Mách chị em những tuyệt chiêu làm hồng “cô bé” ngay tại nhà

Nhiều người thắc mắc tại sao một số bộ phận trên cơ thể, nhất là ở những vùng nhạy cảm lại có làn da sẫm màu. Theo đó, Tiến sĩ Lindsey Bordone – một bác sĩ da liễu tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia ở New Yord đã chỉ ra sự khác biệt về màu da ở những vùng khác nhau trên cơ thể chủ yếu là do hai yếu tố bao gồm melanin và hormone. Bên cạnh đó, làn da của chúng ta đều được quyết định bởi một nguyên nhân chính là gen di truyền và kể cả làn da của khu vực “vùng kín” cũng bị tác động.

Hormone estrogen tăng lên kích thích sản sinh melanin - các axit amin quyết định màu da

Một số nguyên nhân khác khiến cho “cô bé” dễ thâm và tối màu hơn như sử dụng đồ lót quá chật; quan hệ tình dục nhiều; vệ sinh "vùng kín” không sạch sẽ; thừa cân… Đây là quá trình tự nhiên, tuy nhiên tiến sĩ Bordone cảnh báo, da sẫm màu cũng là triệu chứng của bệnh tiểu đường mọi người cần chú ý.

Nếu bạn đang lo ngại về chi phí, e ngại khi đến spa, hãy thử sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên dưới đây để giúp “cô bé” hồng hào, trẻ trung mà không cần phải tốn kém.

1. Làm hồng "vùng kín" bằng trứng gà

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng, từ lâu nó cũng được sử dụng trong các phương pháp làm đẹp cho làn da. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng lòng trắng trứng để giúp “cô bé” trở nên hồng hào, quyến rũ.

Lòng trắng trứng làm hồng, săn chắc cho "cô bé"

Lòng trắng trứng nếu đã được tiệt trùng có thể giúp da bớt thâm, bớt khô và trở nên săn chắc hơn. Bạn tách một lòng trắng trứng rồi đánh lên cho đến khi lòng trắng trứng bông đều. Dùng hỗn hợp bôi lên vùng da bị thâm, tối màu. Khi hỗn hợp khô lại trên da, bạn dùng nước lạnh rửa lại và dùng khăn mềm lau khô.

2. Làm hồng “vùng kín” bằng vỏ cam

Cũng là một nguyên liệu được sử dụng trong các phương pháp làm trắng da tại nhà, vỏ cam có một lượng Vitamin C khá cao nên có thể làm sáng da hiệu quả. Hàm lượng axit citric trong vỏ cam cũng có thể giúp tẩy tế bào chết tự nhiên, không gây kích ứng cho da. Bạn có thể tận dụng nó để làm hồng cho “cô bé”.

Bạn trộn đều 1 muỗng canh bột gỗ đàn hương, 1 thìa cà phê bột vỏ cam, 2 thìa cà phê nước hoa hồng để tạo thành hỗn hợp mịn. Bôi hỗn hợp lên vùng kín và đợi khoảng 5 phút. Sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh, dùng khăn mềm thấm khô nước.

3. Làm hồng “vùng kín” bằng khoai tây

Bạn có thể dùng khoai tây làm đẹp cho “cô bé” bằng cách lát khoai tây massage nhẹ nhàng những vùng da bị sậm màu. Hoặc có thể kết hợp cùng lượng ít nước cốt chanh để tăng thêm hiệu quả làm sáng da.

Khoai tây làm đẹp cho "vùng kín" hiệu quả

Bạn luộc chín khoai tây, nghiền nhuyễn rồi cho thêm 2 thìa cà phê nước cốt chanh. Trộn đều hỗn hợp rồi thoa lên vùng bikini, massage nhẹ nhàng trong 3-5 phút. Không nên để quá lâu bởi tính axit trong chanh có thể khiến da bị khô. Cuối cùng, bạn rửa sạch vùng kín và dùng khăn thấm khô.

4. Làm hồng "vùng kín" bằng cà chua

Cà chua có chứa hàm lượng lớn vitamin (C, E) nên rất tốt để làm sáng, dưỡng ẩm cho làn da.

Bạn dùng cà chua để chăm sóc da “vùng kín” bằng cách trộn 2 muỗng canh nước, 2 muỗng canh nước ép cà chua, 2 muỗng canh nước ép khoai tây và một ít mật ong. Bôi hỗn hợp lên vùng da bị sẫm màu, để yên trong khoảng 15 phút. Cuối cùng rửa sạch bằng nước lạnh và thấm khô nước. Kiên trì thực hiện, “cô bé” không những hồng hào, tươi tắn mà còn trở nên mềm mại.

5. Làm hồng “vùng kín” bằng sữa chua

Sữa chua có công dụng làm đẹp hiệu quả nhưng rất dịu nhẹ, dễ chịu. Bạn có thể massage vùng kín với sữa chua trong 5 phút, đợi 15 phút nữa rồi rửa sạch bằng nước ấm, lau khô.





Một số nguyên liệu tự nhiên khác có hiệu quả cao trong làm hồng " vùng kín " như bột nghệ, nha đam, dầu dừa, đu đủ... chị em có thể tham khảo và lựa chọn.

Như Quỳnh (t/h)