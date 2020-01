Cách làm kim chi cải thảo chuẩn hương vị Hàn vừa giảm cân vừa chống ngán ngày Tết

Không chỉ để ăn kèm cùng các món nướng, chiên rán, các món nhiều dầu mỡ để bớt ngán, kim chi còn có thể dùng để kho thịt, cá cũng rất ngon và đậm đà hương vị.





Dưới đây là công thức làm kim chi cải thảo được FB Uyên Phạm chia sẻ.

Chuẩn bị nguyên liệu:





1 nhánh gừng, 2 củ tỏi

1,5 thìa đường

1 thìa canh nước mắm

4 thìa muối

1 quả táo, 1

Hành lá

2 củ cà rốt, 1 củ cải

2 thìa bột nếp

1 thìa canh mắm tép hàn quốc

1 thìa canh ớt bột

Cách làm món kim chi củ cải đúng chuẩn Hàn Quốc:





Bước 1: Cải thảo bổ làm đôi hoặc làm tư, sau đó cho muối vào từng kẽ lá, xả nước ngập cải thảo, ngâm trong 4 tiếng đến 6 tiếng, kiểm tra cải thảo có thể uốn cong mềm là được.

Bước 2: Củ cải, cà rốt nạo sẵn cho chút muối vào để tầm 3 tiếng. Củ cải, cà rốt, cải thảo đạt độ dẻo thì mang đi xả lại với nước 3 4 lần cho sạch.



Gừng, tỏi , lê táo đem đi xay mịn



Bước 3: Bột nếp đem nấu chín: 2 thìa bột nếp tương đương 6 thìa nước, đun nhỏ lửa, đến khi bột chín cho đường vào quấy đều tắt bếp.



Bước 4: Đợi bột nếp nguội thì cho hỗn hợp đã xay vào trộn đều cùng cà rốt, củ cải, hành, ớt bột, nước mắm và mắm tép vào. Sau đó quết đều lên từng lá cải thảo. Tiếp đến, để cải thảo vào hộp tầm 1 ngày rồi cất ngăn mát ăn dần.



Hướng dẫn Cách làm Kim chi cải thảo. Nguồn: Feedy

Thùy Nguyễn (t/h)