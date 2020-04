Gợi ý làm bài văn nghị luận xã hội bàn về vấn đề hút thuốc lá

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về vấn đề hút thuốc lá hiện nay





Hút thuốc lá là thói quen xấu, có hại và phổ biến trong xã hội. Nó là vấn đề được cả cộng đồng quan tâm, kêu gọi, tuyên truyền đẩy lùi, chấm dứt để bảo vệ Sức Khỏe cho người hút và những người xung quanh. Do đó, không có gì lạ khi hút thuốc lá thường xuyên xuất hiện trong dề văn nghị luận xã hội.





Lập dàn ý

Để làm tốt dạng đề này, trước hết, chúng ta cần lập dàn ý.





Mở bài:

Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề cần nghị luận.



VD: Hút thuốc lá là hiện tượng, thói quen phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thói quen này không hề tốt, ảnh hưởng tới sức khẻ, lá phổi của con người, cần từ bỏ.

Thân bài:

Luận điểm 1

Giải thích khái niệm thuốc lá







Thuốc lá lá tên gọi của một loại sản phẩm được làm chủ yếu từ lá thuốc lá đã thái sợi, được nhồi hay được cuốn định hình bằng giấy, có hình trụ.



Nguyên liệu làm nên thuốc lá chứa nhiều chất độc hại, gây nghiện, kích thích thần kịnh tạo cảm giác sảng khoái, tỉnh táo,…



Hiện nay, thuốc lá còn có những sản phẩm khác như thuốc lá không khói, thuốc lá điện tử, …

Luận điểm 2

Thực trạng của việc hút thuốc lá



Hút thuốc lá trở thành thói quen của nhiều người, đặc biệt là nam giới. Số người hút thuốc lá ngày càng tăng lên (nêu dẫn chứng số liệu).



Số lượng thuốc lá tiêu thụ mỗi ngày của người hút thuốc lá cao ở các nước phát triển, trong đó có Việt Nam (dẫn chứng).

Đối tượng hút thuốc lá ngày càng mở rộng từ lứa tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên,… Điều này cực kỳ có hại, làm xấu đi hình ảnh thơ ngây của tuổi học trò, hút thuốc lá cũng dẫn đến nhiều hệ lụy.



Người hút thuốc lá không có ý thức, đến bất cứ nơi nào cũng phì phèo khói thuốc. Răng ố vàng, đen, tay chai lại, hơi thở có mùi, ám trên cả quần áo là đặc trưng biểu hiện cho người thường xuyên hút thuốc lá.

Luận điểm 3

Nguyên nhân của hiện tượng hút thuốc lá



Nguyên nhân chủ quan



Kém hiểu biết, thích thể hiện mình, đua đòi, lầm tưởng phì phèo điếu thuốc kas là hành vi của người cao sang, người lớn, lịch thiệp, sành điệu.



Chưa thấy hay chủ quan xem thường đến tác hại của thuốc lá, bởi ảnh hường của thuốc lá đến rất chậm.



Do thói quen giao tiếp, công việc căng thẳng, mệt mỏi đòi hỏi có sự thư giãn.



Nguyên nhân khách quan



Bạn bè rủ rê, lôi kéo dẫn đến nghiện hút thuốc lá.



Gia đình, nhà trường giáo dục lỏng lẻo, không quan tâm đến học sinh.



Một số cha anh nêu gương xấu, làm ảnh hưởng đến thế hệ sau.



Giá một số loại thuốc tương đối rẻ



Các điều luật, quy định hạn chế thuốc lá chưa hoàn thiện, răn đe chưa cao, các biện pháp xử phạt chưa cụ thể.

Luận điểm 4

Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người



Hút thuốc lá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản thân, là mầm mống và nguyên nhân gây bệnh như ung thư phổi, ung thư gan, thanh quản, dạ dày



Không những vậy, khói thuốc lá còn khiến những người xung quanh phải “chịu trận”, có hại nhất là đối với phụ nữ Không những vậy, khói thuốc lá còn khiến những người xung quanh phải “chịu trận”, có hại nhất là đối với phụ nữ mang thai và trẻ em.



Ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, tốn kém mua thuốc lá



Ảnh hưởng về mặt đạo đức, gương xấu, sa vào tệ nạn xã hội.



Sự vô ý, vứt tàn thuốc bừa bãi gây chập điện, cháy rừng, phá húy môi trường.

Luận điểm 5

Đề xuất giải pháp



Nâng cao khả năng nhận thức, hiểu biết tác hại của thuốc lá



Cá nhân mỗi người nên có ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân, cộng đồng.



Tuyên truyền, giáo dục ý thức cho thé hệ sau



Các bậc phụ huynh, người lớn nên làm gương cho giới trẻ, không hút thuốc lá trước mặt con trẻ, hạn chế để chúng tiếp xúc với thuốc lá.



Gia đình cần phải quan tâm tới con cái nhiều hơn, theo dõi sát sao mọi hành động của con cái, nếu lỡ hút phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời.



Nhà trường, giáo dục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm



Học sinh ngồi trên ghế nhá trường phải có ý thức cao, chủ động không hút thuốc lá để giữ gìn sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.



Cấm các hình thức, quảng cáo, truyền bá hút thuốc lá nơi công cộng.

Kết bài

Khẳng định lại tác hại của thuốc lá



Rút ra bài học cho bản thân.

Gợi ý bài văn mẫu về hút thuốc lá

Bài mẫu số 1

Hút thuốc lá tưởng chừng như đã được cảnh báo với rất nhiều những hậu quả sau đó nhưng vẫn có rất nhiều người không từ bỏ thói quen xấu này. Một thực trạng đáng buồn hơn nữa là tình trạng hút thuốc lá hiện nay đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh.



Hiện nay, không quá khó khăn để chúng ta có thể bắt gặp những bạn trẻ phì phèo điếu thuốc lá ở vỉa hè, các quán game hay thậm chí là những góc khuất của các trường học. Có những bạn còn rất trẻ, chỉ khoảng học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã tập tành hút thuốc. Thậm chí, có những bạn chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi cũng đã trở thành con nghiện thuốc lá, đi đâu cũng có sẵn bao thuốc ở trong cặp. Có những bạn vì sợ sệt nên hút lén lút, vụng trộm. Nhưng cũng có những bạn thì nghênh ngang cầm điếu thuốc đi khắc nơi. Thực trạng hút thuốc lá ở lứa tuổi học sinh đang thực sự ở con số đáng báo động.



Các bạn trẻ ở tuổi học sinh vẫn còn những non nớt trong tư duy và nhận thức của bản thân. Họ đang bị lầm tưởng hay ngộ nhận việc hút thuốc lá là biểu hiện của sự trưởng thành, chín chắn. Hay nói đúng hơn, các bạn đang có tâm lý muốn học làm người lớn, muốn thể hiện cái tôi cá nhân của mình cho mọi người thấy. Họ muốn thể hiện “bản lĩnh người lớn”, muốn ra oai với các bạn đồng trang lứa. Hay đó cũng có thể là các bạn trẻ gặp quá nhiều những áp lực từ nhiều phía, bị bế tắc nên tìm phương thức giải tỏa bằng cách hút thuốc lá… Bên cạnh đó, rất nhiều bạn trẻ cũng bị những chi phối bởi những tác động khách quan bên ngoài. Ví dụ như các bạn bị những nhóm bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo tập hút thuốc cho đúng là “đàn anh, đàn chị”. Hay ngay trong cuộc sống, trong gia đình có những người nghiện thuốc lá, làm cho các bạn trẻ học theo những tấm gương đó. Một trong những nguyên nhân không thể không nhắc tới chính là sự thiếu quan tâm, sự giáo dục còn lỏng lẻo của gia đình và nhà trường.



Tuy nhiên, những hành động thiếu suy nghĩ ấy của các bạn lại đem lại những hậu quả khôn lường. Ảnh hưởng đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp tới các bạn chính là sự suy giảm về sức khỏe. Chúng ta đều biết trong thuốc lá có chứa những chất có hại cho tim, phổi, họng và rất nhiều cơ quan khác trong cơ thể của con người. Khói thuốc lá xâm nhập dần vào cơ thể, làm giảm chức năng và hủy hoại các bộ phận của cơ thể. Rất nhiều những căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư cũng từ việc hút thuốc lá mà ra. Thuốc lá giống như một loại thuốc độc đang ngày một bào mòn sức khỏe của con người. Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của cá nhân người hút thuốc mà nó còn ảnh hưởng tới cả những người xung quanh khi tiếp xúc với khói thuốc. Khói thuốc hít phải thậm chí còn độc hại đến sức khỏe nhiều hơn cả người hút thuốc. Hơn nữa, việc hút thuốc và mùi khói thuốc còn gây ra sự khó chịu cũng như ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh. Hút thuốc lá sẽ tạo ra thói quen xấu cũng như tạo những tấm gương không tốt cho những người xung quanh. Đặc biệt, với những bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên, việc hút thuốc lá sẽ khiến cho mọi người có đánh giá và cái nhìn không tốt về bạn, ảnh hưởng tới các mối quan hệ cũng như tương lai sau này.



Chính vì những điều đó, chúng ta cần có những biện pháp kịp thời để hạn chế tối đa tình trạng này xảy ra ở giới trẻ. Gia đình và nhà trường cần có cách giáo dục, nâng cao nhận thức cũng như có cách xử lý phù hợp cho con em mình về việc hút thuốc lá. Mỗi người hãy là một tấm gương tốt, nói không với thuốc lá để trẻ học theo. Cần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn dân về tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức phong trào tập huấn, truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng…



Hút thuốc lá cũng chính là hủy hoại tương lai của bạn. Hãy tập cho mình lối sống lành mạnh, vui vẻ để thuốc lá không ăn mòn đi sức khỏe và tương lai chính mình.





Bài mẫu số 2

"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" là câu nói vô cùng quen thuộc và được in ấn rõ ràng, công khai trên bao bì của những gói thuốc, thậm chí, khẩu hiệu này còn xuất hiện kèm theo hình ảnh của những lá phổi đen sì bởi khói thuốc. Vậy mà từng ngày, từng giờ, tỉ lệ người hút thuốc vẫn không ngừng tăng lên và đáng báo động hơn, tình trạng này lại diễn ra phổ biến ở lứa tuổi các bạn học sinh và thanh thiếu niên.



Hiện nay, tình trạng hút thuốc lá đang diễn ra phổ biến và tràn lan trong xã hội nói chung, đặc biệt là trong thế hệ học sinh nói riêng. Thật không quá khó để bắt gặp hình ảnh những cô cậu tuy còn đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng trên tay và miệng phì phèo điếu thuốc, thậm chí có những bé trai chưa đến mười tuổi nhưng đã tập tành hút thuốc. Trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội, cũng xuất hiện những video ghi lại cảnh tượng những cậu nhóc mới lớn đang hút thuốc với mục đích khẳng định bản thân. Khói thuốc thật sự đã xâm nhập và len lỏi vào trường học - nơi vốn là không gian của tri thức và những con chữ. Trong làn khói thuốc độc hại là những khuôn mặt ngây thơ, non nớt và không hề hay biết rằng bản thân đã mở ra cánh cửa cho phép bệnh tật đặt chân vào cuộc đời mình. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng đáng báo động này?



Thực trạng hút thuốc lá đang lan truyền mạnh mẽ trong thế hệ trẻ xuất phát trước hết do nhận thức của chính các bạn học sinh. Với suy nghĩ sai lệch cho rằng hút thuốc là cách thức khẳng định sự chín chắn, trưởng thành và thể hiện rõ cá tính của bản thân, các bạn đã tập tành việc hút thuốc và dần dần hình thành thói quen sử dụng thuốc lá. Bên cạnh đó, không ít bạn hút thuốc vì tâm lí đua đòi và học theo bạn bè và cũng có những bạn tìm đến thuốc lá như một giải pháp để giảm bớt căng thẳng, áp lực. Vô hình trung, các bạn đều chưa nhận thức đúng và đủ về tác hại của thuốc lá.



Theo thống kê của đài BBC, thuốc lá là một trong những phát minh nguy hại nhất và là nguyên nhân gây ra cái chết cho nhiều người: "Nó đã cướp khoảng 100 triệu sinh mạng trong thế kỉ XX" (theo nghiên cứu của Robert N.Proctor). Điều này là do thành phần cấu tạo của thuốc lá có chứa nhiều chất độc hại dẫn đến rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư vòm họng và ung thư phổi. Thuốc lá không chỉ tác động xấu đến sức khỏe của người trực tiếp sử dụng nó mà khói thuốc khi hòa lẫn vào không khí còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Đặc biệt, việc học sinh sử dụng thuốc lá còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của đất nước.



Đứng trước thực trạng trên, chúng ta cần đề ra những giải pháp cấp thiết để ngăn chặn và hạn chế những tác hại do thuốc lá gây ra. Trước hết, cần nâng cao nhận thức của thế hệ học sinh về tác hại cũng như ảnh hưởng của khói thuốc đối với sức khỏe, tinh thần, tâm lí của người sử dụng bằng việc đẩy mạnh các phương pháp tuyên truyền, phổ biến trong trường học. Đồng thời, nhà trường cần phối hợp với gia đình trong việc giáo dục và quan tâm đến những thay đổi trong tâm lý của trẻ vị thành niên.



Hành động hút thuốc có thể tác động xấu đến tương lai của chính người sử dụng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Bởi vậy, là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời là thế hệ mầm măng tương lai của đất nước, chúng ta cần nhận thức rõ hơn về điều này và tránh xa thuốc lá.

Your browser does not support HTML5 video.

Thuốc lá “giết” người như thế nào? | VTC1



Xem thêm: Cách lập dàn ý phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh



Minh Tú (t/h)