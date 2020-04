Ở nhà phòng COVID-19, chị em dùng ngay loại quả bình dân này để làm đẹp từ đầu đến chân

Tận dụng khoảng thời gian nghỉ dịch tại nhà, chị em có thể tranh thủ làm đẹp toàn thân với các mẹo đơn giản dưới đây. Sử dụng nguyên liệu là chanh tươi vô cùng dễ kiếm, dễ sử dụng và rẻ tiền.

1. Làm đẹp da mặt và vùng cổ

Chanh chứa vitamin c là một loại axit nhẹ, điều này giúp tế bào chết trên da dễ dàng được loại bỏ hơn. Do đó, làn da trở nên trẻ trung, trắng sáng, mịn màng. Bên cạnh đó, tính tẩy nhẹ có trong chanh còn giúp loại bỏ các vết sẹo thâm và các vùng da tối màu.

Chanh tươi làm trắng da mặt nhanh chóng

Bạn lấy một lát chanh chà xát khắp da vùng mặt và cổ, đặc biệt chú ý đến những vùng da bị sẫm màu hoặc sẹo thâm. Đợi khoảng 5-10 phút sau đó rửa lại bằng nước ấm. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, đừng để nước chanh trên da mặt quá 5 phút.

2. Làm đẹp da vùng nách

Sử dụng chanh tươi đúng cách chắc chắn sẽ cải thiện vùng da tối màu vùng nách, trả lại sự mịn màng, tươi mới, trắng sáng. Nó cũng giúp bạn thoát khỏi tình trạng “viêm cánh” hiệu quả.

Dùng một lát chanh chà xát lên khắp vùng da nách, để lưu lại trên da cho đến khi khô. Sau đó, bạn thoa chồng một lớp khử mùi lên trên. Cuối ngày bạn thực hiện lặp lại. Kiên trì, làn da vùng da sẽ cải thiện độ sáng đáng kể.

3. Làm đẹp vùng da khuỷu tay và đầu gối

Dùng chanh tươi sẽ giúp ngăn chặn sự xuất hiện của vùng da tối màu và loại bỏ dễ dàng các tế bào chết. Nó cũng giúp vùng da khuỷu tay và đầu gối trở nên mềm mại và mịn màng.

Chanh tươi loại bỏ làn da xỉn màu ở khuỷu tay dễ dàng

Lấy lát chanh chà xát lên vùng da đầu gối và khuỷu tay. Thư giãn trong khoảng 5-10 phút kết hợp massage nhẹ nhàng cho tinh chất hoạt động hiệu quả tối đa. Cuối cùng rửa lại da bằng nước ấm.

4. Làm đẹp da tay và chân

Nước cốt chanh giúp làm mềm các tế bào chết trên da và làm cho chúng dễ dàng được loại bỏ. Từ đó, lỗ chân lông được thông thoáng, ngăn ngừa hình thành mụn, làn da trở nên trắng hồng rạng rỡ. Nó cũng giúp làm mềm da bàn tay và bàn chân, ngăn ngừa mùi hôi xuất hiện.

Vắt quả chanh để lấy nước cốt, cho vào chậu nước xà phòng ấm. Nhúng tay và chân của bạn vào đó và ngâm trong 15-20 phút. Nếu vùng da chân quá sẫm màu hoặc có mùi hôi nặng, bạn có thể ngâm 30 phút. Sử dụng đá bọt để tẩy sạch lớp tế bào chết trên da.

5. Làm đẹp mái tóc

Sử dụng chanh tươi vô cùng hiệu quả trong việc làm sạch da đầu, giúp cho da đầu khỏe mạnh, thoáng mát và sạch sẽ. Nó cũng cung cấp cho tóc Vitamin C thông qua các lỗ chân lông trên da đầu.

Chải tóc từ phía sau đầu ra phía trước. (Điều này được khuyến nghị để tăng cường lưu thông máu và cải thiện dòng chảy các chất dinh dưỡng cần thiết cho tóc khỏe mạnh). Trước khi gội, hãy chia nhỏ tóc. Lấy nước cốt chanh cho vào da đầu và kết hợp massage nhẹ nhàng.

6. Trị môi thâm

Chanh sẽ giúp tẩy tế bào chết, kích thích sản sinh tế bào da mới giúp loại bỏ đôi môi sẫm màu. Bạn có thể kết hợp chanh cùng các nguyên liệu khác giúp tăng độ ẩm, nuôi dưỡng làn da mới được khỏe mạnh.

Mẹo có đôi môi hồng bằng chanh tươi đơn giản

Bạn cho 1 thìa đường cát vào bát nhỏ cùng 1 thìa ật ong và ½ thìa nước cốt chanh, khuấy đều. Đến khi hỗn hợp quyện lại là có thể sử dụng (không nên khuấy cho đường tan hết). Thoa hỗn hợp lên môi, massage 3-5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Bạn cũng có thể sử dụng chải lông mềm để chà. Dùng giấy thấm khô môi rồi bôi một lớp dầu dừa (dầu oliu) giúp dưỡng ẩm cho môi hiệu quả.

Hạ sốt cao hiệu quả, giải nhiệt nhanh chóng bằng chanh tươi. Nguồn: Mẹ và Bắp

Như Quỳnh (t/h)