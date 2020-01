Cách gói bánh chưng ngon xanh tự nhiên chỉ trong chớp mắt, giúp nàng vụng mấy cũng thành khéo tay

Chuẩn bị nguyên liệu:



400gr

300gr thịt ba chỉ

Lá dong hoặc lá chuối

650gr gạo nếp400gr đậu xanh không vỏ300gr thịt ba chỉLá dong hoặc lá chuối

Đây là lượng nguyên liệu để làm 3 chiếc bánh chưng kích thước 14 cm, dày 4cm. Bạn có thể dựa theo mà điều chỉnh.



Bí quyết chọn nguyên liệu ngon và sơ chế:



Lá dong: Chọn những lá không quá to cũng không quá nhỏ, không non quá mà cũng không già quá; lá có màu xanh đậm và bóng, cuống nhỏ. Mang lá đi rửa sạch, phơi ráo nước, cắt hết cuống lá nhưng không cắt quá sâu.



Gạo nếp: Phải là nếp mùa hoặc nếp cái hoa vàng, hạt đều nhau, bóng mẩy. Mua về ngâm nước lạnh 2 tiếng rồi để ráo nước. Sau đó, rắc 1 đến 2 muỗng muối, lấy tay trộn đều. Có thể ngâm nếp với lá dứa xay nhuyễn để gạo nếp xanh và thơm hơn.



Đậu xanh: Nếu mua đậu xanh đã tách vỏ thì chỉ cần ngâm nước; đậu xanh chưa tách vỏ thì cần đãi sạch vỏ sau khi ngâm, cho vào nồi hấp chín. Khi chín, dùng thìa tán nhuyễn, trộn với chút hạt tiêu rồi nắm thành các nắm tròn bằng nhau.





Thịt: Thịt lợn gói bánh chưng phải là thịt ba chỉ, thái miếng to đều, ướp gia vị và một ít hạt tiêu hoặc thảo quả xay.

Cách làm bánh chưng đơn giản tại nhà:



Bước 1: Dùng khuôn bánh, đặt lá chuối hoặc lá dong lên trên. Xếp 4 lá dong bằng cách gấp mép dưới lên, gấp mép bên trái qua để tạo đường nếp cho lá. Làm tương tự với 3 lá còn lại, đặt cả 4 lá xuống dưới khuôn rồi đổ gạo nếp lên.



Bước 2: Rải đều gạo nếp ở 4 góc, để lõm ở giữa. Tiếp đó, cho đậu xanh vào, đặt thịt lên trên rồi lại đến đậu xanh. Sau đó, rải gạo nếp lên trên sao cho lượng nếp và đậu xanh ở dưới và trên đồng đều nhau.



Bước 3: Gói bánh vào rồi dùng lạt buộc lại, không nên buộc quá chặt vì khi luộc bánh còn nở ra.



Bước 4: Xếp bánh vào nồi lớn, đổ nước vừa ngập bánh. Luộc bánh dao động khoảng từ 8-10 tiếng. Để sẵn nồi nước sôi nhỏ bên cạnh, khi nồi luộc bánh chưng cạn nước thì đổ nước sôi vào. Khi luộc được nửa thời gian thì trở lại bánh và thay nước mới.





Bước 5: Sau khi bánh chưng chín, vớt ra ngay và cho vào nồi nước lạnh ngâm 20 phút. Vớt ra, để bánh ráo nước, dùng vật hơi nặng đè lên để ép nước trong bánh ra trong khoảng 5-8 tiếng là được.

Cách gói bánh Chưng đẹp, vuông không cần khuôn trưng tết. Nguồn: Mẹo vặt 365.



Thùy Nguyễn (t/h)