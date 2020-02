Mẹ đảm 8X tiết lộ bí quyết làm bánh cuốn từ bánh đa nem khiến chị em rần rần chia sẻ

Chị Hòa rất đam mê nấu nướng và trang trí các món ăn.

Dưới đây là công thức làm bánh cuốn từ bánh đa nem được chị Hòa chia sẻ:

Chuẩn bị nguyên liệu

200gram thịt xay

Nấm hương, mộc nhĩ

Hành khô

Bánh đa nem Việt Nam

Hạt nêm, nước mắm, tỏi, chanh, ớt, đường

Giò lục hoặc chả quế, rau sống ăn kèm

Cách làm

Hành phi: Bắc nồi lên bếp, đổ nhiều dầu vào nồi rồi chờ dầu sôi thì thả hành đã thái lát mỏng, chiên đến khi hơi vàng thì vớt ra để ráo dầu.

Nhân thịt: Thịt xay, nấm hương và mộc nhĩ thái nhỏ. Phi thơm hành cho thịt vào xào đến khi săn lại, cho tiếp nấm hương và mộc nhĩ, nêm hạt nêm, nước mắm cho ngấm rồi tắt bếp.

Nước chấm: Pha theo tỷ lệ 1:1:1:5. Tức là 1 thìa nước mắm, 1 thìa cốt chanh, 1 thìa đường, 5 thìa nước sôi khuấy đều và thêm tỏi, ớt. Nếu nhiều nước chấm thì gấp đôi theo công thức.

Làm bánh cuốn: Lấy 1 bát tô nước ấm, cho thêm 1 thìa cà phê dầu ăn, thả bánh đa nem vào bát nước khoảng 1,5-2 phút lấy ra cuốn cùng với nhân (chỉ thả khoảng 5 cái 1 lần để không bị dính). Cuốn bánh đến khi cảm thấy đủ ăn cho khẩu phần ăn của gia đình.

Ảnh và CT: FB Hòa Phạm.

Hấp bánh: Bắc lên bếp nồi hấp chờ nước sôi thì xếp bánh lên hấp khoảng 5 phút là bánh chín. Xếp ra đĩa cho thêm hành phi và ăn kèm với rau sống, giò, nước chấm.

