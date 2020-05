Hè đến, biến tấu vài công thức nước ép cà rốt vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp da đẹp rạng ngời

Một mùa hè nữa lại đến và đây cũng là lúc để cho các loại nước ép, sinh tố “lên ngôi”. Nổi bật trong vô số những ly nước rau củ, trái cây thơm ngon rất được lòng chị em là nước ép cà rốt.





Thành phần dinh dưỡng trong cà rốt



Theo thông tin từ Bộ Nông thôn Dinh dưỡng Quốc gia Hoa Kỳ, một cốc nước ep cà rốt chứa: 94 kilocalories (kcal); 2,24 gram protein; 0,35 gam chất béo, 21.9 gam carbohydrate; 1,9 g chất xơ. Bên cạnh đó, nó cũng cấp nhiều vitamin và chất khoáng như: 698 miligram kali; 20,1 mg vitamin C; 0,217 mg thiamin; 0,512 mg vitamin B6; 2,256 microgram vitamin A; 36,6 mcr vitamin K.



Là một thức uống giàu chất dinh dưỡng, nước ép cà rốt có những lợi ích về mặt Sức Khỏe, hỗ trợ các loại bệnh:

Ung thư dạ dày

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa , là những chất đóng vai trò quan trọng trong ngăn ngừa ung thư. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, nếu ăn cà rốt sẽ giảm 26% nguy cơ ung thư dạ dày . Tuy nhiên, họ cũng chưa nói rõ nên ăn lượng cà rốt như thế nào mới giảm được nguy cơ gây ung thư.





Ung thư máu

Trong một số nghiên cứu nhằm mục đich đánh giá vai trò của nước ép cà rốt lên trên tế bào ung thư. Các nhà khoa học quan sát thấy rằng, nước ép cà rốt có tác động đến các tế bào bất thường khiến chúng phải ngừng quá trình phát triển và đi vào chu trình tự hủy.





Ung thư vú

Một nghiên cứu được thực hiện trên các bệnh nhân đã được điều trị ung thư ví cho thấy, những người được uống 250g nước ép cà rốt trong 3 tuần cho kết quả nồng độ carotene trong máu cao và đồng thời giảm thấp nồng độ các chất gây stress oxy hóa trong máu.



Bởi theo các nhà nghiên cứu, nếu nồng độ carotene trong máu càng cao thì nguy cơ bị tái phát ung thư vú sẽ càng thấp.





Giải độc gan

Thường xuyên uống nước ép cà rốt giúp loại bỏ các độc tố trong gan, hỗ trợ thanh lọc cơ thể, làm đẹp da.





Ngăn ngừa quá trình lão hóa da

Biến tấu công thức nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt cà chua

Nguyên liệu



1 quả cà chua to



1 củ cà rốt



2 thìa mật ong



Nửa cốc nước





Cách làm



Cà chua rửa sạch, thái múi cau.



Cà rốt cạo vỏ, thái miếng nhỏ.



Cho cà chua, cà rốt vào máy xay sinh tố, thêm nửa cốc nước lạnh và 3 thìa mật ong. Nhấn nút xay đến khi hỗn hợp nhuyễn. Sau đó, bạn đổ ra các ly, trang trí thêm với những lát cà rốt tỉa hoa, uống liền sau khi hoàn thành.





Nước ép cà rốt, dưa leo, bí đao, mật ong

Nguyên liệu



2 củ cà rốt



2 trái dưa leo



1 trái bí đao



2 muỗng mật ong



Cách làm



Bí đao mua về gọt vỏ, luộc sơ qua. Tiếp đến, làm sạch cà rốt, dưa leo và thái miếng. Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn, sau đó cho thêm mật ong vào, thêm đá để nước ép thêm đậm đà hơn.





Nước ép cà rốt, ổi

Nguyên liệu



6 củ cà rốt



2 quả ổi



Cách làm



Cho cà rốt, ổi vào máy xanh sinh tố xay nhuyễn. Nếu muốn ngọt hơn, bạn có thể cho thêm đường, thêm đá để thưởng thức.





Nước ép cà rốt, cam



Nguyên liệu



2 củ cà rốt



2 quả cam



1 muỗng mật ong



Cách làm



Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ bổ dọc cho vào máy ép. Vắt cam. Đổ lẫn vào nhau và thêm mật ong khuấy đều. Cho tủ lạnh hoặc thêm đá có thể dùng ngay.





Nước ép cà rốt, cải xoăn

Cải xoăn bạn rửa sạch rồi cắt ra từng khúc. Chanh, bơ, cà rốt loại bỏ phần vỏ và hạt nếu có. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho lần lượt các loại rau củ vào máy cùng 100ml sữa không đường, ép đến khi nguyên liệu chỉ còn lại phần bã. Bạn có thể cho nước ép vào ly, bình để sử dụng suốt cả ngày nhé.

