tính thẩm mỹ trong tác phẩm.



Đối với tác phẩm văn xuôi, chú ý đến cốt truyện, nhân vật, tình tiết, hình tượng điển hình, tình huống truyện. Cần khai thác nội dung hiện thực và nội dung tư tưởng của tác phẩm, thông điệp của tác giả. Các dẫn chứng cần chính xác, chọn lọc.

Các bước để làm một bài văn nghị luận văn học

Trước khi làm một bài văn nghị luận văn học, chúng ta phải bỏ một ít thời gian để tìm hiểu về nội dung của đề bài. Có như vậy mới giúp chúng ta phân tích những câu hỏi mà đề bài yêu cầu.

Tìm hiểu đề





Tìm ý và lập dàn ý





Đối với tìm ý, chúng ta cần tái hiện lại kiến thức những giá trị về nội dung của tác phẩm đó.



Sau khi tìm được ý, bạn cần phác họa ra 2 dàn ý sơ lược và sau đó triển khai dàn ý thành 3 phần khác nhau.





Hướng dẫn Cách làm bài văn nghị luận văn học

Mở bài





Nêu yêu cầu đề bài, tức là đi trúng vào trọng tâm mà đề bài yêu cầu.

Thân bài





1. Khái quát về tác giả (phong cách sáng tác), tác phẩm và thời gian ra đời tác phẩm.



2. Nội dung phân tích, cảm nhận.



Trong phần nội dung bài làm, học sinh phải xác lập được các luận điểm chính rồi từ đó dựa vào các thao tác: chứng minh, bình luận, phân tích, cảm nhận… để làm rõ quan điểm.



Nên viết đoan văn theo lối diễn dịch để ý được rõ ràng, Đối với thơ hay truyện, phải lấy nghệ thuật để phân tích phần nội dung (nhất là phần thơ).



Khi hành văn cần tránh những câu từ sáo rỗng. Cần viết thật cô đọng, giọng văn phải được kết hợp chất lý luận và suy tư cảm xúc.



Để làm tăng chiều sâu cho bài viết, cần vận dụng biện pháp so sánh, đối chiếu giữa nhân vật này với nhân vật kia, tác phẩm này với tác phẩm kia. Đưa ra một số lời phê bình, nhận định văn học vào bài làm. Cần có dẫn chứng thêm ngoài tác phẩm.



Phần tổng kết nghệ thuật: học sính đưa ra đánh giá, nhận xét chung về nghệ thuật của tác phẩm.

Kết bài

Đánh giá chung về vấn đề.

