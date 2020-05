Hướng dẫn làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lòng yêu nước

Dàn ý nghị luận xã hội về lòng yêu nước

Mở bài

- Giới thiệu, dẫn dắt vào chủ đề: lòng yêu nước.



Trong vô vàn cảm xúc, thể loại tinh yêu, lòng yêu nước là thứ tình cảm lớn lao, thiêng liêng và quý báu nhất. Và, nó là vốn quý, niềm tự hào của toàn dân tộc Trong vô vàn cảm xúc, thể loại tinh yêu, lòng yêu nước là thứ tình cảm lớn lao, thiêng liêng và quý báu nhất. Và, nó là vốn quý, niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam , trải qua từ thời kỳ lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, nền độc lập cho đến khi đất nước hòa bình.

Thân bài

Giải thích lòng yêu nước





- Lòng yêu nước là gì?



Lòng yêu nước là lòng yêu Tổ quốc, cụ thể là yêu Lòng yêu nước là lòng yêu Tổ quốc, cụ thể là yêu gia đình , làng xóm, yêu quê hương, thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể để góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đây là một truyền thống quý báu, tình cảm thiêng liêng và cao đẹp của dân tộc ta.





Biểu hiện của lòng yêu nước





- Trong thời kì chiến tranh, giành độc lập



+ Mùa xuân năm 40, sự kiện Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, cưỡi voi đánh trận, đánh bại quân xâm lược nhà Hán. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc, đặc biệt là tinh thần đấu tranh dung cảm của người phụ nữ Việt Nam.



+ Dưới ách đô hộ của quân xâm lược phương Bắc, có biết bao dòng máu anh hùng, tướng tài xuất hiện, mở ra nhiều cuộc khởi nghĩa lớn, vẻ vang, khẳng định chủ quyền đất nước.



+ Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trường kì của dân tộc, tinh thần yêu nước cũng thể hiện bằng bao sự hi sinh của đồng bào không phân biệt giới tính, dịa vi,vùng miền,…



+ Tinh thần yêu nước giai đoạn này hết sức mạnh mẽ, bằng một con đường chung nhất- đấu tranh giải phóng dân tộc.



+ Tấm gương tiêu biểu như: Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh,… hay những người mẹ Việt Nam anh hùng.



+ Tinh thần sẵn sàng chiến đấu, lòng gan dạ, dxung cảm của người phụ nữ Việt Nam được thể hiện qua câu tục ngữ: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.



- Đất nước hòa bình, độc lập



Tinh thần yêu nước không chỉ được thể hiện trong thời chiến mà nó còn được bảo tồn, phát huy trong thời bình.



+ Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, từng bước vươn lên “sánh vai cùng cường quốc năm châu” như Bác Hồ đã từng nói.



+ Ngày càng nhiều nhân tài, người trẻ, nhà khoa học cống hiến tài năng, làm rạng danh đất nước như Giáo sư Ngô Bảo Châu, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tấn công, khiến nhiều quốc gia rơi vào bế tắc khi thiếu hụt các dụng cụ xét nghiệm y tế, các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y cùng Công ty CP Công nghệ Việt Á đã hoàn thiện quy trình chế tạo bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2, có thể phát hiện virus trong vòng 2 giờ.



+ Tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyên góp, ủng hộ nhà nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các mạnh thường quân, người nổi tiếng cũng kêu gọi, chung tay chống dịch.

+ Phong trào giải cứu dưa hấu, tôm hùm; ủng hộ, gây quỹ cho bà con nhân dân miền Tây đối phó hạn mặn.



- Vai trò của lòng yêu nước



+ Là chìa khóa vạn năng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, gian nan thử thách.



+ Gắn kết sự giao lưu, tấm gương sáng cho cộng đồng để tạo thành sức mạnh lan tỏa.



+ Nguồn cảm hứng đi vào biết bao trang thơ, bài hát.





Liên hệ bản thân và thê hệ trẻ





+ Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như giúp đỡ, yêu thương người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.



+ Yêu nước, yêu lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc.



+ Học hành chăm chỉ, nỗ lực và cống hiến.



+ Chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, hòa bình và thân thiện.

Kết bài

Khẳng định giá trị lòng yêu nước.





Trên đây là đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lòng yêu nước. hi vọng sẽ giúp ích cho các em học sinh nắm vững kiến thức, tự tin chính phục mọi kì thi.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách viết Nghị luận 200 chữ- Báo Thanh Niên





Minh Tú (t/h)