Mách chị em nội trợ công thức làm bánh mì thanh long `giải cứu` hót nhất những ngày qua

Mấy ngày qua, món bánh mì thanh long của ABC Bakery đang khiến người Sài Gòn mêm mẩn. Rất nhiều người sau khi ăn thử đã không ngần ngại dành tặng lời khen cho món bánh mì độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Không ít người sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi chỉ để mua bánh mì thanh long về thưởng thức.

Đặc biệt, món bánh mì này càng trở nên ý nghĩa trong thời điểm thanh long cần mua "giải cứu" giữa dịch virus corona mới (Covid-19). Được biết, người tạo ra món bánh mì thanh long ruột đỏ chính là ông Kao Siêu Lực, chủ thương hiệu bánh kẹo Á Châu (ACB) đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Bánh mì quốc tế khu vực Đông Nam Á. Ông cho biết, món ăn này giúp phần nào những người nông dân đang phải bán đổ bán tháo thanh long vì không xuất khẩu được.

Nhiều người sau khi thưởng thức cho biết, bánh mì thanh long có vị khá độc đáo, chua nhè nhẹ, hạt thanh long lẫn vào bánh, ăn giòn và ngậy như hạt mè đen. Không những thế, nguyên liệu thanh long ruột đỏ khiến bánh mì có màu sắc vô cùng bắt mắt.





Dưới đây là công thức làm bánh mì thanh long ruột đỏ của bạn Thanh Phạm, các bà nội trợ có thể tham khảo. Nếu không có cơ hội tìm mua món bánh mì thanh long đang quá hót ở thời điểm này, chị em có thể mua thanh long giải cứu, sau đó bỏ vỏ, nghiền nát và cấp đông, dự trữ để làm bánh mì dần dần cho bản thân và gia đình thưởng thức.

Chuẩn bị nguyên liệu:





210gr thịt thanh long ruột đỏ

300gr bột mì

20gr sữa bột nguyên kem

50gr sữa đặc

4gr men nở

10gr bơ hoặc dầu ăn

10gr đường

Cách làm



Bước 1: Nhào bột

Cho thanh long vào máy xay, xay nhuyễn. Tiếp đến, trộn tất cả các nguyên liệu còn lại với thanh long, cho vào máy nhào bột khoảng 20 phút. Nếu không có máy nhào bột, có thể tự nhào bằng tay đến khi bột mịn, tay không cảm thấy dính là được.





Bước 2: Ủ bột

Bột sau khi nhào mịn, chia thành các phần bằng nhau. Có thể vo tròn hoặc cán dài rồi cuộn lại, vê hai đầu thành hình bánh mì dài.



Ủ bánh ở nơi kín gió, trong khoảng 1 giờ với thời tiết lạnh, trời lạnh sẽ lâu hơn đến khi bột bánh nở gấp đôi là được.



Tiếp đến, xịt nước đều lên mặt bánh, lấy dao lam nghiêng 45 độ rạch một đường sâu dứt khoát, xịt đẫm nước rồi rạch thêm lần nữa, cho vào lò nướng.

Bước 4: Nướng bánh





Bật lò 230 độ C trước 10 phút, khi nhiệt độ lò ổn định thì cho bánh vào nướng.

Sau khi cho vào lò 3-5 phút, thấy mặt bánh khô thì mở lò xịt nhanh nước lên đều mặt bánh 1 lần nữa. Hạ nhiệt xuống 200 độ C.

Nướng thêm 5 phút nữa, mở lò xịt nước nhanh lần cuối rồi nướng thêm 10 phút. Tổng thời gian nướng khoảng 17-20 phút tùy trọng lượng bánh.

Hướng dẫn Cách làm Bánh thanh long đỏ. Feedy.



Thùy Nguyễn