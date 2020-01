Cách làm bánh tét ngon ngày Tết đúng chuẩn hương vị

Thực tế, Cách làm bánh tét ngon không khó nhưng bạn nghĩ. Những đòn bánh tét đều tay, xanh mướt bắt mắt dễ dàng có được chỉ cần bạn khéo léo một chút. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, làm bánh tét tại nhà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và mang đến không khí đông vui, ấm áp trong những ngày cuối cùng của năm cũ.

Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách làm bánh tét ngon tại nhà:



Bước 1: Vo sạch gạo nếp, ngâm trong nước khoảng 8 tiếng để gạo nở mềm. Vớt gạo ra để ráo nước, cho thêm 4g muối xóc đều. Đậu xanh đãi sạch bỏ vỏ, ngâm nước 4 tiếng. Vớt đậu xanh ra rổ, để ráo nước, cho 4g muối vào xóc đều.



Bước 2: Ngâm lạt tre 8 tiếng cho mềm, xé lạt tre thành những sợi dài và chiều ngang khoảng 0,5cm. Rửa sạch lá chuối, tước bỏ phần sống lưng lá, chia thành những miếng khoagr 60cm, cuốn lại nhẹ nhàng sao cho không bị rách. Đun sôi nước, cho lá chuối vào chần sơ qua rồi vớt ra ngay.



Bước 3: Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt miếng dài khoảng 10cm, chiều ngang 2cm rồi cho vào tô, ướp đều với 4g hạt nêm, 1g hạt tiêu khoảng nửa tiếng.



Gói lá chuối ở giữa để cố định hình dáng, cuộn 2 lớp lá ngoài chặt lại, gấp 2 mép để thành hình bánh. Các thao tác phải thật chắc tay để bánh chặt và đẹp mắt. Sau đó dùng lạt cố định chiều dọc và chiều ngang bánh.



Bước 5: Chuẩn bị 1 nồi lớn để luộc, xếp lá chuối xuống đáy, đặt bánh tét lần lượt theo chiều dọc. Đổ nước ngập bánh rồi luộc liên tục trong 8 tiếng. Chú ý châm nước thường xuyên để nồi nước luộc không bị cạn. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa. Khi bánh chính, vớt ra ngoài để cho ráo nước và nguội hẳn.



