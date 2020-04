Cách làm bài văn tả bạn thân của em nhanh và chính xác nhất dành cho học sinh tiểu học

Dàn ý bài văn miêu tả bạn thân

Bài 1

Mở bài





Giới thiệu người bạn thân của em: Trong số những người bạn thân thiết của em, Mai Hương là người bạn mà em yêu mến nhất.



Hay: Tình bạn là một thứ Hay: Tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp. Người bạn thân mà em yêu quý nhất là Mai Hương.





Thân bài:





Giới thiệu khái quát



Mai Hương cùng tuổi với em, là bạn thân từ hồi lớp 1



Cậu ấy có vóc dáng mảnh khảnh, nước da trắng ngần, rất dễ thương



Miêu tả chi tiết ( ngoại hình, tính cách)



Mái tóc đên nhánh, dài mềm mượt ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan.



Đôi mắt đen láy, long lanh như hai giọt nước. Đôi mắt đen láy, long lanh như hai giọt nước.



Hàng lông mày lá liễu, chiếc mũi dịc dừa, đôi môi Hương chúm chím dễ thương.



Cậu ấy là người hiền lành, dịu dàng, ấm áp và nụ cười trên môi vì thế nên được mọi người yêu quý.



Khi có chuyện buồn hay vui Hương đều chia sẻ với em. Hai chúng em chơi rất thân và hiểu nhau.

Mai Hương có sở thích chơi nấu ăn, chơi búp bê, bạn cũng rất khéo tay.



Giọng nói cậu ấy rất trong trẻo, hay hát nên được bầu là quản ca của lớp và thường đi biểu diễn văn nghệ .



Không chỉ hát hay, múa đẹp, Hương còn là một người kể chuyện rất truyền cảm. Bạn đã đạt được giải thưởng của tỉnh trong cuộc thi kể chuyện Bác Hồ.



Mặc dù rất năng nổ và tham gia nhiều hoạt động của trường lớp của lớp và sinh hoạt ngoại khóa nhưng Hương vẫn chăm chỉ học hành, là một học sinh gương mẫu gương mẫu của lớp.

Kết bài

Cảm nghĩ của em



Hương là người bạn thân em yêu quý nhất, cả lớp ai cũng yêu quý bạn ấ. Chúng em sẽ luôn là bạn thân, cùng nhau đống hành trên những chặng hành trình của học tập và cuộc sống. Cậu ấy là một tấm gương để em học tập và noi theo.

Bài 2

Mở bài

Giới thiệu, dẫn dắt đối tượng



Ai cũng có một tuổi thơ để thương nhớ. Ai cũng có một người bạn thân như tâm hồn thứ hai của mình. Và Phương chính là người bạn thân như thế của tôi.





Thân bài

Miêu tả khái quát



Phương là cô gái nhỏ nhắn, hơi gầy và dáng người rất ưa nhìn, hoạt bát và dễ nhìn.



Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu.



Miêu tả chi tiết



a, Hình dáng



Cậu ấy có dáng cao, hơi gầy, nước da bạn hơi ngăm đen.



Đôi mắt bạn ấy to tròn, đen lay láy



Tóc tết bím đuôi sam, mỗi lần cậu ấy chạy bím tóc ấy tung tấy trong gió.



Cái miệng nhỏ với đôi môi đỏ tươi, lúc nào cũng hé nụ cưới

b, Tính cách



Phương có tính cách hòa đồng, thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người



Ở nhà, Phương thường giúp mẹ quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, chơi với em,…



Phương nhanh nhẹn và hoạt bát nên rất được mọi người yêu quý. Bạn ấy học rất giỏi và luôn hỗ trợ tôi giải những bài toán khó.



Những kỉ niệm với bạn



Chúng tôi chơi rất thân với nhau khi còn là những đứa trẻ chẳng biết bất cứ thứ gì cho đến bây giờ.



Nhớ những trưa hè tôi cùng Phương rủ nhau ra đồng câu cá, bắt châu chấu,…



Có đôi lúc chúng tôi giận nhau nhưng Phương luôn là người chủ động làm hòa.

Kết bài

Nếu suy nghĩ và cảm nhận và bạn thân.

