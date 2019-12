Muôn cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 23]: Thu trăm triệu nhàn tênh nhờ loài chim biết múa

Chàng kỹ sư bền bỉ với nghiệp nuôi công



Ở tuổi 33, anh Trần Văn Dũng ở xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Ở tuổi 33, anh Trần Văn Dũng ở xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã sở hữu một trang trại chăn nuôi chim công diện tích 900 m2, cho thu nhập lên tới 600 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, có một điều ngạc nhiên là anh Dũng không phải "nông dân" chính hiệu. Nuôi công thực ra chỉ là nghề tay trái, còn công việc chính của anh Dũng là kỹ sư một nhà máy xi măng ở địa phương. Từ khi bén duyên với loài chim xinh đẹp này, anh Dũng được mọi người biết đến là chàng kỹ sư làm giàu từ nuôi công.

Anh Trần Văn Dũng bên đàn công. Ảnh: Tạp chí chăn nuôi Việt Nam



Được biết, anh Dũng bắt đầu nuôi chim công từ năm 2009, khi còn đang là sinh viên một ngôi trường trên địa bàn TP. Hải Phòng. Mày mò tìm hiểu qua sách báo và Internet, anh Dũng nhìn thấy tiềm năng từ loài chim vừa quý, vừa đẹp này. Đánh liều, anh Dũng bỏ ra số tiền 15 triệu đồng để mua một cặp chim công Ấn Độ về nuôi. Thời điểm đó, 15 triệu không phải là nhỏ, đó là số tiền mồ hôi nước mắt mà anh Dũng tích cóp từng đồng từ việc đi làm thêm. Thế nhưng, cha mẹ anh Dũng kiên quyết phản đối.



Việc tìm mua công giống đã khó, nhưng chuyện thuyết phục được người thân trong Việc tìm mua công giống đã khó, nhưng chuyện thuyết phục được người thân trong gia đình cho nuôi lại càng khó hơn. Không một ai ủng hộ, chàng sinh viên trẻ tuổi đầu tư số tiền lớn và thời gian vào một con vật ít ai nuôi, đầu ra không chắc chắn. Thậm chí cha anh Dũng từng tuyên bố nếu anh mua công về nuôi thì ông sẽ "đập chết". Thế nhưng, nói là như vậy, nhưng cha anh Dũng biết tính cách của con trai một khi đã quyết là làm nên khi anh mua công về, ông cũng "khuất mắt trông coi".



Sau khi mua được công, cứ hàng ngày đi học về, anh Dũng lại về nhà một mình cặm cụi cho chim công ăn, chăm sóc, dọn dẹp chuồng. Sau khi ra trường, làm kỹ sư cho nhà máy xi măng gần nhà, anh Dũng vẫn cần mẫn như vậy. Kiên trì suốt 3 năm, mãi đến năm 2012, những con công giống đầu tiên - sản phẩm bán ra thị trường đầu tiên mới "xuất chuồng", mang lại giá trị kinh tế cao. Khi ấy tất cả mọi người mới công nhận và ủng hộ anh Dũng.



Đến nay, khi đã nuôi chim công ngót nghét cả chục năm, anh Dũng vẫn không thể quên được những kỷ niệm đầu tiên ấy. Những ngày đầu, anh Dũng đã gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm vì là một trong người đầu tiên nuôi chim công ở miền Bắc. Không ít lần, chim công lăn ra chết sau khi được đưa về vài tuần, những lúc như vậy, anh Dũng vừa thương con chim non, vừa tiếc công sức tìm kiếm và chăm sóc.



Ở thời điểm hiện tại, anh Dũng đã thành thạo kỹ thuật nuôi và trở thành một trong những người đi đầu ở miền Bắc về nuôi chim công. Trang trại của anh Dũng sở hữu 30 dãy nuôi với hàng trăm con chim công đủ loại lớn nhỏ. Anh Dũng bán cả chim công trưởng thành và chim công giống, vận chuyển đi khắp cả nước. Giá của một bộ chim công gồm một trống và hai mái có tuổi đời từ 10-15 năm là khoảng 30 triệu, có khi lên tới 80 triệu tùy từng loại. Công non từ 25-30 ngày có giá từ 2-7 triệu đồng/cặp. Bên cạnh đó, anh Dũng cond bán lông công với giá từ 30.000-70.000 đồng/ chiếc. Công thay lông đuôi mỗi năm/ lần, lên đến hơn 100 chiếc. Chỉ riêng số tiền bán lông đã đủ để trả các chi phí thức ăn, thuốc chữa bệnh, chuồng trại nuôi công. Sau khi từ chi phí, trung bình mỗi năm gia đình Dũng thu từ 300-600 triệu đồng.



Chim công là vật nuôi có hình dáng đẹp. Không những vậy, trong phong thủy, chúng được coi là mang đến sự may mắn và hòa khí cho gia đình gia chủ. Vì vậy, chim công được các gia đình giàu có rất ưa chuộng và "săn lùng" về nuôi cảnh. Không những vậy, các trang trại, các khu du lịch sinh thái cũng có nhu cầu cao với loài chim này, trong khi nguồn cung trên thị trường rất hạn chế. Những yếu tố này giúp giá thành của chim công luôn ở mức cao.



Nhiều người bảo anh Dũng nghỉ hẳn công việc làm Nhiều người bảo anh Dũng nghỉ hẳn công việc làm kỹ sư ở nhà máy để ở nhà nuôi công tăng thu nhập. Nhưng anh Duy vẫn làm song song cả hai nghề và cho rằng càng làm được nhiều việc anh càng vui. Sau mỗi ca trực ở cơ quan, anh Dũng về chăm sóc cho chim công ăn, ngắm chúng múa. Đối với anh Dũng, đó là khoảng thời gian thư thái, được hòa mình vào thiên nhiên của anh chứ không hề áp lực mệt nhọc gì. Cũng theo anh Dũng, việc nuôi chim công không chỉ là đam mê, hay phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế gia đình mà còn là khát vọng bảo tồn động vật quý hiếm... Hiện nay, ngoài chim công, trang trại của anh Dũng còn có một trong số ít những con gà lôi trắng, công java đang trong sách đỏ 1B, chim trĩ… được anh Dũng cho sinh sản thành công. Tất cả những dòng chim, gà quý đều được anh Dũng mua ở những địa chỉ được phép mua bán, trao tặng và đã đăng ký thành công với cơ quan kiểm lâm. Hiện anh Dũng còn nhận hỗ trợ về giống, kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho những ai có nhu cầu nuôi công làm giàu như anh.

Nuôi công dễ như nuôi gà nhưng hiệu quả kinh tế rất cao. Ảnh: Internet

Nuôi chim công dễ như nuôi gà



Là vật nuôi sang chảnh, nhưng kỹ thuật nuôi công không hề khó như chúng ta vẫn nghĩ. Thậm chí chàng trai đất Cảng còn khẳng định rằng "Nuôi chim công dễ hơn nuôi gà".



Anh Dũng cho biết nuôi công rất dễ vì đây là loài động vật hoang dã, sức đề kháng cao hơn hẳn so với các loại vật nuôi khác. Không những vậy, thức ăn của công cũng vô cùng đơn giản. Thức ăn của chúng là như thóc, ngô, cám, gạo, rau… không khác gì gà. Một con chim công trưởng thành cũng chỉ ăn lượng thức ăn bằng một con gà. Chỉ có một lưu ý là nếu muốn chim công có bộ lông bóng và mượt thì nên cho chúng ăn thêm lạc và rau giá. Anh Dũng đã tự trồng rau ở vườn sau nhà để cho công ăn.



Về chuồng trại, nên xây dựng, bố trí sao cho ấm về mùa đông, mát về mùa hè, ánh sáng hợp lí tùy mùa. Chuồng nên có khu riêng dành cho chim trưởng thành, chim hậu bị, chim non… Chuồng nuôi phải sạch sẽ, thường xuyên được khử trùng chuồng để ẩm thấp, mầm bệnh dễ phát triển. Ở trang trại của anh Dũng, nhằm đảm bảo vấn đề an toàn sinh học, cách ly với các nguy cơ dịch bệnh, mọi việc từ dọn dẹp và chăm sóc công đều do anh Dũng một tay đảm trách.



Ngoài ra, khuôn viên chuồng cần có khoảng sân nhỏ để công tự do nhảy múa, vận động và tắm nắng. Nền chuồng và khoảng sân phía ngoài phải cao, rải cát để hút ẩm. Như vậy đuôi công không bị dính bẩn mỗi khi di chuyển, công tắm cát làm sạch bộ lông. Trong chuồng đặt thêm que sào để chim bay đậu thoải mái. Như vậu chim sẽ nhanh lớn và có lông đẹp.



Theo anh Dũng, chim công sau 2 năm nuôi là đạt đến độ tuổi trưởng thành và bắt đầu có khả năng sinh sản. Tuy nhiên phải từ năm thứ 3, thứ 4 trở đi khả năng sinh sản của chim công mới ổn định và cho tỷ lệ ấp nở tốt nhất. Chim công mái bắt đầu đẻ từ đầu mùa xuân đến cuối mùa hạ,.một con chim công mái đẻ được từ 35-40 trứng/năm. Cho gà ấp thì tỷ lệ nở chỉ đạt 40-50%, dùng máy ấp trứng tỷ lệ nở thành con sẽ đạt tới 80-85%. Thời gian ấp là 26-27 ngày. Khi chim công non nở ra từ trứng, cần tiêm các loại Theo anh Dũng, chim công sau 2 năm nuôi là đạt đến độ tuổi trưởng thành và bắt đầu có khả năng sinh sản. Tuy nhiên phải từ năm thứ 3, thứ 4 trở đi khả năng sinh sản của chim công mới ổn định và cho tỷ lệ ấp nở tốt nhất. Chim công mái bắt đầu đẻ từ đầu mùa xuân đến cuối mùa hạ,.một con chim công mái đẻ được từ 35-40 trứng/năm. Cho gà ấp thì tỷ lệ nở chỉ đạt 40-50%, dùng máy ấp trứng tỷ lệ nở thành con sẽ đạt tới 80-85%. Thời gian ấp là 26-27 ngày. Khi chim công non nở ra từ trứng, cần tiêm các loại vắc xin như parkinson, newcatson,… như nuôi gà. Từ lúc nở tới 20-25 ngày thì cắt úm. Nuôi một thời gian là có thể xuất bán vài triệu đồng/cặp.

Your browser does not support HTML5 video.

Mô hình nuôi công cảnh ở Phù Cừ, Hưng Yên

Xem thêm: Muôn Cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 21]: Nuôi loài cá chỉ ăn đêm mà đẻ trứng 'vàng'

Kiều Đỗ (t/h)