Cách làm giò xào ngon tại nhà cho ngày Tết đậm hương vị

Giò xào là một trong những món ăn quen thuộc trong mâm cỗ ngày Tết. Nếu bạn lo sợ việc mua giò không an toàn, đảm bảo, hãy học ngay cách làm giò xào ngon tại nhà.

Giò xào tưởng dễ làm nhưng không phải như vậy. Làm giò xào sao cho ngon, chắc, không bị ngấy lại đảm bảo vệ sinh thì không phải ai cũng biết.



Chuẩn bị nguyên liệu:





500gr tai heo (tai lợn)

300gr thịt chân giò

100gr

50gr mộc nhĩ (nấm mèo)

Hạt nêm, nước mắm, hành tím và hạt tiêu.

Lá chuối và khuôn bằng inox dùng để tạo khối khi làm giò xào.



Sơ chế nguyên liệu:



Lưỡi heo, tai heo và thịt chân giò cạo sạch lông, rửa bằng nước muối pha loãng hoặc trần qua bằng nước sôi, để ra rổ cho ráo nước.



Cho một ít nước vào nồi, thêm 1 ít muối và dấm. Cho thịt, lưỡi và tai heo vào luộc chín tới, vớt ra ngâm nước lạnh để thịt không bị thâm.





Mộc nhĩ , nấm hương ngâm nước ấm 3 phút rồi rửa sạch. Để ráo nước rồi thái chỉ.

Hành tím bỏ vỏ, rửa sạch, đập dập, cắt nhỏ.



Lá chuối và khuôn sắt rửa sạch bằng nước ấm, để ráo.



Cách làm giò xào ngon tại nhà:



Bước 1: Cắt thịt chân giò, tai và lưỡi heo thành miếng mỏng, ướp cùng hạt nêm, nước mắm rồi để nửa tiếng cho thịt ngấm gia vị.



Bước 2: Cho chảo lên bếp cho nóng, thêm một chút dầu ăn tráng đều chảo. Khi dầu nóng, cho hành tím phi thơm. Tiếp đến, cho thịt vào xào vừa lửa, đảo đều tay. Thêm một chút mắm nêm nếm cho vừa ăn.



Đảo đều tay thêm 10 phút, đến khi thịt săn lại thì thêm mộc nhĩ, nấm hướng vào xào cùng. Khi thịt cháy cạnh thì tắt bếp, thêm hạt tiêu vào trộn đều.



Bước 3: Hơ lá chuối trên lửa nhỏ, thịt vừa xào nóng thì đổ ra lá chuối trải sẵn rồi gói lại, cố định thật chặt.



Bước 4: Cho gói thịt vào khuôn inox, lấy thớt gỗ hoặc chày nén chặt giò vào khuôn. Để bảo quản giò xào được lâu, nên để trong ngăn mát của tủ lạnh, dùng được lâu nhất khoảng 1 tuần.



Hướng dẫn cách làm món giò xào. Nguồn: Feedy TV

Thùy Nguyễn (t/h)