Hướng dẫn cách làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sự chân thành

Lập dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lối sống chân thành

Mở bài

Dẫn dắt vào vấn đề:



Có một câu danh ngôn nói về lòng chân thành rằng mà tôi tâm đắc rằng: “Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành, và sự thật không dành được chiến thắng nào nếu thiếu nó”.



Vâng, giữa vòng xoáy bộn bề của cuộc sống , những mối lo về cơm áo gạo tiền này thì sự chân thành là liều thuốc giúp con người tạo được thế quân bình, khiến thâm tâm thật thoải mái, bình yên.





Thân bài

1. Sống chân thành là gì?



Sống chân thành hay sống chân thật là sống ngay thẳng, thật thà, không dối trá, hai mặt. Sự chân thành được thể hiện không chỉ ở lời nói mà còn ở bắt rễ sâu xa từ nơi đáy lòng, bằng tình cảm thật sự thì mới có sức thuyết phục.



Người sống chân thành là luôn thành thật với bản thân mình, đối xử với tất cả mọi người xung quanh bằng lòng yêu thương, bao dung và hướng tới giá trị thật, bền vững. Biết theo đuổi những giá trị cuộc sống bề vững và có ý nghĩa thay vì suy xét, so đo những thiệt hơn ở đời. Chỉ khi sống chân thành, tâm hồn của con người mới được nhẹ nhõm, an yên.



2. Bàn luận: Vai trò, ý nghĩa của sự chân thành



Chân thành là thước đo tấm lòng của con người, sống thực thà sẽ có được niềm tin tưởng, quý mến và có cơ hội thử thách để thành công. Người trung thực nhận ra mặt mạnh, mặt yếu của mình để từ đó tìm cách phát huy, khắc phục, sửa đổi để hoàn thiện bản thân.



Nếu trung thực là biểu hiện của chuẩn mực đạo đức thì chân thành bản chất của con người dám sống hết mình. Sống chân thành sẽ giúp con người với con người xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn, cái ác cái xấu giảm đi, cái tốt được vinh danh, đề cao. Cũng như nói dối sẽ bị mọi người ghét bỏ, sống không chân thành không nhận được sự tín tưởng. Lời nói từ người không thành thật không có trọng lượng, khiến người đời chế giễu, bị cô lập.

Ngược lại, người chân thành được nhận về nhiều sự quý trọng, cuộc sống của người đó yên ổn, thanh thản hơn gấp bội lần bởi họ không cần phải dò xét, tính toán thiệt hơn, nịnh hót hay bợ đỡ người khác. Hơn nữa, người sống chân thành biết bản thân mình muốn gì, sẵn sàng dấn thân vào đam mê và theo đuổi đam mê. Sống thật với suy nghĩ, biết đứng lên bảo vệ lẽ phải, đấu tranh chống lại cái xấu cũng là một loại chân thành.



3. Phê phán lối sống giả dối, mưu lợi trong xã hội hiện nay



Cuộc sống xung quanh chúng ta vẫn còn hiện hữu lắm kẻ sống bằng sự dối trá. Họ là những kẻ chuyên lừa gạt người khác, ăn không nói có. Sống giả dối gây hại, nó như con sâu đục khoét, kéo theo nhiều cái ác, khiến suy đồi đạo đức xa hội. Khi đó, đời sống con người sẽ rơi vào cảnh loạn lạc, công lý không được bảo vệ.



Đức tính trung thực, tấm lòng chân thành là chương đầu tiên của cuốn sách trí tuệ. Tâm hồn bạn chỉ thực sự tỏa sáng khi nó đủ trung thực một cách đúng đắn nhất. Sống chân thật là phải nói sự thật, tuy nhiên cần phải nói một cách khéo léo và tế nhị để tránh làm tổn thương, xúc phạm người khác. Dùng tấm lòng chân thành góp ý, thay đổi người khác theo điều tích cực.



4. Cần làm gì để xây dựng lối sống chân thành?



Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều mong mình trở thành một người khôn ngoan. Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ đã tìm cách làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách mà không biết rằng, sự chân thành cố gượng ép đó là sự ngụy trang cho thói giả dối, nịnh nọt.



Có một bậc hiền nhân nói rằng: ‘Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành”. Đơn giản là bởi lẽ, sự chân thành bao giờ cũng là điều được ưa chuộng nhất. Người ta cũng cho rằng, sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng có sự hấp dẫn với người khác, bởi bản chất con người là luôn hướng về sự thật, chân lý.



Hành xử trong sự chân thành sẽ cho bạn sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững mạnh… Hãy thành thật với bản thân, với mọi người xung quanh. Muốn thế, hãy đánh giá đúng bản thân, đừng tự huyễn hoặc mình cũng như đừng tự huyễn hoặc người khác.



Tuy nhiên, tất cả sự chân thành phải được thể hiện trong sự tế nhị, nhân hậu và có văn hóa, nếu không sẽ trở thành thô thiển khó chấp nhận. Hãy biết phân biệt sự khôn ngoan thực sự với sự tinh khôn, hay khôn ranh, đó chỉ là kẻ “khôn” để cầu danh lợi.

Kết bài

Khi ta sống đủ chân thành, bình yên trong tâm và tình yêu trong cuộc sống sẽ tới. Đi đến tận cùng hành trính của đời người, sự chân thành mới là vĩnh cửu.





Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ

Minh Tú (t/h)