Mùa sầu riêng đến rồi, thử ngay công thức làm món bánh Mousse sầu riêng lạnh của mẹ đảm Sài Gòn

Trong những ngày cả nước đang nóng như đổ lửa, việc biến tấu sầu riêng thành món ngon vừa dinh dưỡng lại vừa mát mẻ dành tặng cho gia đình chính là điều tuyệt vời nhất. Ngoài kem, thạch hay sinh tố, món bánh Mousse sầu riêng lạnh chắc chắn sẽ khiến mọi người phải thích mê ngay sau khi thưởng thức.



Nếu bạn chưa biết phải làm bánh Mousse sầu riêng lạnh như thế nào, hãy thử ngay công thức "chuẩn" của mẹ đảm có nickname Quynh Chi Lê dưới đây.



Chuẩn bị nguyên liệu



1. Nguyên liệu làm bánh gato



40gram bột ngô

40gram bột mì đa dụng

30gram dầu ăn

15gram sữa tươi không đường

4 trứng gà

80gram đường

½ thìa cafe cream of tartar

1 nhúm nhỏ muối



2. Nguyên liệu làm Mousse sầu riêng



9 gram Gelatin

400 gram thịt sầu riêng chín (đã bỏ hạt)

75 gram sữa tươi không đường

3 lòng đỏ trứng gà

75 gram đường

350 gram kem tươi



Cách làm bánh Mousse sầu riêng lạnh đơn giản tại nhà



1. Làm bánh gato



Rây bột mì và bột ngô, dùng phới lồng trộn đều. Đong sữa và dầu ăn vào chung một bát. Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng vào hai âu khác nhau.



Cho lòng trắng trứng vào âu. Để máy ở tốc độ thấp đánh đến khi nổi bọt khí lớn thì cho muối và cream of tartar. Đánh đến khi bọt khí nhỏ lại, hỗn hợp mịn như bọt xà phòng giặt thì cho đường vào âu.

Tiếp tục đánh đến khi trứng bắt đầu nổi đặc, có vân hiện ra khi chạy máy và bóng dẻo hơn thì hạ xuống tốc độ vừa. Trứng cần được đánh đến có chóp hơi ngoặt xuống.



Để máy ở tốc độ thấp. Cho từng lòng đỏ trứng vào, đánh đều.



Tiếp tục cho hỗn hợp dầu ăn và sữa vào đánh đều.



Chia bột làm 2-3 phần. Rây từng phần vào âu và đánh cho quyện vào nhau.



Đổ bột vào khuôn. Gõ khuôn xuống mặt bàn vài cái để các bọt khí to vỡ bớt, mang đi nướng ở nhiệt độ 175 độ C hoặc 165 độ C (khuôn sẫm màu), hai lửa, trong khoảng 25-35 phút. Bánh chín là khi ấn nhẹ tay lên mặt bánh, thấy vết lõm lập tức phồng trở lại.



2. Làm Mousse sầu riêng



Ngâm Gelatin vào nước lạnh khoảng 10 phút, sầu riêng xay với sữa cho mịn nhuyễn.



Cho lòng đỏ trứng và đường vào nồi đánh đều tới khi trứng đường hoà quyện.



Cho hỗn hợp sầu riêng, sữa vào hỗn hợp trứng đường, quấy đều tới khi các nguyên liệu hòa quyện. Đặt nồi lên bếp đun lửa vừa. Vừa đun vừa quấy đều tay và liên tục (để sầu riêng không bị dính vào đáy nồi và cháy). Khi từ nồi bắt đầu có hơi nước bốc lên vắt Gelatin cho ráo nước rồi thả vào nồi quấy tan.



Đánh bông phần kem tươi còn lại, đổ phần kem trứng sầu riêng đã nguội vào âu kem tươi, trộn đều bằng kĩ thuật fold tới khi hòa quyện.

Cắt bánh gatô thành miếng vuông vừa với hộp đựng, cứ 1 lớp gatô là tới 1 lớp mousse, trên cùng trang trí đơn giản bằng 1 múi sầu riêng thơm béo.



Để bánh vào ngăn mát ít nhất 4 tiếng là dùng được, bảo quản lạnh để dùng dần.



Thùy Nguyễn (Nguồn: FB Quynh Chi Lê)