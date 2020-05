Cách làm bài văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về một tư tưởng, đạo lý

Nghị luận về vấn đề xã hội 200 chữ bàn về một tư tưởng đạo lý khiến không ít học sinh tỏ ra lúng túng, sợ sệt và đánh giá là khó. Tuy nhiên, việc hiểu được bản chất, các bước tiến hành và cách triển khai dạng văn này, các em sẽ tự tin hơn để làm vượt qua những kì thi sắp tới.



Trước tiên, chúng ta cần hiểu được như thế nào là văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý. Dấu hiệu để nhận biết chính là: Đề bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý sẽ được đề cập qua các thành ngữ, tục ngữ, ca dao, danh ngôn. Bao gồm:



Nhận thức (lý tưởng, ước mơ, ý chí,...)



Phẩm chất đạo đức, tính cách như bàn về lòng nhân ái, vị tha, dũng cảm,…



Lối sống của con người, thể hiện qua câu ca dao, tục ngữ; tinh thần đồng đội; tình thầy trò…





Các bước để làm bài văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tư tưởng, đạo lý như sau

Lập dàn ý:

Mở bài:





Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận, bàn luận.



Bước này, các em có thể dẫn dắt trực tiếp vào vấn đề cần bàn luận. (Nếu đề có câu trích dẫn thì trích nguyên văn, còn không có lời dẫn thì nên nêu ý kiến, nhận định phù hợp với vấn đề).





Thân bài:





Luận điểm 1: Giải thích nội dung tư tưởng (giải thích từ ngữ, khái niệm, nghĩa đen, nghĩa bóng để rút ra tư tưởng đạo lý, quan điểm của tác giả).



Chú ý: Dùng cách lập luận nêu câu hỏi: Thế nào là…? Hoăc ta hiểu… là gì,sau đó đưa ra câu giải thích.



Luận điểm 2: Bình luận



- Khẳng định quan điểm của người viết: vấn đề đúng hay sai.



- Bình: trả lời cho câu hỏi tại sao đúng, tại sao sai?



- Dùng hệ thống lý lẽ để làm rõ vấn đề đó là đúng hay sai.



- Lấy dẫn chứng chứng minh. (Vì thời gian có hạn, tầm khoảng 20-25 nên bài văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tư tưởng, đạo lý, các em học sinh cần viết ngắn gọ, không dài dòng, lan man). - Lấy dẫn chứng chứng minh. (Vì thời gian có hạn, tầm khoảng 20-25 nên bài văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tư tưởng, đạo lý, các em học sinh cần viết ngắn gọ, không dài dòng, lan man).



Luận điểm 3: Liên hệ câu nói, đạo lý với bản thân, Luận điểm 3: Liên hệ câu nói, đạo lý với bản thân, gia đình và xã hội.





Kết bài:





Khẳng định lại tư tưởng, đạo lý.



Nêu ý nghĩa và rút ra bài học nhận thức, hành động tư tưởng, đạo lý.





Lưu ý cần nhớ khi làm bài văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tư tưởng, đạo lý

Không được xuống dòng khi viết đoạn văn 200 chữ.



Dành không quá 30 phút để làm phần này.



Bám sát đề bài, tránh lan man vượt quá nhiều về số chữ quy định.



Dẫn chứng đưa vào bài phải thực tế, càng mới càng tốt. Không lấy dẫn chứng mơ hồ trong một tác phẩm văn học hoặc một dẫn chứng đã quá cũ, thường được nhiều người sử dụng lại trong văng nghị luận xã hội.



Quan điểm phải được nêu rõ ràng, lập luận chặt chẽ.



Với dạng bàn về vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học, thí sinh nên nhớ đó chỉ là cài cơ đẻ bàn bạc về vấn đề xã hội. Do đó, không nên đi quá sâu vào việc phân tích tác phẩm văn học mà chủ yếu rút ra vấn đề có ý nghĩa xã hội cần bàn bạc.



Dù đề yêu cầu 200 chữ nhưng bạn cũng có thể viết bài văn nghị luận xã hội bàn về tư tưởng, đạo lý hơn 200 chữ một chút cũng không sao.





Bài văn mẫu 200 chữ bàn luận về một tư tưởng, đạo lý

Đề bài: Trong bức thư gửi hiệu trưởng nơi con trai mình theo học, Tổng thống Abraha Linhcon viết “Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ”. Anh/chị có suy nghĩ gì về lời nhắn gửi đó? Hãy trình bày quan điểm bản thân bằng đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ).





Mỗi chúng ta không phải đều được tạo nên từ những phần tươi đẹp, có những góc tối u ám mà mỗi người luôn cố gắng khắc phục. Và có lẽ, hai chữ “đố kỵ” là điều mà không ai mong muốn nhưng nó lại luôn hiện hữu mạnh mẽ trong ta. Trong bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học, ông đã viết “Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ”. Dù bức thư đã được viết hơn 200 năm trước nhưng dường như lời nhắn gửi của ông vẫn còn vẹn nguyên giá trị. “Đố kỵ” là một thói xấu phổ biến trong xã hội. Đó là cảm giác ghen ghét, hậm hực, uất ức trước sự thành công, trước sự uy việt hoặc trước uy tín của người khác. Nhà văn Tạ Duy Anh đã nói “thói ghen tị là một thuộc tính của con người – luôn luôn ẩn náu trong chúng ta và luôn luôn chờ thời cơ để nhảy bổ vào chi phối những suy nghĩ, ứng xử, hành động của ta…cái con rắn ghen tức, đố kị sẽ tìm cách khuất phục lý trí để ngóc đầu dậy tác oai tác quái”. Như vậy, tổng thống Lincoln không chỉ muốn nhắn gửi đến sự giáo dục – hãy dạy trẻ em tránh xa góc tối đố kỵ đó mà còn hướng đến tất cả mọi người, chúng ta cần chung tay để loại bỏ nó. Sự đố kỵ bắt nguồn từ đâu? Nó sẽ xuất hiện khi ta thấy xấu hổ bởi không thành công hay có được điều gì đó như những người khác. Nó cũng len lỏi khi ta muốn sở hữu thành công, danh vọng,…nhưng lại không chịu cố gắng, không học tập. Vào ngày 27/10/2018, một vụ án mạng xảy ra tại Nga, gây rúng động dư luận mà nguyên nhân dẫn đến sự đố kỵ. Tội phạm là cô Yekaterina (21 tuổi), chưa chồng và không có việc làm. Ngày xảy ra án mạng, cô ta đến nhà cô bạn thân tên Anastasia tại thành phốthành phố Lipetsk của tỉnh Lipetsk (Nga). Do ghen tị với cô bạn vì người này có học vấn cao, đã kết hôn và có một bé gái xinh xắn, Yekaterina đã ra tay sát hại cả hai mẹ con nạn nhân. Vụ việc chỉ được phát hiện khi chồng của nạn nhân tan làm, trở về nhà. Đối diện với tội ác trước tòa, Yekaterina cúi đầu thừa nhận sự đố kị mù quáng của mình đã biến cô thành ác quỷ. Vụ án này là ví dụ chứng minh cho những hệ lụy về thói đố kị. Đối với cá nhân, nó làm thui chột những tình cảm tốt đẹp, nhiều mối quan hệ thiêng liêng, làm cho con người trở nên nhạt nhẽo, tầm thường, thậm chí độc ác, ích kỉ. Đối với xã hội, nó kìm hãm tài năng, cản trở phát triển hay kéo lùi sự phát triển của lịch sử. Trong quá trình học tập và rèn luyện để hoàn thiện nhân cách của mình, chúng ta phải dũng cảm, phải kiên quyết loại bỏ thói ghen tị “Đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim” (Ét-môn-đô A-mi-xi). Thay vì ghen ghét, hãy coi thành công của người khác là tấm gương để chúng ta học tập, noi theo, phấn đấu. Cuộc sống sẽ rạng rỡ, tươi đẹp hơn nếu không còn sự hiện hữu của “đố kỵ”.

Trên đây là một số gợi ý về Cách làm bài văn nghị luận 200 chữ bàn về tư tưởng, đạo lý. Hi vọng, các em học sinh sẽ nắm chắc được kiến thức và hoàn thành tốt trong kì thi THPT quốc gia 2020 sắp tới.





Cách để làm bài văn nghị luận xã hội bàn về tư tưởng, đạo lý- Bình Thanh TV

