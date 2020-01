Mách bạn cách làm củ cải và cà rốt ngâm chua cực ngon ngày Tết

Chuẩn bị nguyên liệu



Phần nguyên liệu dưới đây đủ để làm 2 lọ củ cải, cà rốt ngâm chua để ăn dần trong dịp Tết.



Cách làm củ cải và cà rốt ngâm chua chống ngán ngày Tết



Bước 1: Cho nước, giấm, đường vào chảo rồi đun ở nhiệt độ trung bình; vừa đun vừa khuấy đều tay để đường tan hẳn. Sau đó, tắt bếp và để nước nguội.



Bước 2: Cà rốt và củ cải gọt vỏ, sau đó rửa sạch. Cắt thành các miếng nhỏ dài khoảng 5cm.



Bước 3: Cho các miếng củ cải, cà rốt đã thái vào một bát to, cho thêm ít muối rồi trộn đều đến khi hỗn hợp mềm và ra nước là được. Sau khi trộn xong, cứ để ướp như vậy trong vòng nửa tiếng.



Bước 4: Cho củ cải, cà rốt vào nước sôi để nguội để rửa bớt lượng muối dư thừa. Tiếp đến, cho củ cải và cà rốt vào lọ thủy tinh, đổ giấm vừa ngập. Để lọ thủy tinh ở nhiệt độ phòng, có thể ăn ngay hoặc để trong tủ mát vài ngày rồi thưởng thức.



