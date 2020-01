Muôn cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 25]: Nuôi bọ cạp bằng vỏ dừa bán 750.000 đồng/kg

Nuôi bọ cạp bằng vỏ dừa là mô hình hay mà các hộ dân có thể tham khảo.

Bọ cạp là giống động vật không xương sống, tám chân thuộc lớp động vật hình nhện. Đây là con vật được biết đến là kịch độc, ngoài ngoại lệ là loài Hemiscorpius lepturus có nọc độc hoại tế bào, tất cả các loài bọ cạp khác đều có độc làm hủy thần kinh. Trong tự nhiên, con vật này thường dùng nọc độc của nó để giết hoặc làm tê liệt con mồi.

Tuy nhiên, có một sự thật ít ai biết là nọc độc của đa số loài bọ cạp gần vô hại đối với con người, chúng chỉ có thể gây ra các phản ứng khác như đau, tê cứng hay sưng phồng như… kiến đốt.

Đối với loại bọ cạp xanh và bọ cạp đen (bọ cạp đất) thường được nuôi ở Việt Nam thì lượng nọc độc tuyệt đối không gây nguy hiểm đối với con người. Vì vậy bà con có thể hoàn toàn yên tâm nuôi con vật này như những côn trùng khác mà không cần lo ngại về vấn đề an toàn.





Trên thị trường, bọ cạp rất được các thương lái "săn lùng" tìm mua. Chúng vừa là con vật nuôi làm cảnh độc đáo, vừa là Món ăn ngon , vị thuốc quý với nhiều công dụng tuyệt vời. Bọ cạp đất có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau như món bọ cạp chiên giòn, chiên bột, chiên bơ tỏi, nướng, xào xả ớt. Chúng có lớp vỏ giòn rụm, vị béo bùi pha vị ngọt. Khi nhai như tan ra trong miệng: "Một vị rất lạ, rất khó tả và tất nhiên là không thể chê nó được…".

Bọ cạp là món ăn đặc sản được ưa chuộng

Không chỉ có hương vị thơm ngon, bọ cạp tác dụng chữa bệnh rất tốt. Theo bài viết của Giáo sư Đỗ Tất Lợi trên báo Sức Khỏe & Đời sống: "Bọ cạp là một vị thuốc dùng trong đông y với tên Toàn Yết dùng làm thuốc trấn kinh, chữa động kinh, uốn ván, kích thích thần kinh, chữa liệt nửa người, đau đầu, tràng nhạc, lao xương, táo bón..."; "Nọc độc có khi còn được sự dụng như thuốc và rất đắt tiền còn hơn cả nọc độc rắn".

Nhiều người cũng cho rằng bọ cạp là loại dược liệu có tác dụng "tăng cường sinh lý" cho nam giới nên thường sử dụng con vật này để ngâm rượu. Cũng vì lẽ đó mà bọ cạp trong tự nhiên ngày một cạn dần.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, nghề nuôi bọ cạp đang rất phát triển. Con vật này nuôi không khó, giá trị kinh tế lại cao nên có không ít hộ nông dân đã thành công với mô hình này.

Mô hình nuôi bọ cạp bằng vỏ dừa





Nuôi bọ cạp theo phương pháp bán tự nhiên bằng vỏ dừa là một mô hình nhiều triển vọng. Anh Lê Thanh Tùng ở Củ Chi, TP.HCM là một trong những người ươm giống và nuôi thành công con vật này trong điều kiện môi trường trang trại bán hoang dã. Mười mấy năm trước, khi kỹ thuật và phương pháp nuôi bọ cạp đều chưa có, anh Tùng đã bắt đầu nuôi con vật này. Từ những "bước đi" chập chững đầu tiên, đến nay anh Tùng đã sở hữu trang trại côn trùng quy mô lớn, trong đó bọ cạp lên đến 3.000 con. Ngoài nuôi thương phẩm, trang trại của anh Tùng còn nuôi sinh sản, tự cung nguồn giống.

Bọ cạp nuôi từ lúc mới sinh ra đến khi có thể xuất bán thương phẩm là khoảng 2,5 tháng, đạt trọng lượng trung bình đạt 100-115 con/kg. Giá bọ cạp thương phẩm lên tới 700.000-750.000 đồng/kg, mỗi tháng, anh Tùng nhẹ nhàng bỏ túi hàng chục triệu đồng từ con vật này.





"Muốn làm nghề này phải có 'máu' và quyết tâm. Vì mỗi khi bị bọ cạp chích sẽ rất đau, cảm giác đau buốt kéo dài vài tiếng đồng hồ cho tới cả ngày. Sau mỗi lần bị bọ cạp chích tôi lại tìm hiểu thêm về tập tính của loài động vật đặc biệt này", anh Tùng tâm sự.





Nuôi bọ cạp bằng gáo dừa có rất nhiều ưu điểm





Mô hình nuôi của anh Tùng cũng rất đơn giản chứ không hề cầu kỳ. Anh nông dân vây kín một góc vườn, phủ lên đầy các vỏ dừa. Khi bọ cạp đến tuổi trưởng thành, chỉ cần lật từng gáo dừa ra để bắt rất dễ dàng.

Nuôi bọ cạp bằng vỏ dừa sẽ giữa độ ẩm cho chúng phát triển khỏe mạnh. Quan trọng hơn, nuôi theo mô hình này cũng rất dễ dàng trong việc cho chúng sinh sản. Chúng không ăn thịt lẫn nhau nên không cần tắc riêng, cứ con nào đến lứa thì bán còn con non và bố mẹ thì được giữ lại nuôi cho sinh sản tiếp.





Về chế độ dinh dưỡng của bọ cạp, anh Tùng tiết lộ: "Thả dế vào nuôi chung để chúng tự sinh sản vừa làm thức ăn cho bọ cạp. Các loại khác như cá, ốc, ếch nhái thì cho ăn dặm thêm".

Kỹ thuật nuôi bọ cạp





Người nuôi bọ cạp áp dụng nhiều Cách làm chuồng, xây dựng mô hình nuôi khác nhau nhưng mô hình nuôi bọ cạp trong hồ kết hợp với vỏ dừa đang được đánh giá cao nhất hiện nay vì người nuôi không tốn nhiều công sức, thời gian chăm sóc, kỹ thuật nuôi dễ mà rất an toàn. Bọ cạp không bị thất thoát, sổng ra ngoài, cũng như hạn chế đánh nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Trung bình cứ 10 mét vuông cho vào khoảng 200 cái vỏ dừa khô. Về mật độ nuôi thì cứ 1m2 nuôi khoảng 50-100 con bọ cạp giống bố mẹ, 200 con bọ cạp thương phẩm loại nhỏ.





Hồ nuôi bọ cạp xây bằng gạch không cần láng xi măng, diện tích khoảng 5-10 mét vuông/chuồng, từ mặt đất đến miệng hồ cao khoảng 50 cm. Bà con dán một lớp gạch men bên trong phía miệng hồ để tránh việc bọ cạp trèo ra ngoài. Trong hồ, đặt vỏ dừa để làm chỗ trú ẩn, giữ ấm giữ ẩm cho bọ cạp. Ngoài ra, trong hồ nuôi cần có lỗ thoát nước để tránh bị mưa ngập. Khuyến khích làm cả mái che nắng mưa cho bọ cạp tránh nắng, mưa, rét hại cho bọ cạp; đặc biệt là khi nuôi ở những vùng có thời tiết khắc nghiệt.

Nhiều hộ làm giàu thành công nhờ nuôi bọ cạp





Về thức ăn, bọ cạp chỉ cần ăn uống 1 lần có thể nhịn rất lâu, nên chúng ta không mất nhiều công chăm sóc. Ngoài thiên nhiên, bọ cạp ăn những động vật chân khớp nhỏ và sâu bọ. Trong chăn nuôi, bà con có thể tận dụng nhiều nguồn thức ăn cho bọ cạp như dế, sâu, các loại thịt, phổi, ếch, nhái, ốc sên, ốc bươu vàng, cá, tôm tép... Chúng có thể ăn cả loại sống hoặc đông lạnh. Bà con nên băm hoặc thái nhỏ thức ăn cho chúng, nhất là đối với bọ cạp con. Ngoài ra cũng cần lưu ý cân đối lượng thức ăn thích hợp. Một con bọ cạp sau khi ăn 1 con dế thì vài hôm sau mới phải cho ăn lần tiếp theo.

Về nước uống, nên chuẩn bị các khay nước cao khoảng 2-3 cm để tránh cho bọ cạp bị chết đuối. Nếu thời tiết mưa ẩm thì không cần cho uống.

Bọ cạp nuôi 2,5 tháng có thể xuất bán thương phẩm, nuôi đến 6 tháng là chúng trưởng thành hoàn toàn. Lúc này, chúng có thể giao phối và sinh sản. Bọ cạp cái đẻ khoảng từ 20-30 con mỗi lứa. Khoảng một tháng hoặc hơn chúng lại đẻ lứa mới. Bọ cạp con bám trên lưng mẹ cho tới khi chúng trải qua ít nhất một kỳ lột xác. Trước kỳ lột xác đầu tiên, cả đàn sẽ ở trên lưng mẹ chúng khoảng 10 ngày rồi mới bò xuống đất kiếm mồi cho mẹ chúng giao phối đẻ tiếp lứa con khác. Phương pháp nuôi bọ cạp trong vỏ dừa giúp nhiều bà con giảm bớt kỹ thuật chăm sóc theo dõi bọ cạp đẻ để tách con, bọ cạp con sẽ rất an toàn khi mẹ chúng sinh sản ở trong môi trường bán hoang dã này. Chúng làm tổ sinh đàn tự nhiên không cần tách đàn, tránh trú mưa nắng rét hại và tiện thu hoạch.





Mô hình cách này giống ngoài tự nhiên, rất nhàn và dễ nuôi nên rất tối ưu để nuôi bọ cạp.

Kiều Đỗ (t/h)